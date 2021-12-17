«Это точно Ваноли, а не Юран?» Новый тренер «Спартака» уже стал героем мемов

В «Спартаке» перемены. Руй Витория ушёл, и новым главным тренером красно-белых стал Паоло Ваноли. Итальянцу предстоит исправлять положение команды, которая к зимней паузе увязла на девятом месте в таблице РПЛ. И пока до возобновления сезона далеко, соцсети веселятся. Ваноли моментально стал героем кучи отличных мемов. Ниже — лучшие.
Практически все шутки — про внешность Ваноли. Итальянец похож на нескольких известных людей. Вот пример: «А это точно Ваноли, а не Сергей Юран?»
Но в большей части мемов шутят про сходство Ваноли с телеведущим Андреем Малаховым. Вот уже рядом с «тренером» сидит «Зарема Салихова», жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ваноли-Малахов в ужасе, что в его команде играет защитник Николай Рассказов, который сам стал героем мемов осенью.
А здесь Ваноли — персонаж из мультфильма «Тайна третьей планеты». Итальянец принимает дела у Руя Витории.
В России Ваноли придётся выслушивать критику ветеранов «Спартака». В аэропорту «Шереметьево» тренера уже встречают Юрий Гаврилов и Константин Бесков.
Возвращаемся к мемам про Малахова. Авторы нашли кадр, в котором рядом с ведущим сидит рыжеволосый мальчик. Ему досталась роль защитника Максимилиано Кофрие.
А Никита Джигурда внезапно стал другим защитником «Спартака» — Ильёй Кутеповым.
А ещё Ваноли похож на Федуна.
Если думаете, что на этом клоны Ваноли закончились, то нет. Тренера «Спартака» сравнили ещё и с актёром Томом Холландом, сыгравшим Человека-паука.
Окажется ли Ваноли реальным супергероем для «Спартака»? У другого экс-помощника Конте это уже получилось.
- 17 декабря 2021
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