У «Спартака» большие проблемы перед «Краснодаром». В центре играть почти некому

Клубный футбол возвращается. Уже сегодня, 20 ноября, в центральном матче 15-го тура РПЛ сыграют «Краснодар» и «Спартак». И у красно-белых большие проблемы. Что Рую Витории делать с полузащитой?
Кто не сможет сыграть?
Загибаем пальцы. Участия в матче точно не примет Роман Зобнин. Он ездил в расположение сборной России на решающие игры квалификации ЧМ-2022. Роман вышел на поле в тяжёлом и неудачном матче с Хорватией и… получил повреждение. На восстановление потребуется примерно три недели. А ведь только в начале октября Зобнин вернулся после очередной травмы.
Руслан Литвинов. Он стал основным при Витории и выступал неплохо для своего возраста (парню 20 лет), но не вовремя выбыл из строя. Причина простая: в предыдущем матче с «Локомотивом» Руслан неаккуратно сыграл и схлопотал две жёлтые карточки ещё в первом тайме. «Спартак» в итоге спасся от поражения, но в игре с «Краснодаром» команде придётся справляться без него.
Самая нелепая ситуация у Зелимхана Бакаева. Он здоров, но не сыграет. А всё из-за того, что у Зелимхана перебор жёлтых карточек. Роковую четвёртую Бакаев получил в матче с «Локомотивом», даже не находясь на поле. Он спорил с судьёй со скамейки запасных, за что тот наказал его жёлтой. Глупая дисквалификация, которую легко можно было избежать. Но главное — как же не вовремя!
Если думаете, что проблемы только у основных футболистов «Спартака», то ошибаетесь. Запасной полузащитник Йоррит Хендрикс тоже не сыграет с «Краснодаром». Голландец пропустил некоторое время из-за таинственной боли в груди, а в начале ноября выбыл ещё на месяц. У Йоррита воспалено ахиллово сухожилие — ближайшие матчи он пропустит совершенно точно.
А кто доступен?
Профильных полузащитников двое. Отдуваться за всех, видимо, придётся Наилю Умярову. Хорошая новость: после возвращения в строй он в порядке и отлично сыграл за молодёжную сборную России с Испанией. Плохая: из оставшихся игроков центра поля оборонительные навыки есть только у Умярова. При схеме с двумя опорниками, которую сейчас использует Витория, это откровенно пугает.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Второй центральный хавбек — Михаил Игнатов. По своему профилю он, скорее, классическая «десятка». Поэтому есть вопросы, насколько Михаил готов сыграть в паре с Умяровым, если Витория решится на такой шаг. Альтернатива — взять кого-нибудь из молодёжки или «Спартака-2». Или передвинуть в полузащиту более опытного футболиста (вроде Виктора Мозеса), но это ослабит позицию, с которой перетянут этого игрока.
Учитывая обстоятельства, Витории можно только посочувствовать. Для португальского тренера, очевидно, наступает решающий момент. Вряд ли в случае серии неудач перед зимней паузой руководство даст Рую ещё один шанс. Пора искать неординарные решения.
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