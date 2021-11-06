«Барселона» попала под убойный камбэк. Вела 3:0 и всё равно не выиграла

Последнюю победу в Ла Лиге «Барселона» одержала над «Валенсией» (3:1) 17 октября. С тех пор сине-гранатовые не могут взять три очка в четырёх матчах. Если поражение в «эль класико» как-то можно оправдать, то неудача с «Райо Вальекано» не поддаётся здравому смыслу. Неудовлетворительные результаты привели к тому, что Рональду Куману пришлось расстаться со своей должностью. Назначение исполняющим обязанности главного тренера Серхи Бархуана никаким образом не повлияло на игру команды: «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом», а теперь и с «Сельтой».

За день до матча с «Сельтой» было объявлено, что новым главным тренером «Барсы» станет Хави. После первых минут матча можно было подумать, что назначение легенды клуба вдохновило игроков. На пятой минуте Ансу Фати совершил отличный проход и нанёс плотный удар в правый угол ворот – Матиас Дитуро был бессилен.

Через 13 минут сине-гранатовые радовались во второй раз – Бускетс забил первый гол в сезоне.

Точный удар Депая, казалось бы, должен был зафиксировать окончательный исход матча, но игроки «Сельты» так не считали.

«Сельта» перевернула игру во втором тайме: взяла мяч под своё владение (60% на 40%), стала создавать больше опасных моментов у ворот каталонцев (37 опасных атак) и спасла матч.

52-я минута. Яго Аспас забивает первый гол, воспользовавшись неточным выносом Эрика Гарсии.

74-я минута. Нолито забивает первый гол в сезоне: точный удар головой в падении в противоход тер Штегену.

90+6. Аспас сравнивает счёт: отличный удар в дальний угол.

Таким образом, «Сельта» во втором тайме превратила все удары в створ в голы. Кроме того, хозяева выполнили больше передач, чем «Барселона», и оказались сильнее в отборах (25 против 15). После 12 матчей каталонцы занимают девятое место с 17 очками – клуб ближе к вылету, чем к чемпионству. Потеря очков сине-гранатовых с «Сельтой» может по завершении 13-го тура отбросить их во вторую половину таблицы. Вылезать она будет оттуда уже с новым тренером.