Неважно, какой Хави тренер. Он нужен «Барселоне» в любом случае

Если говорить об эмоциях, возвращение Хави в Каталонию – одно из самых радостных событий последних лет. Их, кстати, было не очень много. Легенды в основном уходили, а конец прежней эпохи мучительно застрял в нижней точке и никак не разрождался началом новой. И вот – Хави. Наверное, самая знаковая фигура для клуба в XXI веке после Месси. И если Месси всё же олицетворяет индивидуальный гений, то Хави, тоже будучи гениальным футболистом, – это ещё и символ ценностей, которых «Барселоне» очень не хватает.

Если же на минуту отвлечься от эмоций, то сразу возникает вполне рациональное возражение. Ведь это назначение трудно отделить от нескольких подобных, которые в последние 10 лет закончились очень по-разному: от триумфа до провала. Гвардиола, Зидан, Сульшер, Гаттузо и Зеедорф, Лэмпард, Пирло – возвращение легенды в роли тренера может закончиться как угодно, и кажется, что сам факт легендарности не оказывает решающего влияния на спортивные показатели. Кстати, и Куман – это без преувеличения легенда «Барселоны», и, в отличие от перечисленных, у него был серьёзный опыт работы, но непохоже, что это как-то особенно помогло ему в работе.



И вот – Хави. Конечно, в его понимании игры сомнений нет – но так же, как их не было в случае Лэмпарда или Пирло. Это понимание не всегда равно успеху на поле. Хави – тренер, о чьей работе все судят в лучшем случае по статистике, ведь матчи чемпионата Катара – это не совсем то зрелище, на которое футбольная аудитория готова потратить время. Да и в принципе опыт работы в чемпионате Катара не вполне релевантен работе в топ-лиге: слишком отличается всё, от уровня давления до уровня сопротивления. А ещё Хави – это тренер, который при всей близости к «Барселоне» не находился внутри команды последние годы. Он уже не как Гвардиола и не как Зидан, хотя бы потому, что приходит извне, а не изнутри клуба.



Риск кажется колоссальным.



Это очень обоснованный, рациональный повод для сомнений. Но есть причина, по которой именно сейчас, в случае Хави и «Барселоны», всеми рисками стоит пренебречь. И довериться эмоциям. Вернее, даже несколько причин.

Три причины пренебречь риском

Самая очевидная (но не самая важная): Хави просто в другой ситуации, чем были недавние легенды, которым не повезло, Лэмпард и Пирло. К назначению Лэмпарда «Челси» провёл мощнейшую трансферную кампанию, и эти траты сами по себе давили и требовали результатов – не говоря даже о руководстве. А в «Ювентусе» был Роналду, самый требовательный игрок в мире, когда речь идёт о результатах. В «Барселоне» всё по-другому. На фоне долгов, бесконечных скандалов последних лет, ухода Месси и места в середине турнирной таблицы ожидания стали скромнее.

Дальше, это может показаться странным на фоне результатов, но «Барселона» не настолько ужасно играет, как кажется. Просто её стиль слишком отличается от того, чего ждут болельщики (команда лидирует в чемпионате по навесам) – вместе с ужасными результатами это создаёт ощущение полной безнадёжности. Но по разнице созданных и допущенных моментов «Барселона» по данным StatsBomb – лучшая команда чемпионата. Конечно, значительная часть этой статистики набирается за счёт того, что команде приходится отыгрываться и она вынуждена всё время атаковать. Но невозможно списать на это «лишние» пропущенные голы, так же, как и невезение в реализации. Независимо от сценариев матчей команде удаётся создавать моменты – это главное. Четвёртое-пятое место описывало бы ситуацию точнее, чем девятое: это уже показатель кризиса, но без аномального невезения позднего Кумана.

Фото: Pedro Salado/Getty Images

И последняя причина – возможно, самая важная. Успешность любого большого клуба оценивается по двум основным показателям: финансы и трофеи. Но «Барселона» относится к редким исключениям, у которых есть ещё один параметр оценки: фирменный игровой стиль. Так вот, проблема в том, что сейчас клуб проваливается по всем фронтам сразу. И только одно направление можно улучшить сравнительно быстро.



Экономическое положение клуба ужасно – пришлось брать новый кредит у Goldman Sachs, а увольнение Кумана так оттягивали из-за денег на неустойку. Понятно, что это «Барселона», один из главных спортивных брендов мира, и всё закончится хорошо – но на это нужно время. Ещё не прошёл первый финансовый год после смены власти, то есть всё, что происходит сейчас, включая потолок зарплат, установленный для клуба Ла Лигой на уровне середняка, – это последствия прошлых действий.

