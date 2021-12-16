Россия — фаворит группы? Что нужно знать о соперниках нашей сборной по Лиге наций

Ещё одна жеребьёвка позади. На этот раз мы узнали, с кем сборная России сыграет в Лиге наций. Нашей команде во второй группе Лиги B достались Албания, Исландия и Израиль. Самое время познакомиться с этими сборными.

Албания чуть не вышла в стыки ЧМ-2022. А могла попасть на Россию и там

Начнём с албанцев. Чтобы понять, в каком состоянии эта команда сейчас, взглянем на её результаты в отборе к ЧМ-2022. И там всё очень достойно: Албания угодила в группу с Англией и Польшей и навязала борьбу вторым. В итоге команда заняла третье место и отстала от поляков всего на два очка. Хотя всё могло завершиться иначе — в 8-м туре албанцы играли с Польшей на своём поле, но помешали собственные фанаты, которые чуть не сорвали матч. В итоге поляки победили и вцепились во вторую строчку, а теперь сыграют с Россией в стыках.

В Лиге наций год назад Албания тоже была в порядке. Тогда команда играла в Лиге C и добилась повышения в классе, став победителем группы. Главным конкурентом албанцев оказалась Беларусь, которая отстала всего на одно очко. Литва и Казахстан отвалились раньше.

Тренирует албанцев Эдоардо Рейя. 76-летний специалист работает с 1979 года, а за спиной у него куча итальянских клубов, среди которых «Дженоа», «Наполи», «Лацио» и «Аталанта». Любопытно, что Албания — первая сборная в карьере Эдоардо. Её он возглавил в 2019-м.

Сборная Албании — не самая мощная команда, но в её составе хватает футболистов, о которых вы могли слышать: Эльсеид Хюсай и Томас Стракоша играют за «Лацио», а Берат Джимсити — за «Аталанту». Есть даже представитель РПЛ — Беким Балай из «Нижнего Новгорода».

Исландия провалила отбор ЧМ-2022. Последние результаты — не очень

Теперь поговорим об исландцах. Все мы помним, как эта сборная выстрелила на Евро-2016, но с тех пор её положение заметно ухудшилось. В отборе к ЧМ-2022 случился провал: Исландия заняла предпоследнее место в группе, финишировав ниже Армении, Румынии и Северной Македонии. Всего две победы в 10 матчах — очень слабо. Хуже оказался только Лихтенштейн.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций у Исландии тоже не получилось, но это объяснимо: команда пробилась в Лигу A, где её поджидали Бельгия, Дания и Англия. Шесть поражений в шести играх и разница мячей 3:17. Грустно, но предсказуемо.

Тренера исландцев вы вряд ли знаете. Арнар Видарссон не был выдающимся футболистом, а сборную возглавил лишь год назад после работы с молодёжкой. Но ему всего 43 года, так что всё впереди.

Знакомые фамилии есть и в составе исландцев, причём тут целый десант из бывших и нынешних футболистов чемпионата России. Загибаем пальцы: Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон принадлежат ЦСКА, Бьёрн Сигурдарсон и Видар Кьяртанссон играли за «Ростов», Рагнар Сигурдссон — за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», а Йон Фьолусон — за «Краснодар». Главная звезда Исландии — Гилфи Сигурдссон из «Эвертона», но он сейчас находится под следствием в Англии и на поле не появляется.

Израиль — самый стабильный и загадочный соперник

Наконец, израильтяне. По нынешним меркам — крепкий середняк. В отборе к ЧМ-2022 команда достойно выступила и заняла третье место в группе. Опередили по дополнительным показателям Австрию, но в стыки не запрыгнули — туда отправилась Шотландия. Зато Фарерские острова и Молдавия нынешнему Израилю, как выяснилось, не соперники.

В Лиге B израильтяне уже давно. Год назад они были в группе с Чехией, Шотландией и Словакией — получилось закрепиться. Восемь очков в шести турах позволили не вылететь в дивизион C и опередить словаков, которым теперь придётся играть с такими командами, как Беларусь и Азербайджан.

Главный тренер сборной Израиля — загадочный австриец Вилли Руттенштайнер. Он возглавил команду в прошлом году, а до этого долгое время работал спортивным директором в футбольных ассоциациях — сначала австрийской, а затем израильской.

Пересечения с Россией есть и у сборной Израиля: в составе по-прежнему бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо. А ещё в команде играют Эран Захави из ПСВ, Нир Биттон из «Селтика» и Мунас Даббур из «Хоффенхайма».