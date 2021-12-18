Темнокожий украинец из «Локо» сможет играть за Россию? Мампасси повезло с родственниками

Накануне «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего защитника «Шахтёра» Марка Мампасси. Воспитанник донецкого клуба подписал с железнодорожниками пятилетний контракт.
Почему Мампасси оказался не нужен «Шахтёру»
Марк так и не провёл ни одного матча за первую команду «Шахтёра», а в феврале 2021-го уехал за игровой практикой в «Мариуполь». Судя по всему, У Мампасси уже не было никаких перспектив в составе «горняков». Пока он играл в аренде, конкуренты укрепили свои позиции и закрыли потребность «Шахтёра» в новых защитниках. Теперь футболист, ранее выступавший за юношескую сборную Украины, будет играть в чемпионате России. Согласно данным Transfermarkt, «Локо» заплатил за игрока € 3 млн.
Что нужно игроку для смены футбольного гражданства
Ещё месяц назад «Чемпионат» первым сообщил любопытную деталь: «Локомотив» намерен оформить для темнокожего футболиста российское гражданство. Следовательно, у защитника появится шанс сыграть за сборную России. К тому же он не будет считаться легионером в РПЛ. Мампасси родился в Донецке, а у жителей этого города есть право на упрощённое получение российского паспорта. Сейчас появились новые подробности.
Чтобы перестать считаться легионером в РПЛ, Эрику мало получить паспорт Российской Федерации. Нужно поменять и футбольное гражданство, что даст ему право играть за сборную России. Помимо наличия обычного паспорта, нужно выполнить три критерия из регламента ФИФА.
- Не иметь официальных матчей за первую сборную Украины.
- На момент последнего официального матча за сборную Украины любого возраста игроку должно было быть меньше 21 года.
- Сам игрок, его родители или бабушки/дедушки родились на территории РФ.
По первым двум пунктам у Мампасси всё хорошо. Эрик играл в официальных матчах только за сборные Украины U-17 и U-19. А вот с последним критерием всё сложнее. Сам Мампасси родился не на территории России, его мама украинка, а отец конголозец. Изначально казалось, что защитник не сможет поменять футбольное гражданство. Но Эрику повезло. Из источников, близких к игроку, мы узнали, что его бабушка и дедушка родились на территории России. Этого хватит, чтобы выполнить критерии ФИФА и поменять спортивное гражданство. Так что можно предположить, что «Локомотив» приобрёл защитника не только для себя, но и для сборной России.
Что говорят на Украине о переходе Мампасси
Украинский тренер Мирон Маркевич считает, что переезд Мампасси в Россию негативно повлияет на перспективы игрока в сборной Украины, даже если он не получит российское гражданство.
«Насчёт российского гражданства не знаю всех нюансов. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы. Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются», — цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.
В связи с тем, что двери в сборную Украины для Мампасси закрыты, возникает вопрос, а почему бы его не попробовать в составе российской команды? Тем более что Марк выступает на позиции центрального защитника, которая является проблемной для сборной России.
- 18 декабря 2021
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