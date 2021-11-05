«Карпин сказал, отступного не даст». Как Россия впервые пролетела мимо ЧМ

До конца отбора ЧМ-2022 остаётся два тура, но всё идёт к тому, что решающим для России станет последний матч в Сплите. Победитель наверняка отправится в Катар напрямую, проигравший — в стыки. При ничьей возможны варианты.

В ожидании развязки вспоминаем прежние «моменты истины» — игры, от которых напрямую зависела судьба российской сборной в квалификации.

Эпизод первый: 1997 год, Италия — Россия.

Предыстория

Россия с классным составом провалилась на Евро-1996. Романцев обвинил игроков в безволии и рвачестве

За последнее десятилетие прошлого века Россия успела поболеть за три сборные — СССР, СНГ и, собственно, РФ. Но под какой бы вывеской она ни играла и кто бы ею ни командовал, неизменным оставалось одно — дрязги на финансовой почве. Футболисты ругались с чиновниками из-за премиальных и суточных, а страдали игра, результат и болельщик. Особенно горько должно быть «сборникам» середины 1990-х, растратившим лучшие годы на тёрки с федерацией и кулуарные интрижки. Они должны были пошуметь на Евро-1996 — поколение собралось реально классное. И пошумели. Но так, что стране стало стыдно. В очередной раз.

Да, группа в Англии досталась не подарочная — один вице-чемпион мира (Италия) и два будущих финалиста Евро (Германия, Чехия). Но та сборная России тоже котировалась высоко — годом ранее на рекордное пятое место в рейтинге ФИФА взлетала. Жаль, что сосредоточиться на футболе в финальной стадии она снова не смогла.

Первый скандал разразился в разгар группового турнира. Нападающий Кирьяков выплеснул обиду на тренера Романцева за невключение в состав в интервью немецким СМИ. Из него Европа узнала, что Олег Иваныч практически не общается с командой, целыми днями сидит в гостиничном номере, куда ему носят борщ и блины с икрой, а с футболистами коммуницирует записочками, через помощников. Уже по возвращении домой Романцев обвинит Кирьякова, Шалимова и Харина в том, что они преследовали в сборной не столько коллективные, сколько свои личные, корыстные интересы. В общем, вы поняли, какой «здоровый» микроклимат был в команде.

Итог выступления на Евро известен: минимальное поражение от Италии (1:2), разгромное от Германии (0:3), бесшабашная ничья с чехами (3:3) и последнее место в группе. Романцев упрекал футболистов в безволии, а специалисты тренера — в слабой физической готовности команды и кадровых странностях — вроде необъяснимого игнора супербомбардира Веретенникова.

Популярные в массах настроения выразил заслуженный тренер Союза Якушин.

Михаил Якушин главный тренер сборной СССР в 1959, 1967-68 гг. «У Романцева есть все основания сдержать данное перед чемпионатом Европы слово и уйти в отставку. Наша сборная на протяжении последних лет проваливала все крупные турниры. Поэтому у меня вопрос и к руководителям РФС: а не пора ли и вам, господа? Совесть есть?»

Вячеслав «Непотопляемый» Колосков оставил риторический вопрос ветерана без ответа. Исполком РФС предсказуемо признал выступление сборной неудовлетворительным и принял отставку Романцева. Новым главным тренером в лучших советских традициях — безальтернативно и единогласно — эти же люди избрали Бориса Игнатьева. В пользу Игнатьева говорил опыт работы в сборных — главным в юношеской (чемпион Европы 1988 года) и молодёжной, ассистентом — в национальной. Мягкий и интеллигентный Борис Петрович представлялся компромиссным вариантом — он и с футболистами ладил, и начальству не перечил (по крайней мере, публично).

