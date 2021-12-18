Темнокожий украинец из «Локо» сможет играть за Россию? Мампасси повезло с родственниками

Накануне «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего защитника «Шахтёра» Марка Мампасси. Воспитанник донецкого клуба подписал с железнодорожниками пятилетний контракт.

Почему Мампасси оказался не нужен «Шахтёру»

Марк так и не провёл ни одного матча за первую команду «Шахтёра», а в феврале 2021-го уехал за игровой практикой в «Мариуполь». Судя по всему, У Мампасси уже не было никаких перспектив в составе «горняков». Пока он играл в аренде, конкуренты укрепили свои позиции и закрыли потребность «Шахтёра» в новых защитниках. Теперь футболист, ранее выступавший за юношескую сборную Украины, будет играть в чемпионате России. Согласно данным Transfermarkt, «Локо» заплатил за игрока € 3 млн.

Что нужно игроку для смены футбольного гражданства

Ещё месяц назад «Чемпионат» первым сообщил любопытную деталь: «Локомотив» намерен оформить для темнокожего футболиста российское гражданство. Следовательно, у защитника появится шанс сыграть за сборную России. К тому же он не будет считаться легионером в РПЛ. Мампасси родился в Донецке, а у жителей этого города есть право на упрощённое получение российского паспорта. Сейчас появились новые подробности.

Чтобы перестать считаться легионером в РПЛ, Эрику мало получить паспорт Российской Федерации. Нужно поменять и футбольное гражданство, что даст ему право играть за сборную России. Помимо наличия обычного паспорта, нужно выполнить три критерия из регламента ФИФА.

Не иметь официальных матчей за первую сборную Украины.

На момент последнего официального матча за сборную Украины любого возраста игроку должно было быть меньше 21 года.

Сам игрок, его родители или бабушки/дедушки родились на территории РФ.

По первым двум пунктам у Мампасси всё хорошо. Эрик играл в официальных матчах только за сборные Украины U-17 и U-19. А вот с последним критерием всё сложнее. Сам Мампасси родился не на территории России, его мама украинка, а отец конголозец. Изначально казалось, что защитник не сможет поменять футбольное гражданство. Но Эрику повезло. Из источников, близких к игроку, мы узнали, что его бабушка и дедушка родились на территории России. Этого хватит, чтобы выполнить критерии ФИФА и поменять спортивное гражданство. Так что можно предположить, что «Локомотив» приобрёл защитника не только для себя, но и для сборной России.

Что говорят на Украине о переходе Мампасси

Украинский тренер Мирон Маркевич считает, что переезд Мампасси в Россию негативно повлияет на перспективы игрока в сборной Украины, даже если он не получит российское гражданство.



«Насчёт российского гражданства не знаю всех нюансов. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы. Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются», — цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.



В связи с тем, что двери в сборную Украины для Мампасси закрыты, возникает вопрос, а почему бы его не попробовать в составе российской команды? Тем более что Марк выступает на позиции центрального защитника, которая является проблемной для сборной России.