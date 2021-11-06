«Если Месси дадут «Золотой мяч», это будет мошенничество». Реакция на слухи о награде Лео

Накануне футбольную общественность всколыхнула новость об очередном «Золотом мяче» Лионеля Месси. RTP сообщила, что нападающего «ПСЖ» уведомили, что он снова станет обладателем почётной награды. Якобы это сделали представители журнала France Football, который и вручает приз лучшему футболисту года. И вроде как Месси уже дал традиционное по такому случаю интервью.

Впрочем, спустя какое-то время эту информацию опроверг директор France Football Паскаль Ферре. По его словам, представители издания ещё ничего не сообщали будущему победителю.

«Это сплошная чушь! Мы уже видели такие вещи в течение последних 10 дней. Большой блеф, пустышка. Обладателя награды мы ещё не информировали», — сказал Ферре.

Как отреагировали болельщики

Большую часть фанатов возмутил тот факт, что Лео может снова забрать награду. По их мнению, приз нужно вручить бомбардиру «Баварии» Роберту Левандовскому.

«Золотой мяч» — это какая-то шутка. Месси провёл год не лучше Левандовского. Они вручат награду чуваку за то, что он уехал во Францию».

«ФИФА снова показывает нам, что «Золотой мяч» — дело фанатизма. Критерии, которые были установлены ранее, больше не соблюдаются. Месси незаслуженно подарили три «Золотых мяча». Когда всё это закончится? Позор ФИФА».

«Если Месси станет обладателем «Золотого мяча», это будет позор. Он не заслуживает награды».

«То, каким образом Месси выиграл «Золотой мяч», просто скандально».

«Если Месси выиграет «Золотой мяч», футбол станет мне противен».

«France Football потеряет престиж и сделает мошенничество Месси слишком очевидным. Не могу поверить, что они собираются украсть ещё один «Золотой мяч» у Левандовского».

«Это ерунда. Месси никоим образом не заслуживает «Золотого мяча» в этом году. Ему даже необязательно быть на подиуме. Вы должны прекратить чрезмерно навязывать нам Месси, особенно если он абсолютно ничего не делает».

«Если Месси станет обладателем «Золотого мяча», у нас возникнут серьёзные вопросы».

«Месси завоюет «Золотой мяч»? Если ему дадут награду, это будет мошенничество. Левандовского ограбили».

Если информация о победе окажется правдой, то для аргентинца «Золотой мяч» станет уже седьмым в карьере. Естественно, по этому показателю ему не будет равных в мире. У ближайшего преследователя, коим является Роналду, пять наград. Кстати говоря, церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.

Как Месси играет в этом сезоне

Первую часть года Лео провёл в составе «Барселоны». По итогам прошлого сезона забил 30 мячей, стал лучшим бомбардиром Примеры, но при этом его команда заняла лишь третье место в чемпионате и вылетела в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов. Летом Месси впервые в карьере выиграл крупный турнир на уровне сборных — аргентинцы победили на Кубке Америки.

В августе нападающий подписал контракт с «ПСЖ» в статусе свободного агента. Лео покинул «Барселону», поскольку каталонцы не сохранили его в связи с финансовыми нюансами Примеры. В Лиге чемпионов Лео забил три мяча в трёх матчах, однако до сих пор не сделал ни одного результативного действия в чемпионате Франции. На этом фоне аргентинца часто критикуют, ведь так плохо с точки зрения статистики он не играл 16 лет. В настоящий момент Лео продолжает восстановление после травмы.