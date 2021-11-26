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Как сборная России по футболу играла в стыковых матчах — ЧМ-1998 и Италия, Евро-2004 и Уэльс, ЧМ-2010 и Словения

Сегодня сборная России узнает соперника по стыкам. А как она играла их раньше?
Михаил Рождественский
Как сборная России по футболу играла в стыках
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В двух случаях из трёх проиграли. Но победу вы точно помните.

Две недели назад сборная России не смогла. На решающий матч отбора ЧМ-2022 наша команда приехала в Хорватию и для прямой путёвки в Катар должна была не проиграть. Но всё закончилось обидным поражением из-за автогола на последних минутах. Теперь сборной придётся пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. В пятницу — жеребьёвка, так что самое время вспомнить, как она играла в стыках раньше.

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Та сборная была напичкана звёздами. И всё складывалось хорошо, но удручающая ничья с Кипром поставила нашу команду в положение, когда от неё ничего не зависело. Итог: второе место в отборочной группе и первое в истории попадание в стыки. А там ждал мощный соперник — вице-чемпион мира Италия.

Фото: Getty Images

Первый матч кое-чем напоминал встречу с Хорватией. Тогда вместо поля тоже было болото, правда, игра проходила на стадионе московского «Динамо». У итальянцев дебютировал Джанлуиджи Буффон, итог — 1:1.

Перед ответным матчем сборная России лишилась сразу нескольких ключевых футболистов, среди них — Егор Титов и Олег Веретенников. Итальянцы выиграли со скромным счётом (1:0), но только из-за Сергея Овчинникова, который тащил всё подряд. Наша команда пробила по воротам лишь однажды — какой тут выход на чемпионат мира?

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Борис Игнатьев
бывший главный тренер сборной России

«Я честно нёс свой крест и анализировал после матчей собственные действия. Не вижу серьёзных ошибок. Мне просто не удалось сделать раньше то, что я сделал к концу пути. Существовал набор футболистов, которые не были заряжены идеей. Сейчас появилась команда. Сейчас, наконец, мы пришли к общему знаменателю: и с точки зрения футбольной идеи, и с общечеловеческой тоже».

ЧМ-1998 стал первым, куда Россия не смогла отобраться. А победителем турнира стала его хозяйка — Франция. Кстати, французов наша сборная победила незадолго до чемпионата. Жаль, матч был товарищеским.

Единственный удачный опыт. Россия пробилась на Евро-2004 благодаря Евсееву

В том отборе сборную трясло. По ходу цикла у команды даже сменился главный тренер — вместо Валерия Газзаева назначили Георгия Ярцева. У России было сложное турнирное положение, но ситуацию получилось выправить. В итоге наши стали вторыми в группе — удалось обойти Ирландию, но Швейцария оторвалась слишком сильно. С жеребьёвкой повезло: вместо грозных Испании и Нидерландов попался неуступчивый, но менее мощный Уэльс.

В первом матче сборная России играла дома, но надежд не оправдала — всего лишь ничья (0:0). Зато ответная игра стала легендарной. Там тоже был дебют вратаря (впервые вышел Вячеслав Малафеев), а решил всё единственный гол Вадима Евсеева. Наши выиграли, а герой дня родил мем, проорав в камеру нецензурную фразу.

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Гол Евсеев посвятил маленькой дочке Полине, которая перенесла сложную операцию на сердце. К счастью, успешно. А заодно защитник рассказал, как ему удалось забить.

Вадим Евсеев
Вадим Евсеев
экс-футболист сборной России

«На установках Ярцев ни разу мне не говорил, чтобы я шёл в чужую штрафную на стандарты. Моей задачей было не забивать мячи, а обороняться и начинать атаки. А при стандартах следовало оставаться с одним из партнёров — чаще всего с Димой Сенниковым — за линией штрафной и держать нападающих соперника, которые не отходили назад. А тут никто из валлийцев впереди не остался. В ту секунду и решил: а дай-ка попробую».

К сожалению, на Евро-2004 сборная России провалилась. Победить удалось только Грецию, которая в итоге сенсационно выиграла турнир. Георгий Ярцев остался главным тренером, но ненадолго.

Стыки, от которых больно до сих пор. Россию на ЧМ-2010 не пустила скромная Словения

Самый свежий пример. В 2009-м сборная России была мощной: феерил Андрей Аршавин, тренировал Гус Хиддинк, позади была сенсационная бронза Евро-2008. В отборочной группе нашим досталась не менее мощная Германия. Занять первое место не удалось, но за выход на ЧМ-2010 никто не переживал — в стыках попалась скромная Словения. А переживать стоило.

Фото: РИА Новости

В первом матче в «Лужниках» сборная России шла к уверенной победе с комфортным счётом 2:0. Динияр Билялетдинов оформил дубль, и казалось, что всё будет хорошо. Но вместо этого наша команда в концовке пропустила гол, который полностью перевернул ситуацию.

В ответной игре нужно было забивать или не пропускать — не получилось ни того, ни другого. Сборная пропустила в Мариборе (0:1), и за словенцев сыграло правило выездного гола. Вдобавок арбитр удалил двоих наших футболистов. Хиддинка настолько выбесило судейство, что он даже не пришёл на пресс-конференцию.

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Аршавин о вылете сборной сожалел. Учитывая слова, сказанные тремя годами позднее, трудно поверить, что это произнёс Андрей.

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин
экс-футболист сборной России

«О чём можно говорить… Задача не выполнена. Должно пройти время, чтобы всё это осознать, понять и пережить. Я понимаю состояние людей, которых мы разочаровали, и очень сильно сожалею, что мы не сумели оправдать всех наших с вами надежд».

Сборную после невыхода на ЧМ-2010 по-настоящему возненавидели. Недавние герои провалились в решающий момент и не поехали на турнир, который мог стать пиком нашей команды. А Хиддинк, которого обожали, несмотря ни на что, вскоре покинул Россию. В сборной началась новая эра. Эра Дика Адвоката.

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