Женщина, ставшая руководителем «Ньюкасла». Кто такая Аманда Стейвли

Пока фанаты «Ньюкасла» шумно отмечали приход инвесторов из Саудовской Аравии, англичанин Пол Мартин, известный как Джорди Сингер, вносил последние изменения в свою песню. Ещё год назад, когда впервые появились слухи, что Майк Эшли продаст клуб, болельщик переписал сингл «Мэнди» Барри Манилоу и назвал трек другим женским именем – «Аманда».

Аманда, ты пришла и спасла нас от Эшли.

Ты забрала его, Аманда.

Ты исправила это, чтобы спасти «Армию Горожан».

И мы любим тебя сегодня, Аманда.

Песня посвящена Аманде Стейвли – британской бизнесвумен, которая помогла фонду из Саудовской Аравии провернуть сделку по покупке «Ньюкасла». Она тоже в доле – через свою компанию PCP Capital Partners женщина получила 10% акций клуба, а вместе с этим и кресло исполнительного директора.

Стейвли пыталась купить «Ньюкасл» у Эшли дважды: сначала приходила к бывшему владельцу с предложением от инвесторов из ОАЭ, потом – от саудовцев, но дважды сделка срывалась. В этот раз всё получилось, и именно Аманда стала ключевой фигурой в произошедшем поглощении.

Жила в поместье XVI века, училась в школе для девочек за 3,5 млн рублей в год и в 16 лет поступила в Кембридж

Аманда родилась в богатой семье: её отец владел парком развлечений, мать была одним из лучших жокеев в Йоркшире, а дедушка держал сеть букмекерских контор. Стейвли жили в огромном родовом поместье, которое принадлежало им с 1516 года, – его площадь настолько большая, что только на отопление уходило по £ 6 тыс. (полмиллиона рублей по нынешнему курсу) в год. Отец Аманды шутил, что дом был его любовницей: «Очень красивой, но дорого мне стоящей».

Свою дочь Стейвли отправили учиться в частную школу Королевы Маргарет в Йорке – дисциплина, строгость и отсутствие мальчиков позволяли девочке сосредоточиться исключительно на получении знаний. Аманда отлично училась, а ещё занималась спортом: в 14 лет она пробежала 100 метров за 12,4 секунды. Но с бегом пришлось завязать из-за порванного ахилла – восстановление проходило тяжело и долго, поэтому спортивная карьера завершилась, так и не начавшись.

Параллельно с учёбой Аманда подрабатывала официанткой в парке развлечений – это были первые деньги, которая она заработала самостоятельно. Окончив школу экстерном, в 16 лет Стейвли, имея отличную академическую успеваемость, поступила в Кембридж на языковой факультет. Но университет так и не закончила: спустя год обучения из-за семейных проблем она взяла академический отпуск, после которого к учёбе не вернулась.

«Когда я поступила в университет, у моего отца случился сердечный приступ, моей маме диагностировали болезнь Хантингтона (хроническое нейродегенеративное заболевание головного мозга – Прим. «Чемпионата»), а у меня началось расстройство пищевого поведения», – рассказывала она в интервью The Financial Mail. – Я получила образование в частной школе для девочек, и мне было очень трудно учиться с мужчинами в университете. Мой вес постепенно снижался, и я не знала, как с этим справиться».

Открыла первый бизнес в 22, встречалась с принцем Эндрю, но отказалась выйти за него замуж

Аманда взяла кредит на £ 180 тыс. и открыла ресторан в деревушке Боттишем. Место было выбрано удачно: недалеко находится небольшой город Ньюмаркет, который является центром лошадиных скачек и конюшен богатых владельцев с берегов Персидского залива. Местное сообщество стало частыми гостями в ресторане Аманды, и знакомство с его представителями стало важнейшей точкой в развитии её карьеры.

Стейвли упорно трудилась: вставала в четыре утра, чтобы помочь на кухне, после обеда садилась за учебники по финансам в местной библиотеке. На вопросы молодых банкиров, зачем она туда приходит, девушка отвечала просто: «Я собираюсь открыть собственную финансовую фирму». Параллельно с подготовкой к получению квалификации финансиста Аманда работала моделью и торговала акциями.

