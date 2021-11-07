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Арбитр Федотов: судья верно показал вторую жёлтую Литвинову. Но Карасёв бы сохранил игру

Арбитр Федотов: судья верно показал вторую жёлтую Литвинову. Но Карасёв бы сохранил игру
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Вторую жёлтую Литвинову в матче с «Локо» судья показал верно. Он летел прямыми ногами, не играл в мяч. Карасёв бы не показал здесь карточку, сохранил бы игру. Ему так можно, а другие этого не умеют. Для Сиденкова это жёлтая, а что это московское дерби, когда сам он из Питера, он не понимает. Как и не понимает, где дать играть, а где нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Хавбек красно-белых получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат.

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