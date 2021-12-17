Новый Каррера? Что нужно знать о тренере «Спартака» Ваноли

Теперь официально: «Спартак» вновь сменил главного тренера. Руй Витория проработал в клубе чуть больше полугода и выдал противоречивый результат. С одной стороны, сенсационное первое место в группе Лиги Европы с «Наполи» и «Лестером», с другой — девятая позиция в РПЛ и унизительные 1:7 от «Зенита».

Новым тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли, про которого большинство наших болельщиков мало что знает. Самое время познакомиться.

Ваноли-футболист не был звездой, зато выигрывал Кубок УЕФА. Причём в Москве

Карьеру Ваноли-игрока сложно назвать выдающейся. Паоло выступал преимущественно за скромные клубы (в основном итальянские), а до Серии А добрался лишь в 24 года. Но звёздный час был и у него. В 1998-м Ваноли, игравший на фланге обороны и полузащиты, попал в «Парму», которая тогда обладала звёздным составом и была одной из лучших в Италии. В первом же сезоне с Паоло команда вышла в финал Кубка УЕФА и прихлопнула «Марсель» (3:0), причём случилось это в «Лужниках». Ваноли стал одним из героев матча, забив второй гол.

После «Пармы» была «Фиорентина», а напоследок Ваноли успел поиграть в Шотландии и даже в Греции. С трофеями у Паоло всё скромно: были ещё два Кубка (тоже с его голами в финалах) и один Суперкубок Италии. Так что Кубок УЕФА — явный хайлайт. Кстати, Ваноли добрался и до сборной, но сыграл за неё всего два матча.

У Ваноли-тренера интересная история. Он помогал Конте и проигрывал России с молодёжной сборной

Ваноли завершил карьеру игрока в 2006-м и сразу включился в тренерскую работу. Сначала была скромная «Домельяра» (кто-то вообще знает такой клуб?), а потом Паоло взялся за сборные, причём юношеские. За шесть лет он прошёл путь от Италии U16 до U19, но главным был не везде. В это время случилось ещё одно пересечение с Россией: в 2013-м сборная Италии U17 с Ваноли в штабе дошла до финала Евро, но проиграла нашим. В российской команде блистали юные Александр Головин, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. А Антон Митрюшкин, про которого сейчас вспоминают всё реже, вообще стал лучшим игроком турнира.

Второй шанс Ваноли получил спустя несколько лет, уже со сборной U19. Паоло довёл команду до финала Евро, но вновь проиграл. На этот раз крупно — Франции с Килианом Мбаппе.

В 2016-м Ваноли пошёл на небольшое повышение — стал тренером взрослой сборной, но снова не главным. В команду он попал не вовремя: итальянцы во главе с Джампьеро Вентурой переживали один из худших моментов в своей истории и не смогли пробиться на ЧМ-2018. А ведь Ваноли мог снова попасть в Россию.

После сборной Италии Ваноли вернулся в клубный футбол. Он вошёл в штаб Антонио Конте в «Челси» (где, по иронии судьбы, не нашлось места Массимо Каррере), но лондонская история продлилась недолго. В 2018-м Конте уволили, и за ним проследовали все его помощники, в том числе Ваноли. Паоло явно сработался с Антонио — вместе они перешли в «Интер», где первый занял загадочный пост технического тренера. В Италии всё наладилось: команда прошлась катком по Серии А и прервала гегемонию «Ювентуса». Главный момент: Ваноли в штабе Конте отвечал за оборону. Когда этой осенью Антонио отправился покорять «Тоттенхэм», Паоло отказался от приглашения — видимо, решил поработать самостоятельно. И вот теперь его ждёт «Спартак».

История Ваноли сильно похожа на путь, который проделал Каррера — особенный тренер для «Спартака». Оба итальянцы, оба помогали Конте и отвечали за оборону, оба возглавили «Спартак» по ходу сезона. Остаётся одна интрига: станет ли Паоло такой же легендой, как Массимо?