Тем удивительнее было услышать от него грозное предостережение: «Есть игроки, с которыми вряд ли будем работать». Все сразу спроецировали эту угрозу на легионеров, выставленных главными рвачами. И не ошиблись. Все трое вылетели из сборной — несмотря на то что представляли приличные европейские клубы: «Челси», «Карлсруэ», «Удинезе». Трудно поверить, что столь радикальное решение Игнатьев принял по собственной инициативе, без согласования с начальством. Кирьяков вообще был его любимчиком по юношам. Так или иначе, Харин, Шалимов и Кирьяков вернулись в команду только в 1998-м, уже при Бышовце, и ненадолго. Вскоре все трое закончили в сборной. Окончательно.

Два участника Евро — олимпийские чемпионы Сеула Горлукович и Добровольский — вывалились из обоймы сборной ещё до начала мирового отбора. Куда больше вопросов вызвало исчезновение из команды «испанцев» Карпина и Мостового по ходу квалификации. То ли игроки «бросили» сборную, то ли она — их, до сих пор непонятно. Тёмная история. Но в проигрыше остались все.

Борис Игнатьев главный тренер сборной России «Я просил его не делать ни одного необдуманного шага, никаких заявлений. Сколько раз с ним разговаривал Онопко! Но Карпин сказал, что однажды уже «сломался», а теперь отступного не даст».

А начиналось всё замечательно. На премьеру в Москву Игнатьеву доставили целых чемпионов мира. Главных звёзд США-1994 Ромарио и Бебето не было — зато был молодой феномен Роналдо, парой месяцев ранее купленный «Барселоной» за $ 20 млн. Он-то и сравнял счёт в матче, на 85-й минуте забив Черчесову с точки. Несмотря на два удаления (Кафу — у них, Онопко — у нас), ничьей 2:2 все остались довольны. «Если бы я был болельщиком, то сегодняшний матч мне бы очень понравился», — воодушевлённо заявил Игнатьев.

Следующая игра, официальная, должна была понравиться ему ещё больше. Победой 4:0 над Кипром на том же «Динамо». Защитник Никифоров дважды разрядил свою пушку, плюс Колыванову создал гол. После были приемлемая ничья в Израиле (1:1) и плановый разгром Люксембурга в конце года — 4:0.

Новый 1997-й сборная начала победой на Кубке Карлсберга в Гонконге и «товарищеской» ничьей с Югославией. Всё шло по плану, пока не случился Кипр. Двух очков, потерянных в Паралимни (1:1), России в итоге и не хватило, чтобы опередить Болгарию. Если бы не эта ничья, не пришлось бы проклинать судью Крондла за кучу неназначенных пенальти и убиваться из-за поражения в Софии. Домашняя победа в матче с болгарами гарантировала бы прямой выход на ЧМ-1998. А так она оказалась совершенно бесполезной. Заняв второе место в группе, Россия впервые попала в стыки. И сразу нарвалась на вице-чемпионов мира.

Решающий матч

Звёзды «Спартака» и «Ротора» не явились в сборную после «золотого» матча. Моральный дух поднимали воззванием

Италия тоже отстала от победителя квалификации, Англии, всего на очко. Но она за весь отбор пропустила один мяч и не проиграла ни разу. Собранная из звёзд Серии А «Скуадра адзурра» выглядела явным фаворитом в паре. И даже наша верная союзница, непогода, на этот раз не сильно помогла. Обильный снегопад превратил поле динамовского стадиона в месиво, мяч отказывался отскакивать от того, что когда-то было газоном, но забивали в Москве только итальянцы: Вьери — в чужие ворота, а будущий обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро — в свои. Международная карьера великого Буффона началась с автогола (19-летний Джиджи в первом тайме заменил в раме травмированного Пальюку). Впрочем, итальянцев этот казус не огорчил. Результативная ничья на чужом поле их стратегически устроила.

Фото: rusteam.permian.ru

Отправив сборную отца и сына Мальдини (Чезаре тренер, Паоло — капитан) в помешанный на футболе Неаполь, итальянская федерация максимально облегчила ей задачу. А наша «футбольная семья» поступила со своей национальной командой совсем не по-семейному. Заголовок послематчевого обзора в «СЭ» «Бесславный финал беспризорной сборной» охарактеризовал отношение страны к ней.

