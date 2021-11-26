«Я играю в мяч, *****. Ой». Капитан «Локомотива» выругался в эфире из-за спорного пенальти

«Локомотив» не выстоял. В 5-м туре группового этапа Лиги Европы железнодорожники принимали в Москве «Лацио» и для сохранения шансов на выход в плей-офф должны были набирать очки. Но гости оказались значительно сильнее и вынесли соперника со счётом 3:0. Однако, похоже, одного из голов просто не должно было быть.

Первый гол «Локомотив» пропустил в начале второго тайма с пенальти — Александр Сильянов откровенно нарушил правила. А второй мяч состоялся всего спустя 7 минут, но в этот раз всё было не так очевидно. Чиро Иммобиле в штрафной площади убрал защитника на замахе, и тут подоспел Дмитрий Баринов. Капитан «Локомотива» выбил мяч, после чего по инерции заехал в ногу нападающего «Лацио». Португальский арбитр Артур Соареш Диаш моментально указал на «точку». Вдобавок Баринов получил жёлтую карточку, из-за которой не сыграет с «Марселем» в последнем туре.

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Похоже, судья был неправ. Так считает наш эксперт Игорь Федотов. «Португальский арбитр ошибается, назначает 11-метровый удар в ворота «Локомотива» и показывает жёлтую карточку Баринову за грубую игру. После того как Баринов сыграл в мяч, произошло игровое столкновение в ногах. Акцентированного удара или наступа, как показывал арбитр, не было. Правильное решение: продолжить игру», — написал Федотов в своём телеграм-канале.



На флеш-интервью после матча Баринов прокомментировал момент с пенальти. Дмитрий был на эмоциях и даже случайно выругался, но его можно понять. «Первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили. Я играю в мяч, потом, ***** (блин). Ой. Извините. Потом мне никак не убрать ногу. Я выбиваю мяч и, получается, вместе с ногой. Мне дают жёлтую карточку, я пропускаю игру с «Марселем», и нам ещё за это ставят пенальти. Я в первый раз такое вижу», — пожаловался Баринов в эфире «Матч ТВ».

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К сожалению, приключения «Локомотива» в Лиге Европы на этом заканчиваются. Шансов на плей-офф нет, зато можно побороться на третью строчку и место в Лиге конференций. Там железнодорожникам точно будет комфортнее. Но чтобы попасть в Лигу конференций, в последнем туре надо победить на выезде «Марсель».