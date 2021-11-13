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Трансферы футбола, «Локомотив» близок к трансферу защитника «Шахтёра», кто такой Марк Мампаси

В «Локомотив» едет темнокожий украинец? Кто такой Марк Мампаси
Михаил Рождественский
В «Локомотив» едет темнокожий украинец Мампаси?
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Клуб договорился о трансфере, а теперь работает над российским гражданством для защитника.

В «Локомотиве» продолжается перестройка. Новое руководство во главе с Ральфом Рангником потихоньку переделывает команду под себя, и вот стало известно об очередном готовящемся трансфере. По нашей информации, железнодорожники договорились о покупке 18-летнего защитника донецкого «Шахтёра» Марка Мампаси. Рассказываем подробности.

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Кто такой Мампаси?

Мампаси — необычный футболист. Темнокожий центральный защитник родился в Донецке в 2003 году. В дальнейшем он попал в академию «Шахтёра» и мечтал пробиться в основной состав. Пока за главную команду «горняков» не играл. Зато год назад вживую наблюдал за той самой выездной победой над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Правда, со скамейки запасных.

В феврале этого года «Шахтёр» отправил Мампаси за игровой практикой в «Мариуполь». Благодаря аренде Марк стал набираться опыта на уровне украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне он провёл шесть матчей в чемпионате, а в этом вышел на поле уже 11 раз, причём в 10 из них — в основном составе. Мампаси даже успел отметиться ассистом, но играет пока неаккуратно: пять жёлтых карточек — это довольно много.

Параллельно Мампаси выступает за сборную Украины U19. В нынешней квалификации чемпионата Европы — 2022 у него в активе три матча (в двух украинцы победили). Вообще, международная карьера Марка складывается поступательно и без резких скачков — ещё недавно его вызывали в сборную U17.

Мампаси сможет играть за сборную России? А как же Украина?

Самая любопытная деталь предстоящей сделки: «Локомотив» попытается оформить для Мампаси российское гражданство. Плюсов два: во-первых, Марк не будет считаться легионером, а во-вторых, сможет выступать за сборную России. Но как это возможно? Всё просто: Мампаси — уроженец Донецка, а жители этого города имеют право на упрощённое получение российского паспорта. «Локо» хочет воспользоваться такой возможностью.

Кстати, «РБ Спорт» утверждает, что за Мампаси «Локомотив» заплатит € 4 млн. Внушительная цифра при условии, что игроку 18 лет, его контракт истекает в следующем году, а портал Transfermarkt оценивает его в € 200 тыс. Напрашивается вывод, что история с российским гражданством — более чем реальная.

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А как же Украина? Мампаси выступает за юношескую сборную, но потенциальному вызову в российскую команду это не помешает. Пока Марк не провёл официального матча за главную сборную, он может сменить футбольное гражданство.

Что говорят о трансфере?

Мнения разделились. Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус пока не в восторге от предстоящей покупки. «Мне очень любопытно то, что происходит в клубе, но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства? Надо быть уверенным, что он дорастёт до уровня нашей сборной. У той же Украины есть Забарный в сборной, на подходе Попов и Бондарь из молодёжи. Сильная конкуренция», — сказал Геркус «Спорт-экспрессу».

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов потенциальным появлением нового россиянина не удивлён. «Это наш единственный случай, что ли? Политика вмешивается в спорт всё больше и больше. Конечно, право спортсмена выбирать, где он хочет играть. Если у человека есть желание, надо его поддерживать. Любой имеет право на выбор. Это тот самый случай, когда спорт должен быть вне политики», — заявил Фетисов «СЭ».

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