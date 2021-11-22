«Почему исподтишка делаешь?» — «**** off!» Стычка в перерыве матча «Краснодар» — «Спартак»

В субботнем матче «Краснодар» — «Спартак» (2:1) жарко было не только на поле. В понедельник официальный YouTube-канал «Спартака» выложил видео стычки, которая произошла в перерыве. Участниками стали полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена и защитник спартаковцев Андрей Ещенко, оставшийся в запасе.

При входе в подтрибунное помещение Ещенко несколько раз спросил Вильену: «Почему ты исподтишка делаешь?» Игрок «Краснодара», которого пытался успокоить защитник «Спартака» Самуэль Жиго, в конце концов ответил ругательством на английском: «**** off!» На этом конфликт закончился.



Ещенко, комментируя ситуацию, сказал, что никакой потасовки не было. «Просто высказали своё мнение», — сказал защитник «Спорт-экспрессу».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Дальше на видео представители «Краснодара» (полузащитник Гжегож Крыховяк, главный тренер Виктор Гончаренко и его помощник Василий Березуцкий) предъявляют претензии главному арбитру Алексею Сухому. Расслышать можно далеко не всё, но Березуцкий точно произнёс: «Левый пенальти. Вы чё творите?»

По ходу первого тайма Сухой принял несколько спорных решений. В частности, перед перерывом он назначил пенальти в ворота «Краснодара» после падения Михаила Игнатова в единоборстве с Сергеем Петровым.



Эксперт «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов считает, что в этом эпизоде Сухой ошибся: «Между Игнатовым и Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру».



Полный разбор судейства матча «Краснодар» — «Спартак» здесь: