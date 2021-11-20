«Манчестер Юнайтед» нужен Зидан. Вот три причины

Август-2021. Криштиану Роналду, который всё ещё в классной форме, вернулся в «Манчестер Юнайтед». Фанаты «МЮ» заулыбались: наконец-то они снова думают о чемпионстве.
Ноябрь-2021. «Манчестер Юнайтед» в руинах, вне топ-5 таблицы АПЛ и без каких-либо намёков на светлое будущее. С 25 сентября у команды было семь матчей в Премьер-лиге. Единственный яркий момент – разгром 3:0 коматозного и хромающего «Тоттенхэма».
Всё остальное – пять поражений с общим счётом 3:16, итогом которого стал унизительный шлепок по щеке в виде 1:4 от «Уотфорда». От того самого «Уотфорда», который жадно глотает воздух в борьбе за выживание. Но который в матче с «Ман Юнайтед» внезапно стал одним из самых тактически продвинутых клубов.
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Английские инсайдеры шептали, что у Сульшера был отрезок в три матча, чтобы исправить ситуацию. Он пережил его кое-как. Но дальше стало только хуже. «Манчестер Юнайтед» задыхается. Последнее поражение – главный намек, что пора менять тренера.
Transfermarkt говорит, что сейчас на бирже труда есть много тренеров +/- уровня Сульшера. Но обращать на них внимание = самоубийство в такую минуту. Главный и единственный кандидат, на которого должны смотреть Глейзеры и Эд Вудворд – это Зинедин Зидан.
И вот почему.
1. Он уже приходил на все готовое и сделал только лучше
В январе 2016-го Зидан стал тренером «Реала». На этом месте он сменил Рафаэля Бенитеса. У того в принципе все было довольно неплохо, но не сложились отношения: а) с руководством; б) с Криштиану Роналду. Нужен был свой тренер, который знал бы внутряки + был с именем. Вот и Зидан.
С того момента «Реал»: дважды чемпион Испании, дважды обладатель Суперкубка Испании, дважды победитель клубного ЧМ, дважды брал Суперкубок УЕФА и трижды побеждал в Лиге чемпионов. Сейчас отличие «Манчестер Юнайтед» от «Реала» перед назначением Зидана лишь в отсутствии нормальной игры и результата.
2. Отношения с Роналду
В марте у Роналду спросили про Зидана. Вот его ответ: «Да, у меня прекрасные отношения с Зиданом. Я считаю его одним из лучших тренеров в карьере. Он умён и талантлив. У меня прекрасные отношения с ним».
В мире, в котором Роналду статусом воздействовал на тренеров клуба (передаем привет Сарри), это очень важный аргумент.
Кстати, Manchester Evening News пишет, что Роналду уже одобрил назначение Зидана. Сам источник сомнителен, да и фраза «одобрил» вызывает сомнение. Но ещё один слабый плюсик в пользу этого аргумента.
3. Статус
Знаете, руководители «Манчестер Юнайтед» могут снова рискнуть и назначить кого-то, кто в форме прямо сейчас (и это будет абсолютно в их духе). Есть Грэм Поттер, который сделал в «Брайтоне» прекрасный проект. Можно с улыбкой прыгнуть на те же грабли и вернуть Дэвида Мойеса, порвав его идиллию в «Вест Хэме». Можно взглянуть на другие страны и позвонить в «Севилью», «Наполи» или «Реал Сосьедад». И получить в любом случае тренера примерно одного и того же уровня.
«Манчестер Юнайтед» прямо сейчас нуждается в том, кто расставит всех на свои места. Кто потушит пожар, на пальцах покажет ошибки Магуайру, соберет атаку, в которой главным будет Роналду, а другие нападающие — так же эффективны. Кто сумеет отстоять себя, когда журналисты навалятся жестким прессом.
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Английские и французские медиа пишут, что «Манчестер Юнайтед» уже общался с Зиданом, но тот попросил отложить контракт до лета. Другие говорят, что Зидан уже учит английский, чтобы максимально подготовиться к своему назначению в «МЮ» (об этом, кстати, говорил Эммануэль Пети).
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Даже если это действительно так, то «Манчестер Юнайтед» нужно максимально подготовиться к назначению Зидана летом. То есть следовать его советам в плане трансферной политики и назначению и.о. главного тренера.
По-другому, кажется, никак. Во всяком случае, хуже уже точно не будет – Сульшер элементарно сжигает всё живое, что есть в этом «Манчестер Юнайтед». Терпеть Уле-Гуннара больше нет сил.
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