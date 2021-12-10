«Кто мог предвидеть такую катастрофу?» Что пишут в Польше о победе «Спартака»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» со счётом 1:0. Красно-белые вышли в 1/8 финала, а их соперник вылетел из турнира. Польские СМИ негодуют и досадуют по поводу упущенных шансов.

Onet sport: «Матчи в Лиге Европы должны были стать большим праздником для польских болельщиков. Варшавская команда обыграла «Спартак» в первом поединке сразу после поражений от «Вислы», «Кракова» и «Силезии». Эти неудачи можно было объяснить некоторым пренебрежением к соперникам, хотя, конечно, никто не говорил этого вслух. А вот следующие поражения показали, что это не случайность. Просто таковы возможности этой команды на данный момент.

Новый тренер Марек Папшун может быть надеждой для команды, но, если футболистам придётся ждать его до лета, у них может быть худший сезон за 30 лет.

Кто же мог предвидеть такую катастрофу, когда «Легия» устраняла «Славию», а потом побеждала «Спартак» и «Лестер»?»

Sport.pl: «Конечно, это совсем не то, что фанаты «Легии» представляли себе в четверг вечером. Чтобы иметь возможность сыграть в еврокубках весной, команде Марека Голембевского нужно было побеждать «Спартак». Надежды были большие, тем более что «Легия» сыграла в первом матче команд».

Издание wyborcza.pl выпустило материал с заголовком «Легия» играла, «Спартак» стрелял».

«У «Спартака» тоже были тяжёлые месяцы за плечами — девятое место в чемпионате России, в октябре проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 1:7. В Варшаве они не показал ничего сногсшибательного: тренер Руй Витория предложил немодную сегодня тактику 4-4-2, большинство атак москвичей состояло из длинных передач от защиты к одному из нападающих.

«Спартак» отдал мяч «Легии», разрешил играть (хозяева сделали почти втрое больше передач, чем гости), даже допустил несколько ударов по воротам с совершенно безобидных позиций. Тренер Голембевски отправил в бой больше нападающих — на поле вышли Томаш Пекхарт, лучший бомбардир прошлого сезона, и молодой Шимон Влодарчик, незаметный в этом сезоне. Оба были близки к взятию ворот: голкипер Александр Селихов с трудом отбил мяч после удара головой Влодарчика, а Пекхарт — тоже головой — попал в перекладину».

Издание naTemat.pl выпустило материал с заголовком «Пенальти на 98-й минуте и упущенный шанс «Легии». Конец европейской мечты чемпионов».

«Зелимхан Бакаев воспользовался неуверенными действиями польских футболистов, перехватив неудачный пас на Артура Боруца. Оставалось только спросить, в какой угол ворот попасть».

На weszlo.com вышел текст с заголовком «Чёрное отчаяние. «Легия» вылетает из еврокубков».

«Можно ли было сегодня обыграть «Спартак»? Очевидно, что да. Это тоже команда с проблемами, которая пришла ослабленной, способной заблудиться. Чтобы переиграть россиян, нужно быть достойной командой. К сожалению, «Легии» далеко даже до этого.

«Легия» сегодня безнадёжная команда, состоящая исключительно из средних игроков. Сложно сказать, на кого мы возлагали надежды. Кастрати — самый быстрый футболист Европы? Может быть, он быстр, но не так, как хотелось бы мистеру Дареку. Сегодня он показал зубы только тогда, когда оттолкнул Джикию за боковую линию.

Эмрели? Отрезанный от проходов, беспомощный, невидимый. Как бы с ним ни расправился «Спартак», в тылу ему вообще-то больше нечего было делать. Лукиньяс? Время от времени он может играть в матчах Экстракласы (высшей лиги Польши. — Прим. «Чемпионата»), но Лига Европы определенно другого уровня и сейчас слишком сложна для него».

Бурно отреагировали на поражении «Легии» и польские спортивные журналисты в «Твиттере».

Директор канала TVP Марек Школьниковски: «К сожалению, «Легия» до боли предсказуема, чудовищно статична и не имеет никакого представления об игре. Пугает то, что в команде только одномерные и очень ограниченные игроки. Последние трансферы были безнадёжными, но крушение началось гораздо раньше».

Себастьян Чабиняк, Eleven Sports: «Чудо этой осени в том, что до последнего матча группового этапа «Легия» имела шанс выйти из группы с такими командами, как «Лестер», «Спартак» и «Наполи».

Андрей Тваровски, Canal + Sport: «Если президент Дариуш Миодуски хочет помочь «Легии», он должен передать клуб в надежные руки».