В ПФЛ знали, что у сборной на утро 10 ноября заказаны билеты в Италию, но переносить последний тур чемпионата с 9 ноября не стали. 9-го же в Волгограде «Ротор» со «Спартаком» играли фактически «золотой» матч. Москвичи стали пятикратными чемпионами, но троих участников встречи в сборной так и не дождались. Лидеры волгоградской атаки Веретенников и Есипов, а также спартаковский диспетчер Титов до Италии не доехали. Кто-то сослался на болезнь, а кто-то — без объяснения причин. При том, что все трое отбегали за клуб по 90 минут.

В недавнем интервью Sports.ru Есипов вспоминал: «Через несколько дней сборная играла в Италии, и «Спартак» должен был забрать наших игроков в свой самолёт, но сказал, что нет мест. Впрочем, как бы это выглядело? Они отмечают золото, а я сижу в конце самолёта грустный? Полетел утром. Уже сыграв за сборную, приехал в Курск к родителям…»

Стоп, Валерий. В протоколе матча фамилии Есипов нет, а больше матчей в том году сборная не играла. Неувязочка получается.

По словам другого игрока «Ротора» Беркетова, горе после «золотого» матча вся команда заливала водкой в кабинете президента клуба. Само по себе это ничего не значит (отчего же взрослым, здоровым мужикам немного не расслабиться после сезона?), но совокупность фактов наводит на грустные размышления.

Итого перед главным матчем года сборная недосчиталась 9 игроков, способных её реально усилить:

легионеры Шалимов, Кирьяков и Харин всё ещё были в опале;

«испанцы» Карпин с Мостовым — на паузе;

волгоградцы Веретенников и Есипов, а также спартаковец Титов — непонятно где;

да ещё и торпедовец Бушманов потерялся в пути.

Моральный дух тех, кто приехал, повышали оригинальным образом. Уже в Италии футболистам раздали памятки с пламенным воззванием. Почитайте, оно прекрасно.

«Матч со сборной Италии — это не матч месяца или года. Это матч жизни, матч нашего достоинства и чести. Если ты не готов, не можешь справиться с эмоциями — выходи из строя. Без обиды и не навсегда, а только на один матч, на игру с Италией: она особенная. Особенная потому, что мы должны доказать своё право на уважительное отношение к нам со стороны ФИФА и УЕФА. Мы равны лучшим командам мира, и кто так не считает — отойди в сторону. Без обид, но лучше сейчас. Неистовое стремление победить при полном отсутствии счастья — наш главный козырь. Каждый эпизод, каждая ситуация важны и играются до конца и изо всех сил».

Фото: rusteam.permian.ru

Ответный стыковой матч за выход в финальный турнир ЧМ-1998



Италия — Россия — 1:0



Италия: Перуцци, Пессотто (Неста, 77), Феррара, Костакурта, Каннаваро, Мальдини (к), Д. Баджо, Альбертини, Ди Маттео, Казираги, Раванелли (Дель Пьеро, 77).



Россия: Овчинников, Ковтун, Никифоров, Онопко (к), Попов, Радимов (Семак, 66), Хохлов, Яновский (Симутенков, 60), Аленичев, Юран (Бесчастных, 79), Колыванов.



Гол: Казираги (53).

15 ноября 1997 года. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 69207 зрителей. Первый матч — 0:0.

Надежда на морально-волевые не сработала. То ли не все до конца прониклись наказом неизвестного автора, то ли штаб недостаточно внятно объяснил игрокам задачи, то ли переволновались на бушующем неаполитанском 85-тысячнике (атмосфера на «Сан-Паоло» реально была огонь). А скорее всего, Италия просто была сильнее. И минимальный счёт 1:0 не должен вводить в заблуждение. Это заслуга вратаря Овчинникова. Сергей был главным кандидатом на звание игрока матча, пока Пьерлуиджи Казираги не открыл счёт во втором тайме, ускакав от Ковтуна и Онопко. На Евро-1996 форвард «Лацио» забил России два — тут хватило одного.

