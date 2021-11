Реднапп пришёл на «Кто хочет стать миллионером?» и установил рекорд. Он ничего не выиграл

Гарри Реднапп пришёл к Джейми Кларксону на британскую программу «Кто хочет стать миллионером?» и вошёл в историю: он стал первой звездой, которая ушла с нулём.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» не смог дойти до первой несгораемой суммы в £ 1000 – он ответил правильно всего на четыре вопроса и погорел на пятом, после которого гарантируется минимальный выигрыш.

Вопрос, который не смог взять Реднапп: «Кто сыграл ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо в пятисерийном фильме?» Варианты ответа: Мэл Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне.

Услышав вопрос, Реднапп задумался: «Знаете, последний фильм, который я смотрел в кино, был «Доктор Живаго». Мне было 17. Тут я не уверен: может, это Мэл Гибсон. Или Брюс Уиллис. Уверен, это он, да». Кларксон подталкивал его взять подсказку, но Реднапп продолжал размышлять вслух: «Полностью уверен – это Уиллис. Не думаю, что это был Сталлоне или Шварценеггер. Думаю, Уиллис, но боюсь ошибиться». В итоге он взял подсказку «50 на 50», и после её активации у Рэднаппа осталось два варианта – Уиллис и Сталлоне. Абсолютно уверенный в своей правоте, он дал финальный ответ – Брюс Уиллис.

«Сильвестр Сталлоне… Оу…» – почесал затылок Реднапп, когда компьютер подсветил зелёным правильный вариант. Кларксон был в шоке: «Мне даже сложно подобрать какие-то слова. Мне кажется, у меня нет друзей, которые бы этого не знали… Я ещё никогда не говорил подобного участникам шоу, но, Гарри, вы ничего не выиграли».

Права на видео принадлежат ITV. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Who Wants To Be A Millionaire?

Источник сообщил The Sun, что Реднапп был сильно подавлен, потому что собирался пожертвовать деньги на благотворительность. В итоге уйти просто так он не смог и всё же отправил £ 5000 в выбранный им фонд.