Хави в «Аль-Садде» Фото: David Ramos/Getty Images

Спортивные показатели не могут измениться сразу. Повторюсь, ситуация очень отличается от прихода Тухеля в «Челси»: в отличие от «Челси», «Барселона» не провела великолепную трансферную кампанию, которой теперь не хватает только тренера. Нет, команда состоит из воспитанников, возрастных лидеров и переоценённых игроков, за которых заплатили слишком много. Вряд ли самые радикальные кулес ждут, что новый тренер обыграет «Баварию», «Челси» и выиграет Лигу чемпионов. Вернуться в борьбу за титул в Испании – это уже было бы неплохо.



Другими словами, кризис «Барселоны» как суперклуба – структурный и не поверхностный, тут в любом случае лучше запастись терпением. Но вот стиль можно изменить уже сейчас. Именно игра в навесы и позиционная убогость «Барселоны» при Кумане выводили критику за рамки разумного и делали ситуацию токсичной и депрессивной.



«Барселона» может быть в долгах, может ничего не выигрывать, но должна быть собой. И тут Хави подходит как никто.

Пусть мы не знаем, насколько он хороший тренер – неважно. Мы точно знаем, в каком стиле он будет играть. Хави – самый ортодоксальный из возможных вариантов, человек, который говорил, что хотел бы владеть мячом 100% времени, если бы это было возможно. Результаты клуба не могут стать хуже (во-первых, хуже некуда, во-вторых, и нынешние результаты тоже не по игре), а вот стиль однозначно станет лучше, ведь его будет ставить человек, который этот стиль олицетворяет.

Ещё один довод в пользу Хави — своевременность

Начиная с 2019 года кадровые решения клуба постоянно были невпопад. Того же Вальверде не уволили на фоне провальной концовки сезона-2018/2019, но убрали после хорошего по качеству матча за Суперкубок через полгода. Сетьен – подходящий тренер по стилю, но провинциал, никогда не имевший дела со звёздами – и ему пришлось работать с самой могущественной раздевалкой в футболе последних 10 лет (если не 20). Компромиссы между его идеями и тем, что удобно игрокам, привели к позору с «Баварией». Куман выглядел – и оказался – неплохим решением для настолько турбулентного переходного сезона, но он не строитель, а сейчас в «Барселоне» нужно строить, причём в определённом стиле, и это обнажило все его недостатки.



Так вот, с Хави всё проще и понятнее. Никаких компромиссов со стилем: у клуба просто нет денег на дорогих звёзд, под которых ему придётся подстраиваться. Напротив, молодое поколение, которое составляет значительную часть команды, должно играть в фирменном стиле. Гави и Нико Гонсалес ходили в Академию «Барсы», когда Хави выигрывал трофеи в её футболке. Для них он – живой кумир и ролевая модель на поле. То же касается и Педри, хоть он и не воспитанник. Кстати, его Хави уже отмечал лично.

Такая тройка в полузащите – отличный фундамент. Если не для трофеев здесь и сейчас, то уж точно к лучшей культуре паса, к утраченному командой пониманию игры на пространстве, когда отдавать мяч нужно в касание или два и сразу открываться под новый пас. Если добавить к этой тройке де Йонга и Бускетса, получается достаточно вариативная полузащита, которая позволяет контролировать и продвигать мяч как через владение, так и через рывки. И, кстати, давайте не повторять ошибку Кумана и не забывать о Пуче.

Да, будет сыровато, но Куману весь этот потенциал позиционной игры, скорее, не пригодился, а для Хави он станет материалом для воплощения идей. А ещё после ухода Месси и Суареса в команде нет игрока, ради свободы которого придётся идти на компромисс в игре без мяча или в расстановке с мячом. В общем, идеальная среда для роста.

Фото: Pedro Salado/Getty Images

Напоследок ещё одна причина радоваться назначению, а не бояться его. Ни у одного из последних тренеров не было столько поддержки руководства, сколько получит Хави. Сетьен был слишком удобной жертвой после «Баварии» — он не просто до сих пор не нашёл работу, но и даже признался, что сомневается в том, что когда-нибудь продолжит тренировать. Кстати, Вальверде тоже не работал после увольнения. Куман для Лапорты был человеком, назначенным предыдущим президентом (и личным врагом). И тут с Хави тоже полный контраст. Он – выбор Лапорты, поэтому, защищая собственное решение, президенту придётся защищать Хави.



Складывается неплохая комбинация. В отличие от Кумана, Хави будет играть в правильном стиле. В отличие от Сетьена, он сам – огромный авторитет, к которому будет прислушиваться раздевалка. В отличие от Вальверде, ему не придётся идти на компромиссы ради звёзд. И, в отличие от них всех, у президента будут веские причины всерьёз поддерживать его, в том числе пытаясь управлять мнением болельщиков через СМИ.



Нет, это не гарантирует, что у Хави всё получится. Но это точно достойный стартовый набор условий. Много проблем, но и больше защищённости и меньше давления. Подходящий момент, чтобы начать.