Фото: rusteam.permian.ru

Обещания Игнатьева сыграть 2:2 оказались бравадой: удар Юрана в створ до перерыва так и остался единственным в матче. Оставив вратаря Перуцци без оценки, La Gazzetta dello sport вынесла приговор российской атаке.

Единственным позитивным моментом вечера оказался дебют в сборной 21-летнего армейца Семака (заменил Радимова).

Виктор Онопко капитан сборной России «Итальянцы играли на 0:0… Они побаивались нас ещё до матча в Москве, а после него — тем более. Каждый решал свою задачу. Итальянцы её перевыполнили, а мы со своей не справились».

Борис Игнатьев главный тренер сборной России «Я честно нёс свой крест и анализировал после матчей собственные действия. Не вижу серьёзных ошибок. Мне просто не удалось сделать раньше то, что я сделал к концу пути. Существовал набор футболистов, которые не были заряжены идеей. Сейчас появилась команда. Сейчас, наконец, мы пришли к общему знаменателю: и с точки зрения футбольной идеи, и общечеловеческой тоже».

Последствия

Исполком РФС разнёс тренера и оставил в должности. Напоследок Игнатьев обыграл будущих чемпионов мира

Страна восприняла поражение в Италии на удивление спокойно, если не сказать — безразлично. Не было ни яростной полемики в прессе, ни особой критики команды. Только Олег Иванович Романцев — уже в статусе пятикратного чемпиона России — не преминул поддеть преемника.

Олег Романцев главный тренер «Спартака» «К сожалению, звёзд даже европейского уровня у нас, на мой взгляд, нет. Взять наша команда может единственно за счёт организации игры. Поэтому вопрос о тренере очень важен. Когда сейчас с телеэкрана говорят, что у сборной появилась игра, как специалист я с этим не согласен. Ни в одном матче сборная игры не показала. Бились — да, с итальянцами, например. Но игры я не заметил».

Исполком РФС традиционно признал выступление сборной неудовлетворительным и принял постановление в духе ЦК КПСС:

«Одной из главных причин слабого выступления команды явилось нарушение принципов её комплектования, когда в сборную привлекались футболисты, не имеющие достаточной игровой практики, не входящие в основной состав своих клубов, к тому же имеющие низкую морально-волевую подготовку. Главный тренер команды Игнатьев Б.П. не сумел создать в команде в начале отборочного турнира атмосферу высокой ответственности футболистов за результаты матчей, игроки не проявили нужных волевых качеств, самоотверженности и мужества».

Заведённый на заседаниях РФС порядок нарушил только президент Российского олимпийского комитета Виталий Смирнов. Он подверг сомнению эффективность футбольных функционеров и их способность с умом тратить выделяемые государством средства. Думаете, кто-то подал в отставку? Ха-ха. Послушали, приняли к сведению и разошлись. Даже главный тренер остался при должности — дорабатывать полгода контракта. Желающих порулить командой в безвременье между циклами, как видно, не нашлось. Либо федерации недосуг было их искать в предновогодней суматохе.

Первую половину 1998-го сборная катала «товарняки». Даже победила будущих чемпионов мира, французов, в Москве — 1:0. Ну да, без Зидана, но с Тюрамом, Десайи, Дешамом. Эта победа — самая большая гордость Бориса Игнатьева в национальной команде.

В июне исполняющим обязанности в сборной был назначен Михаил Гершкович, а спустя месяц Исполком РФС утвердил в должности главного тренера Анатолия Бышовца из «Зенита». Разумеется, единогласно. Как сказал бы известный деятель, исполком — не место для дискуссий.