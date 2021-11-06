Что делать после удаления вратаря? Кейс «Брайтона»: поставить в «раму» защитника

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» встречал в Брайтоне – и заодно на последнем месте в турнирной таблице. Шейхи после отставки Стива Брюса уже две недели ищут нового тренера, а команда тем временем всё больше и больше отстаёт даже от 17-го места.

Первый тайм в Брайтоне «Ньюкасл» проиграл очень уверенно, но во втором реализовал штрафной. Игра катилась к бесцветной ничьей, как вдруг на последних минутах Каллум Уилсон выбежал из-за спины Шейна Даффи один на один с вратарём.

Вратарь, находившийся за пределами штрафной, предпочёл сфолить – и арбитр, пусть и при помощи видеоассистентов, показал ему красную карточку. Замен у «Брайтона» уже не было, и место в воротах (а ещё вратарские перчатки и свитер) занял Льюис Данк – главная легенда команды. Центральный защитник родился в Брайтоне, начал играть за местную команду ещё в третьем дивизионе и к 29 годам провёл за «Брайтон» уже больше 350 матчей!

Тренер «Ньюкасла» Грэм Джонс (вероятно, он дорабатывает последний матч на должности исполняющего обязанности – уже в перерыве на матчи сборных его должен заменить Эдди Хау) тут же выпустил дополнительного форварда. Это даже привело к затягиванию времени: ушёл Эмиль Крафт, который собирался вбросить аут.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Штрафной после фола Санчеса «Ньюкаслу» закончить ударом не удалось, а большую часть оставшегося времени хозяева поля спокойно контролировали мяч на чужой половине. Единственный раз в новом статусе Данку пришлось коснуться мяча, когда он выполнял удар от ворот – и выбил, конечно же, на силу. На последних секундах «Ньюкаслу» удалось заработать угловой, но мяч после подачи легко вынес Алексис Мак Аллистер – иронично, что он был одним из самых низких (174 см) футболистов на поле.

Ничьей хватило «Ньюкаслу», чтобы уйти с последнего места, но он по-прежнему без побед в чемпионате. Если команда не может превращать в победы даже такое везение, богатым владельцам пора признать проблему.