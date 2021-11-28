Красочный финал Кубка Либертадорес. Бразильские болельщики выступили ярче звёзд футбола

«Фламенго» и «Палмейрас» – два последних победителя Кубка Либертадорес. Красно-чёрные выиграли турнир в 2019 году, обыграв в финале «Ривер Плейт» (2:1), а зелёно-белые взяли титул в 2020-м – одолели «Сантос» (1:0). Второй сезон подряд в заключительном матче главного клубного турнира Южной Америки сошлись две бразильские команды. Последний раз такое было в 2005 и 2006 годах. «Палмейрас» с «Фламенго» по два раза становились победителями Кубка Либертадорес, и если зелёно-белые выиграли два финала из двух, то красно-чёрные два из пяти.

В обеих командах, к удивлению, много футболистов, чьи фамилии хорошо известны российским болельщикам. В составе «Палмейраса» фанатам киевского «Динамо» знаком Дуду, выступавший за клуб в начале 2010-х, поклонники «Спартака» не забыли Луиса Адриано, а Фелипе Мело помнят любители турецкого и итальянского футбола. Во «Фламенго» ещё больше известных личностей: Диего Алвес (экс-вратарь «Валенсии»), Исла (экс-игрок «Ювентуса»), Давид Луис и Филипе Луис (в представлении не нуждаются), Андреас Перейра (экс-игрок «МЮ»), Витиньо (экс-игрок ЦСКА).

Антураж перед матчем

Местом проведением финала был стадион «Сентенарио» в Монтевидео. Ситуация с коронавирусом не помешала болельщикам обеих команд собрать почти целый стадион в столице Уругвая и отметить футбольно-южноамериканский праздник. Они выступили даже ярче, чем бразильские звёзды на поле.

Так поклонники «Фламенго» гуляли всю ночь в барах перед матчем, пили пиво, плясали и жгли пиротехнику.

Веселье было и у действующих обладателей Кубка.

На трибунах были не только скандирования, но и традиционное шоу (выступление бразильской певицы Анитты) и предложение руки и сердца. Фанат «Фламенго» попросил свою девушку, болельщицу «Палмейраса», выйти за него замуж. Когда вопрос появился на экране, фанаты кричали: «Нет!» Но девушка сказала: «Да».

Права на ролик принадлежат CONMEBOL. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «CONMEBOL Libertadores».

Быстрый гол «Палмейраса»

Если в финале прошлого года единственный гол «Палмейрас» забил на девятой добавленной минуте ко второму тайму, то сейчас 1:0 загорелось на табло уже на шестой минуте игры. Быстрая атака команды Луиса Адриано (сам он остался в запасе) завершилась точным ударом Рафаэля Вейги. Полузащитник ворвался в штрафную и пробил в нижний правый угол ворот с передачи Майке. Примечательно, что атака прошла по флангу Филипе Луиса, который несколько сезонов в «Атлетико» останавливал лидеров «Барселоны» и «Реала».

Когда мяч оказался в сетке, на улице фанаты сходили с ума.

Не было предела эмоций и у фанатов из Чикаго.

После гола «Фламенго» пошёл в атаку, но без большого желания. Красно-чёрные нанесли один удар (ни одного в створ) за 30 минут матча и могли пропустить второй. Пока один Луис (Филипе) покидал поле из-за травмы, другой – Давид – заработал опасный стандарт у штрафной «Палмейраса». Удар Перейры пришёлся в лицо защитнику, которому, к счастью, не понадобилась помощь врачей – выглядело чудовищно.

«Фламенго» не был опасен у ворот «Палмейраса»: команда много и медленно катала мяч, редко наносила удары и самый опасный момент создала под занавес первого тайма. Де Арраскаета сильно пробил низом – голкипер Вевертон выручил.

«Фламенго» отыгрался благодаря ошибке вратаря «Палмейраса»

После перерыва «Фламенго» заиграл ярче: здесь и заблокированный удар Габриэла, и удар со второго этажа Давида Луиса, и его попытка пробить низом с площади вратарской. Номинальные хозяева прижались к воротам и поплатились за это на 72-й минуте – Габигол плотным ударом в ближний угол ворот сравнял счёт. Очевидная ошибка кандидата в сборную Бразилии Вевертона – нельзя пропускать в ближний нижний угол ворот.

Теперь ликовали фанаты «Фламенго»:

За пять минут до конца матча красно-чёрные могли вырвать победу, но ворвавшийся в штрафную Майкл пробил в притирку со штангой. Если бы попал в створ, у вратаря не было бы никаких шансов спасти.

Грубая ошибка экс-игрока «МЮ» решила исход финала

Начало первого дополнительного тайма вряд ли предвещало быстрый гол одной из команд, но так произошло. Луис отдал на своей половине поля на Перейру, который, кажется, заснул и потерял мяч. Дейверсон выскочил из-за спины полузащитника и, сместившись ближе к воротам, пробил мимо голкипера. 2:1 – и Сан-Паулу ликует! У Дейверсона на глазах слёзы.

Права на ролик принадлежат CONMEBOL. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «CONMEBOL Libertadores».

«Фламенго» имел 25 минут, чтобы сравнять счёт, но красно-чёрные в этот вечер были неточны как никогда – два удара в створ из 17. В последние минуты матча номинальные гости навалились на ворота «Палмейраса», но не забили.

Курьёзный момент в компенсированное время овертайма – картинное падение Дейверсона: автор победного гола упал после того, как судья… похлопал его по спине! «Палмейрас» выиграл этот красочный финал Кубка Либертадорес. Команде из Сан-Паулу удалось защитить титул. Последний раз такое удавалось «Бока Хуниорс» в 2000 и 2001 годах.