Месси прорвало перед вручением «Золотого мяча». У Лео три голевые передачи в одном матче

Игра самой звёздной команды мира продолжает вызывать вопросы. Несмотря на большой отрыв в чемпионате Франции, «ПСЖ» проиграл «Лиллю» в Суперкубке, сыграл вничью с «Брюгге» и «Лейпцигом» и уступил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Кроме того, парижане, имея лучших защитников мира и лучший тандем вратарей, пропустили в 11 из 15 матчей чемпионата (15 голов). В Лиге 1 практически не забивает Месси – у аргентинца один гол в семи матчах.

В 15-м туре «ПСЖ» отправился в гости к аутсайдеру чемпионата – «Сент-Этьену». Перед матчем Месси сбрил бороду. Как сообщил испанский журналист Жерар Ромеро, аргентинец сменил имидж для интервью France Football, так как именно Лео получит седьмой в карьере «Золотой мяч». В этой встрече Месси оформил ассистентский хет-трик, а за «ПСЖ» наконец-то дебютировал Серхио Рамос.

Спорная красная карточка защитнику «Сент-Этьена»

«ПСЖ» начал матч первым номером. Отличное взаимодействие при помощи коротких пасов принесло дивиденды на пятой минуте. Гости здорово разыграли комбинацию, а Месси нашёл на дальней штанге Неймара, который забил гол – судья отменил из-за положения «вне игры». Парижане не расстроились и продолжили наступление, чаще задействуя левый фланг. Несколько опасных атак могли привести к голу: Мбаппе, выйдя один на один, пробил в левый угол и не забил – блестящий сейв совершил Грин.

В это время на правом фланге скучал Месси, он трижды потерял мяч и заметно выпадал из игры «ПСЖ». Правда, аргентинец имел отличную возможность забить, когда один оказался перед штрафной «Сент-Этьена». Лео замешкался, и тут же без фола его накрыл Будебуз.

К удивлению, первыми забили хозяева. «Сент-Этьен» убежал в единственную контратаку и заработал угловой. Первая попытка не удалась, а во второй не обошлось без помощи защитников гостей. Маркиньос неудачно выбил мяч после подачи, и Хазри внешней вырезал в штрафную, где со второй попытки Буанга открыл счёт – Рамос и Маркиньос застыли на линии штрафной. Судья сразу же отменил гол, но система VAR помогла ему вынести правильное решение.

Давление «ПСЖ» на левом фланге было колоссальным, и Сиссоко с Будебузом получили жёлтые карточки. На 41-й минуте гости вывели один на один Мбаппе – и француз вновь запорол момент! Хозяев спас блестящий прыжок Грина.

Сравнять счёт парижане смогли, играя в большинстве. Под занавес тайма Ди Мария нашёл передачей Мбаппе, который, совершив рывок, получил удар по ногам. Судья показал прямую красную карточку Колодзейчаку. Очень спорный момент. Рядом находился ещё один защитник «Сент-Этьена», поэтому не факт, что Килиан улетел бы к воротам. Месси подал мяч в штрафную, откуда Маркиньос пробил головой в нижний угол ворот. Так счёт стал 1:1.

Победный гол Ди Марии и страшная травма Неймара

Играя в меньшинстве, «Сент-Этьену» стало очень тяжело. «ПСЖ» прижал хозяев к воротам, вынуждая их блокировать большое количество ударов. На 60-й минуте мяч внутри штрафной отскочил к Мбаппе после борьбы во вратарской, но форвард пробил рядом со штангой.

В середине второго тайма Гейе выполнил длинную передачу на Неймара в штрафную – Грин снова потащил, а Месси не забил с добивания в пустые ворота. Но и вратарь не смог помочь хозяевам за 10 минут до конца встречи. Месси отдал на Ди Марию, который забил второй гол «ПСЖ». Ещё через пять минут после забитого мяча Неймар получил тяжёлую травму на скользком поле. Его унесли на носилках, и, вероятно, бразилец пропустит несколько месяцев.

В дополнительное время Маркиньос забил третий гол с передачи Месси и установил окончательный счёт. Конечно, победа есть победа, но вряд ли владельцы «ПСЖ» собирали такую звёздную команду, чтобы еле-еле справляться с аутсайдером чемпионата Франции, играя больше тайма в большинстве.

Несмотря на три голевые передачи Месси, аргентинец испытывает большие трудности на поле и не может до конца влиться в игру. Очень заметно это было в первом тайме, когда команды играли в равных составах.