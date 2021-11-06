Как же хорош де Хеа в манчестерском дерби! Но «МЮ» всё равно пропустил странный гол

В первом тайме манчестерского дерби сила была на стороне «Манчестер Сити». После первой 45-минутки команда Гвардиолы забила два безответных мяча. Могла бы и больше – но здесь очень хорошо сыграл Давид де Хеа.
У де Хеа в этом сезоне АПЛ до дерби с «Сити» было 10 матчей, не пропускал он лишь в двух. Всего же он пропустил 15 голов, но вины де Хеа в них было не очень много. В прошлом сезоне он много и часто ошибался. В этом – набрал форму и дико хорош. В конце сентября мы писали такой материал:
Сейчас Уле-Гуннар Сульшер говорит о нём: «Я не хочу обсуждать ошибки Давида [де Хеа]. Все мы ошибаемся. Все в футболе ошибаются. Хочу сказать, что ошибается и Давид. Но в этом сезоне он стал лучше. Я чувствую, как он настроился. Это важно осознавать, когда ты работаешь в «Манчестер Юнайтед». Давид – наш первый номер, тут нечего обсуждать».
Да, в первом тайме дерби с «Сити» «Юнайтед» пропустил первый – из-за автогола Бейи.
Но дальше де Хеа был зверски хорош:
В соцсетях был восторг:
«Давид де Хеа» в этом матче среди других игроков «Манчестер Юнайтед».
«Давид де Хеа сегодня».
Правда, под конец первого тайма «Сити» забил второй. Гол получился странным, но здесь нет ошибки де Хеа: Шоу думал, что мяч уходил за пределы поля, а Силва догнал очень сложный мяч и ловко переправил его в ворота.
- 6 ноября 2021
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