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«Динамо» Киев и «Шахтёр» заняли четвёртые места в группах ЛЧ, «Интер» — «Шахтёр» — 2:0, обзор матча, 24 ноября 2021 года

Украине плохо в Европе. «Шахтёр» и «Динамо» в ЛЧ: 10 игр, 0 побед, разница мячей 2-20
Павел Прохоров
«Шахтёр» и «Динамо» в ЛЧ
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Обе команды — досрочно последние в своих группах.

Украинские клубы провалили сезон в Лиге чемпионов. Киевское «Динамо» и «Шахтёр» за тур до конца группового этапа обеспечили себе последнее место в своих группах.

Киевляне проиграли четыре матча из пяти и набрали одно очко. «Шахтёр» мог побороться за евровесну, если бы в среду победил на выезде «Интер», но справиться с грандом из Италии на чужом поле, как и на своём, дано только «Спартаку» (да, мы про «Наполи»).

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Первый тайм оставил приятные эмоции: «Интер» и «Шахтёр» много атаковали, моментами играли без центра поля и создали кучу моментов у ворот друг друга. У итальянцев к голу были близки Барелла, Джеко и Мартинес, но забил Перишич. Правда, из офсайда. «Шахтёр» пробил в створ дважды – Ханданович легко справился.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

У второго тайма был такой же сценарий, как у первого. «Интер» не устраивала ничья, и на 61-й минуте они всё-таки повели в счёте. Эдин Джеко поймал отскок на линии штрафной, в касание пробив под дальнюю штангу. Мощный удар, без шансов для Трубина. Увеличил разницу в счёте на 67-й минуте Джеко. Он переправил мяч головой в сетку на дальней штанге после мягкого заброса Перишича.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
24 ноября 2021, среда. 20:45 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Джеко – 61'   2:0 Джеко – 67'

«Шахтёр» мог забить на 82-й минуте, но мяч после удара Додо необъяснимым образом не закатился в ворота, пройдя вдоль ленточки. Таким образом, украинская команда проиграла четвёртый матч и с одним очком занимает последнее место. «Шахтёр» не пробьётся в Лигу Европы, даже если обыграет дома «Шериф». У украинских команд чудовищные показатели в этом сезоне ЛЧ – 10 матей, ни одной победы, два очка, разница голов – 2-20.

Не пройдёт, скорее всего, в плей-офф Лиги конференций и «Заря», занимающая третье место после четвёртого тура.

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