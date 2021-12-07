«К адекватности рейтинга есть вопросы». Судья Карасёв не попал в топ-пять арбитров мира

Сергей Карасёв – самый яркий представитель России в мире футбола в 2021 году. Наш судья классно проявил себя на чемпионате Европы летом, после чего получил назначение на матч Суперкубка. Осенью Сергей отработал несколько матчей Лиги чемпионов (в том числе ключевую для «Барселоны» игру с португальской «Бенфикой») и, в отличие от других арбитров, не попадал даже в маленькие скандалы.

С такими вводными Сергей вполне мог бы рассчитывать на попадание в различные рейтинги лучших судей по итогам года. Но в список пяти лучших от Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), опубликованный вчера, Карасёв не попал. Пятёрка лучших по версии организации выглядит так:

– Феликс Брых, 110 баллов;

– Бьорн Куйперс, 95 баллов;

– Даниеле Орсато, 40 баллов;

– Матеу Лаос, 30 баллов;

– Энтони Тейлор, 20 баллов.

Специально для «Чемпионата» рейтинг и перспективы Карасёва оценил арбитр Игорь Федотов. Ему и слово.

– Про Карасёва все услышали только на чемпионате Европы, – сказал Федотов, – там он отработал хорошо, но для Европы его начало топ-работы было именно там. Рейтинг же за весь год – а в его начале Карасёв судил не самые статусные игры. Карасёву надо отработать на своём уровне следующий год, попасть на чемпионат мира – и тогда он должен войти в пятёрку лучших.

Вся пятерка заметно отработала весь год. Лаос судил несколько топ-матчей и был главным на финале Лиги чемпионов. Брых – самый стабильный, постоянно на хорошем уровне работал на топ-матчах, да и вспомните: разве вы слышали что-то скандальное или плохое о его судействе? Такого не было.

С Куйперсом тоже понятно – здесь и выслуга лет, и финал чемпионата Европы, а сейчас он работает в ФИФА. Так что на его место в рейтинге я бы большого внимания не обращал. Дали и дали. Орсато – странный претендент на третье место. Он не судил большие финалы, работал неплохо, но на том же чемпионате Европы он зашёл не очень далеко.

Лаос судил финал ЛЧ, где отработал хорошо, но на чемпионате Европы провалился – например, в матче Португалии и Франции. Что касается пятого места Тэйлора, то да, он не топ-судья, в последнее время чудит в матчах ЛЧ (например, недавно в игре «Боруссии»), но есть негласное правило – один представитель Англии должен быть в списке лучших.

К адекватности рейтинга есть вопросы. Понятно, что смотрели за весь год, но Карасёв прямо сейчас сильнее Тэйлора, Лаоса и Орсато. Он должен был быть в тройке, ему ведь и Суперкубок дали отработать. Важно понимать критерии оценок от IFFHS.



«Чемпионат» отправил запрос в IFFHS с просьбой прокомментировать и объяснить критерии оценок судей, но на момент публикации материала ответа не получил.