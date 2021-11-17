Тест. Помните ли вы детали скандала с «Письмом четырнадцати»?

Уже 28 лет прошло с одной из самых мрачных и спорных страниц в истории российского футбола – «Письма четырнадцати». Именно столько игроков сборной России решились на открытый демарш против главного тренера и написали письмо на имя Шамиля Тарпищева, который тогда был советником Бориса Ельцина по спорту. Их не устраивал Павел Садырин – легендарный советский тренер, выигрывавший чемпионства с «Зенитом» и ЦСКА, но вызывавший вопросы своей работой именно в сборной.

Что игроки сборной России просили поменять тренера перед чемпионатом мира, их просьба не была удовлетворена, а следствием стал невыход из группы на чемпионате мира – знает практически каждый. Мы подготовили восемь сложных вопросов – для настоящих знатоков олдскула.

Удачи!