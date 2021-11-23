Вот почему сборной России лучше не встречаться с Левандовским. Поляк забил супергол в ЛЧ!

«Бавария» уже после четырёх туров группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но не собиралась валять дурака на Украине. При этом сыграла с киевским «Динамо» далёким от оптимального составом. Чемпионы Германии остались сразу без девяти футболистов: Дайо Юпамекано заработал дисквалификацию, Марсель Забитцер травмирован, Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест на коронавирус, а Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс отправились на карантин, так как контактировали с заболевшими.

«В Лиге чемпионов не бывает проходных матчей. Нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре с «Аугсбургом», чтобы сделать шаг вперёд», – сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман. Стартовый состав его команды был вполне боевым, а вот на скамейке сидели всего четыре полевых игрока – Буна Сарр, Омар Ричардс, Марк Рока и Малик Тилльман. Не самые известные люди.

В холодную погоду на заснеженном поле киевское «Динамо» дало бой топовому сопернику, но звёздные игроки атаки «Баварии» всё равно сделали разницу. Этот матч – ещё одно доказательство того, что сборной России лучше не попадать в стыках на Польшу с Робертом Левандовским. 33-летний нападающий забил на исходе четверти часа супергол! После подачи и неудачного выноса мяча защитником «Динамо», Левандовски быстро сориентировался и нанёс красивый удар в падении через себя. Это был 64-й гол поляка в 2021 году – столько не забивает никто. Роберт, конечно, наиграл на «Золотой мяч».

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Команда Мирчи Луческу имела шансы отыграться. В одном эпизоде судья, кажется, должен был назначить пенальти в ворота «Баварии» (почему VAR не посчитал его решение очевидной ошибкой – непонятно), а в другом Мануэль Нойер махнул мимо мяча, и немцев спасла штанга.

Второй гол перед перерывом забил Кингсли Коман, чей выход на поле, как и появление Забитцера, находился под вопросом. «Бавария» здорово всё разыграла в этом эпизоде – Нагельсманн может быть доволен.

Но динамовцы не опустили рук при счёте 0:2. И на 70-й минуте болельщики увидели первый гол команды Луческу в этой Лиге чемпионов. В быстрой атаке Денис Гармаш забил с передачи Виктора Цыганкова: до этого Нойер спасал «Баварию», а тут и он оказался бессилен.

«Бавария» с трудом удержала минимальную победу, пережив неприятную концовку. «Динамо» переиграло чемпиона Германии по ударам в створ – 5:4, и если бы киевлянам чуть больше повезло, они бы набрали своё второе очко в Лиге чемпионов. А так остались на последнем месте с одним очком и призрачными надеждами на то, чтобы догнать «Бенфику».