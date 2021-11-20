«Арбитр поплыл». «Спартаку» подарили пенальти в матче с «Краснодаром»?

РПЛ только вернулась после перерыва, а у нас уже есть огненный матч. В центральной игре 15-го тура встретились «Краснодар» и «Спартак». В первом тайме было жарко — настоящее испытание для судьи Алексея Сухого. И, кажется, арбитр с ним не справился.

Уже в начале матча Сухой назначил штрафной в пользу «Краснодара» за игру рукой Наиля Умярова. Которой не было. Проблема в том, что полузащитник «Спартака» ещё и получил жёлтую карточку.



А позднее красно-белые убежали в контратаку, которая закончилась фолом на Джордане Ларссоне. Судя по повтору, удар по ноге форварда «Спартака» случился за пределами штрафной площади, но Сухой просто-напросто не увидел нарушения.



Мы обратились за помощью к арбитру Игорю Федотову. И он подтвердил ошибки Сухого: «Судья ошибся с Умяровым — там он играл плечом, как и Черников. Арбитр поплыл, не видит очевидных нарушений игроков «Краснодара». На 31-й минуте он не назначил убойный штрафной за фол на Ларссоне — его сбили. Это именно штрафной, так как игрок «Краснодара» пробил по той ноге нападающего, что была за штрафной площадью. Если бы обе ноги были в штрафной, то VAR бы вмешался и был бы 11-метровый. Но в итоге это просто пропуск фола».

Ещё один эпизод случился в концовке первого тайма. Михаил Игнатов ворвался в штрафную площадь «Краснодара» и упал в борьбе с Сергеем Петровым. Сухой назначил пенальти.



Слово Федотову: «Между Игнатовым и Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру».

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Кстати, Матвей Сафонов взял первый удар Александра Соболева. Но пришлось перебить — вратарь «Краснодара» сошёл с линии ворот, плюс в штрафную раньше времени забежал игрок хозяев. Со второй попытки Соболев всё же забил.