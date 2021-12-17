У итальянца сразу несколько «клонов». Главный — Андрей Малахов.

«Это точно Ваноли, а не Юран?» Новый тренер «Спартака» уже стал героем мемов

В «Спартаке» перемены. Руй Витория ушёл, и новым главным тренером красно-белых стал Паоло Ваноли. Итальянцу предстоит исправлять положение команды, которая к зимней паузе увязла на девятом месте в таблице РПЛ. И пока до возобновления сезона далеко, соцсети веселятся. Ваноли моментально стал героем кучи отличных мемов. Ниже — лучшие.

Практически все шутки — про внешность Ваноли. Итальянец похож на нескольких известных людей. Вот пример: «А это точно Ваноли, а не Сергей Юран?»

Но в большей части мемов шутят про сходство Ваноли с телеведущим Андреем Малаховым. Вот уже рядом с «тренером» сидит «Зарема Салихова», жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ваноли-Малахов в ужасе, что в его команде играет защитник Николай Рассказов, который сам стал героем мемов осенью.

А здесь Ваноли — персонаж из мультфильма «Тайна третьей планеты». Итальянец принимает дела у Руя Витории.

В России Ваноли придётся выслушивать критику ветеранов «Спартака». В аэропорту «Шереметьево» тренера уже встречают Юрий Гаврилов и Константин Бесков.

Возвращаемся к мемам про Малахова. Авторы нашли кадр, в котором рядом с ведущим сидит рыжеволосый мальчик. Ему досталась роль защитника Максимилиано Кофрие.

А Никита Джигурда внезапно стал другим защитником «Спартака» — Ильёй Кутеповым.

А ещё Ваноли похож на Федуна.

Если думаете, что на этом клоны Ваноли закончились, то нет. Тренера «Спартака» сравнили ещё и с актёром Томом Холландом, сыгравшим Человека-паука.

Окажется ли Ваноли реальным супергероем для «Спартака»? У другого экс-помощника Конте это уже получилось.