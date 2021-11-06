«Локомотив» получит «технарь» в Лиге Европы? «Галатасарай» подал протест из-за судейства

«Галатасарай» подал протест в УЕФА на результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Напомним, команды сыграли вничью – 1:1. Хозяева вели к перерыву после гола Софьяна Фегули, но во втором тайме Франсуа Камано сравнял счёт, а на последних минутах гости едва не вырвали победу.

В компенсированное время случился эпизод, из-за которого турецкий клуб и подал протест. Дмитрий Живоглядов, срывая контратаку, сфолил на Кереме Актюркоглу. Судья достал жёлтую карточку, чтобы наказать игрока «Локомотива», но на повторе не было видно, успел ли он показать «горчичник» защитнику. Всё дело в том, что на поле тут же началась потасовка. После неё арбитр вынес несколько предупреждений, одно из которых – Живоглядову. Трудно было разобрать: то ли швейцарец Сандро Шерер забыл удалить железнодорожника, то ли просто придержал ранее выписанную жёлтую карточку Дмитрию до окончания заварушки.

В «Галатасарае» уверены: рефери по ошибке не удалил Живоглядова. Сегодня турецкий клуб сделал заявление, в котором и сообщил о своей жалобе в УЕФА. Стамбульцы требуют присудить им победу (то есть фактически наказать москвичей «технарём») либо в случае отклонения запроса провести переигровку. Впрочем, есть большие сомнения, что «Галатасарай» успел опротестовать результат в течение 24 часов после завершения матча, как того требует регламент. Возможно, это заявление не более чем игра на публику.

По мнению эксперта «Чемпионата» арбитра Игоря Федотова, у турецкого клуба нет шансов добиться желаемого от УЕФА.

«Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет. Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Живоглядова не было жёлтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку были бы.



Может, арбитр забыл, что показал карточку. Может, решил, что Живоглядов не увидел карточку в начале. Это было в одном эпизоде, в протоколе второй карточки тоже нет. Даже если он его хотел удалить, но не удалил – шансов на переигровку нет. Это не повлияло на результат», – подчеркнул Федотов.

А вот мнение юриста Михаила Прокопца:



«Концептуально подать протест можно в нескольких случаях. Видимо, «Галатасарай» опирается на пункт регламента УЕФА, что протест можно подать в случае ошибки судьи, которая существенно повлияла на результат матча.



Даже если судья действительно забыл удалить Живоглядова за две жёлтые, надо учесть тот факт, что вторая карточка была показана в промежуток между 93-й и 94-й минутами. Существенного влияния на результат матча не произошло. Думаю, протест будет отклонён на стадии подачи.



Но, насколько я понимаю, арбитр объяснил это тем, что просто забыл показать карточку в первый раз. Даже в протоколе матча значится одна карточка. Понятно, что «Галатасарай» пытается что-то придумать, но вижу два варианта развития событий: либо протест будет отклонён по формальному основанию из-за отсутствия существенного влияния на результат; либо по материальному основанию, так как второй жёлтой карточки просто не было».

Между тем похожий случай в истории «Локомотива» уже был. В сентябре 2001-го железнодорожники встречались с «Тиролем» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Дома москвичи выиграли со счётом 3:1, а потом добавили победу в гостях – 1:0. Казалось, задачу решили легко. Однако «Тироль» подал протест в УЕФА, обратив внимание на то, что судья Марио ван дер Энде не удалил с поля Руслана Пименова за две жёлтые карточки.

Арбитр перепутал игроков и записал «горчичник» на Владимира Маминова, внеся в протокол фамилию полузащитника. УЕФА удовлетворил протест «Тироля». Состоялась переигровка, в которой «Локомотив» выглядел на удивление слабо. Только благодаря блестящей игре голкипера Руслана Нигматуллина железнодорожники отделались минимальным поражением (0:1) и всё-таки прошли в следующую стадию турнира.

Кстати, в этот раз переигровка, возможно, была бы на руку «Локомотиву». Железнодорожники по игре имели шансы на победу в Турции. Если бы команда Маркуса Гисдоля выиграла, то догнала бы по очкам занимающий третье место в группе «Марсель».