В 2000-м она закрыла ресторан и открыла конференц-центр Q.ton в Кембриджском научном центре. Год спустя к ней с визитом приехали король Иордании Абдалла II (поговаривают, что он вложил средства в строительство) и принц Эндрю. Член британской королевской семьи так впечатлился Амандой, что пригласил её на обед – в итоге они начали встречаться. Отношения продлились два года, но закончились после того, как Стейвли ответила отказом принцу на его предложение выйти за него замуж. «Если бы я согласилась, я бы перестала быть независимой», – объясняла она своё решение.

Q.ton же закончился неудачей: компания, которой Аманда продала часть акций, прекратила свою деятельность из-за бума доткомов (кризис на фондовом рынке, вызванный чрезмерными спекуляциями с ценными бумагами интернет-компаний – Прим. «Чемпионата»), после чего попыталась привлечь частных инвесторов, но в итоге дело провалилось. Ей пришлось оформить соглашение, похожее на то, что предприниматели подписывают, объявляя себя банкротами, и ещё долго выплачивать долги.

Основала крупнейшую компанию, участвовала в покупке шейхами «Манчестер Сити» и заработала репутацию сильнейшего инвестора на Ближнем Востоке

И отношения с принцем, и опыт двух первых бизнесов дали Аманде платформу для взлёта: она вошла в круги крупнейших бизнес-представителей с Ближнего Востока, набралась ценного опыта и всё же смогла открыть компанию, которая существует до сих пор. После провала с Q.ton Стейвли переехала в Дубай, открыла фирму PCP Capital Partners и начала заниматься заключением международных сделок для клиентов в Катаре и ОАЭ.

Первая крупная сделка состоялась в 2008-м – Аманда помогла шейху Мансуру приобрести «Манчестер Сити». Её фирма выступила консультантом на переговорах, которые в итоге оказались успешными – за сделку она получила £ 10 млн. Позже вместе с Мансуром они провернули ещё одно дело: Аманда помогла ему и катарским инвесторам получить долю в банке Barclays, заработав со сделки 10%. Но спустя годы Стейвли поняла, что её обманули: она выяснила, что бизнесмены из Катара получили в 10 раз больше, чем Мансур, из-за чего её доля оказалась меньше положенной. PCP Capital заявила о возмещении ущерба в размере £ 830 млн, но дело в итоге проиграла: судья признал вину Barclays, но постановил, что фирма Аманды не имеет права на получение компенсации. По его словам, даже если бы Barclays был честен, PCP не смогла бы собрать достаточно денег для финансирования сделки.

Но крупные потери не сбивают Аманду с пути – ровно как и срывающиеся сделки. Она трижды пыталась помочь инвесторам с Ближнего Востока приобрести «Ньюкасл» и в итоге добилась своего. Приближённые к ней люди описывают Стейвли как жёсткую, упрямую и справедливую женщину, которая всегда добивается своего.

В 2010-м Аманде диагностировали то же заболевание, что и когда-то её матери. Его нельзя вылечить — человек просто медленно угасает

Одна из причин, почему Стейвли невозможно остановить в работе, – болезнь Хантингтона, которую она унаследовала от матери. Узнала она об этом случайно: когда с мужем занималась планированием ребёнка, сдала все анализы, которые показали наличие заболевания. Обычно оно поражает людей в более позднем возрасте, но как только начинают появляться первые признаки, функции мозга постепенно снижаются, что приводит к появлению симптомов, похожих на слабоумие.

Аманда страдает перепадами настроения, порой она спит не больше трёх часов за сутки. В интервью The Financial Mail Стейвли признавалась, что порой не может контролировать, что говорит, и это приводит к неловким ситуациям. Но есть и положительный момент, который Аманда смогла найти в своей болезни: «Я хорошо разбираюсь в числах. Это очень полезно, потому что мне никогда не был нужен калькулятор. Ребята из Barclays всегда удивлялись, что я могу мысленно строить сложные финансовые модели».

По её словам, после того как она узнала о болезни, не захотела выходить замуж. «Но мой будущий муж сказал, что ему всё равно, и пообещал, что найдёт для меня любую доступную медицинскую помощь. Он невероятно любящий и терпеливый», – рассказывала она.

На данный момент лекарства от этого заболевания нет – есть лишь препараты, которые замедляют его развитие.