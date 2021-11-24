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Роналду забил 799-й гол в карьере, «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2, видео, 23 ноября 2021 года

Роналду на пороге вечности. У Криша 799 голов, «Манчестер» — в плей-офф Лиги чемпионов
Павел Прохоров
Роналду на пороге вечности. Забил 799-й гол
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Очередной жертвой португальца стал «Вильярреал».

Криштиану Роналду на пороге ещё одного супердостижения. Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил 799-й (!) гол в карьере в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Англичане одержали гостевую победу со счётом 2:0 благодаря точным ударам Роналду и Санчо. Да, Санчо забил, вам не показалось. «МЮ» вышел на первое место в группе, а главное, обеспечил себе участие в 1/8 финала.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 20:45 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Роналду – 78'   0:2 Санчо – 90'

В воскресенье после отставки Сульшера и. о. главного тренера «МЮ» был назначен Майкл Кэррик. Кардинально изменить игру за такое короткое время 40-летний тренер не мог, поэтому ограничился двумя перестановками – в старте вышли Марсьяль и ван де Бек. В первом тайме «Юнайтед» это никак не помогло, а на 66-й минуте обоих футболистов заменили. Рашфорд и Фернандеш усилили игру и через 12 минут помогли Роналду вывести команду вперёд. Хорошо сработал прессинг, а Криш просто показал свой класс.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Благодаря забитому мячу Криштиану обновил пару рекордов.

  • Стал первым игроком, забившим гол в каждом из первых пяти игр в Лиге чемпионов за английский клуб.
  • Португалец отличился в матчах с «Янг Бойз», «Вильярреалом», «Аталантой» (дважды) и снова с «Вильярреалом».
  • Гол стал для него 10-м после возвращения в «МЮ», а это значит, он забивает 10 и более мячей во всех клубных турнирах 17 сезонов подряд. Фантастика!

Закрепить успех «красным дьяволам» удалось на 90-й минуте. Санчо, приняв мяч рядом со штрафной, великолепно пробил по воротам и оформил первый гол за «Юнайтед». 14 матчей без результативных действий – позади!

Роналду же находится в одном точном ударе от 800-го гола. У нападающего 450 мячей за «Реал», 128 – за «Манчестер Юнайтед», 101 – за «Ювентус», 115 – за сборную, пять – за «Спортинг». Рекордный 800-й гол Роналду может отправить уже в эти выходные в ворота «Челси».

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