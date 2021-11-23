Россия в стыках может нарваться на Левандовского. Что нужно знать о сборной Польши

Совсем скоро мы узнаем, с кем сборная России сыграет в первом стыковом матче ЧМ-2022, а заодно потенциального оппонента в решающей встрече. Жеребьёвка состоится в пятницу, 26 ноября, в Цюрихе. Команде Валерия Карпина могут попасться Турция, Северная Македония, Австрия, Чехия и Польша. Текст о Турции у нас уже был, а теперь рассказываем, что нужно знать о поляках.
Как сыграли в отборе ЧМ-2022
Ожидаемо. Занять первое место в группе с Англией было практически нереально, поэтому поляки финишировали вторыми. Причём отстали от англичан совсем немного — всего на одно очко. В стыки Польша не пустила такие крепкие и неприятные команды, как Албания и Венгрия. В этом плане выступление поляков похоже на наше. Выше головы не прыгнули, но и не провалились.
Решающим для Польши стал выездной матч с Албанией, в котором всё решили даже не футболисты. Албанские болельщики, известные своей безбашенностью, чуть не сорвали игру и фактически помешали собственной команде. Поляки заработали три очка (1:0) и вторую строчку не упустили.
Лидеры
Общая стоимость сборной Польши — € 293,3 млн. Для сравнения, состав России оценивают в € 153,25 млн. С главным топом в составе поляков всё ясно. Это Роберт Левандовски. Звёздный форвард ожидаемо тащил в отборе ЧМ-2022 (8 голов в 8 матчах) и вошёл в число лучших бомбардиров. Если не учитывать пенальти (у Роберта ни одного мяча с «точки»), то он вообще делит первую строчку c англичанином Гарри Кейном, голландцем Мемфисом Депаем, сербом Александром Митровичем и израильтянином Эраном Захави.
Вообще, поляки забивали много, и выделялся не только Левандовски. Нападающие Адам Букса и Кароль Свидерски настреляли по 5 мячей. Причём первому для этого понадобилось всего 5 матчей.
Главный тренер
Возглавляет поляков в данный момент Паулу Соуза. Бывшего полузащитника, выигрывавшего Лигу чемпионов с «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией», в ходе тренерской карьеры помотало от Венгрии до Израиля и Китая, хотя он также успел поработать в европейских топ-чемпионатах. Польшу Паулу возглавил в начале этого года, и это его первый опыт на уровне взрослых сборных. Задачу Соуза, очевидно, выполнил, так что работу с командой он продолжит.
Фото: David Ramos/Getty Images
Достижения у Соузы пока скромные — два трофея в Венгрии и чемпионства в Израиле и Швейцарии. Последний титул португальского тренера датирован 2015 годом. Справедливости ради Паулу по этому показателю превосходит своего потенциального визави Валерия Карпина — у нашего тренера трофеев нет.
Как играли на больших турнирах
В стыках Польша не играла, зато частенько отбиралась на большие турниры напрямую. Особенно удачно выступать получалось в прошлом веке (два третьих места на чемпионатах мира), а в этом поляки пропустили два ЧМ подряд — в 2010-м и 2014-м. Даже когда пробиться удавалось, дальше группы Польша не проходила.
На два первых Евро в XXI веке Польша не отобралась, зато с тех пор всё стабильно. Четыре турнира подряд, а один из них даже хозяйский — в 2012-м. Тут тоже без успехов: главным достижением поляков стал выход в четвертьфинал в 2016 году.
Как играли с Россией
Россия и Польша встречаются нередко. Правда, практически всегда это товарищеские матчи. В 1996 и 1998 годах сборные обменялись победами в два мяча, а в 2007-м сыграли вничью — 2:2. Единственный официальный матч состоялся в группе на Евро-2012. Тогда команды скатали ничью (1:1). Для поляков результат был нормальным, а вот наши дрогнули, влетели Греции и сенсационно не вышли в плей-офф.
Последняя встреча Польши и России состоялась совсем недавно — летом этого года. Команды сошлись во Вроцлаве в товарищеском матче перед Евро-2021, чтобы набраться практики. Поляки забили уже на 4-й минуте, наши ответили на 20-й голом Вячеслава Караваева. На этом экшн закончился — 1:1.
- 23 ноября 2021
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