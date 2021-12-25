Кто проведёт в дороге больше времени.

«Челси», «Ливерпуль» или «МЮ»? Кому в АПЛ повезло с календарём на Boxing Day

Английский чемпионат проскочил экватор и ворвался в рождественский отрезок ― культовый для британского футбола. Когда футбольные болельщики отдыхают от ежедневной рутины и целыми семьями посещают футбольные матчи. Ближайшие три тура пройдут очень плотно: три игры за шесть дней. 19-й тур состоится 26-27 декабря, 20-й ― 29-30 декабря, а 21-й ― 1-2 января.

Традиционно у тренеров и футболистов не будет времени на полноценный отдых и восстановление. На кошмарное расписание накладывается ещё и эпидемия ковида. Некоторые тренеры считают, что обескровленные составы не вывезут такой график.

По данным Премьер-лиги, за последнюю неделю выявили сразу 90 положительных тестов ― новый антирекорд чемпионата. При этом со 2 августа по 5 декабря зафиксировали суммарно всего 100 таких случаев. Ситуация стремительно ухудшается.

Отсюда и радикальные меры. Юрген Клопп уже заявил, что «Ливерпуль» не будет подписывать невакцинированных футболистов: «Если игрок вообще не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас». Схожего мнения и Стивен Джеррард: «Мы очень тщательно и детально подходим к трансферному процессу. Смотрим на всё, поэтому точно обратим внимание на вакцинирование футболистов».

Микель Артета предложил другой способ и устроил показательную казнь капитану: изолировал Обамеянга от команды до конца года за нарушение режима самоизоляции.

Какая команда больше всех времени проведет в дороге

Традиционно в Boxing Day календарь планируют так, чтобы матчи проходили между командами из одного города или соседних. В праздничные дни в Англии транспортное сообщение впадает в анабиоз, поэтому людям проблематично путешествовать.

Мы посчитали, сколько километров проедут/пролетят команды 26 декабря:

«Вулверхэмптон» и «Уотфорд» (текст был написан до отмены их матча) ― 182 км;

«Ливерпуль» и «Лидс» ― 117;

«Бёрнли» и «Эвертон» ― 82;

«Ман Сити» и «Лестер» ― 168;

«Норвич» и «Арсенал» ― 189;

«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» ― 27;

«Вест Хэм» и «Саутгемптон» ― 123;

«Астон Вилла» и «Челси» ― 202;

«Брайтон» и «Брентфорд» ― 114;

«Ньюкасл» и «Ман Юнайтед» ― 231.

Дальше всех придётся добираться «Ман Юнайтед» ― 231 км. Следом идут «Челси» (202) и «Арсенал» (189). Короче остальных дорога у «Кристал Пэлас» ― всего 27 км в пределах Лондона. Второе место у «Эвертона» ― 82. Третье ― у «Брентфорда» ― 114.

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Если брать три тура суммарно, то вот пять команд, которые будут колесить больше остальных:

«Ньюкасл» ― 798 км (два выезда);

«Ман Сити» ― 661 (два выезда);

«Ливерпуль» ― 542 (два выезда);

«Брайтон» ― 519 (два выезда);

«Астон Вилла» ― 380 (два выезда).

Пять клубов, которые проведут меньше всех в дороге:

«Лидс» и «Уотфорд» ― 0 км (из-за перенесенных выездных матчей 26 декабря);

«Кристал Пэлас» ― 27 километров (один выезд);

«Вест Хэм» ― 54 (два выезда);

«Эвертон» ― 82 (один выезд);

«Брентфорд» ― 114 (один выезд);

Самый трудный календарь у «Брентфорда», а самый лёгкий ― у «Тоттенхэма»

Статистический порта Infogol определил сложность рождественского календаря для всех двадцати команд чемпионата. Основной критерий ― позиция команд по метрике xG (ожидаемые голы).

Самых лайтовых соперников словил «Тоттенхэм»: «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Уотфорд». Их средняя позиция по ожидаемым очкам ― шестнадцатая. Плюсуем сюда ещё факт: «Тоттенхэм» пропустил три последних тура и матч Лиги конференций.

Следом расположились «Вест Хэм» (те же соперники, что и у «Тоттенхэма»), «Эвертон» (против «Бёрнли», «Ньюкасла» и «Брайтона»), «Ман Юнайтед» (против «Ньюкасла», «Бёрнли» и «Вулверхэмптона») и «Ньюкасл» (против «МЮ», «Эвертона» и «Саутгемптона»).

Меньше всех повезло «Брентфорду», который будет рубиться с «Брайтоном», «Ман Сити» и «Астон Виллой». Средняя позиция соперников ― седьмое место.

Дальше идут «Уотфорд» (против «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм»), «Челси» (против «Астон Виллы», «Брайтона» и «Ливерпуля»), «Лестер» (против «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Норвича») и «Норвич» (против «Арсенала», «Кристал Пэлас» и «Лестера»).

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У остальных клубов из топ-6 соперники следующие:

«Ман Сити» зарубится с «Лестером», «Брентфордом» и «Арсеналом». Средняя позиция ― 8,7;

«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» (текст был написан до отмены этого матча), «Лестером» и «Челси». Средняя позиция ― 8,7;

«Арсенал» в супермарафон сразится с «Норвичем», «Вулверхэмптоном» и «Ман Сити». Средняя позиция ― 10.

Как обстоят дела с ковидом перед рождественским марафоном

На Премьер-лигу свалилась эпидемия ковида. С 16-го по 18-й туры перенесли сразу 11 матчей в английской элите. И ещё больше 20 ― в низших дивизионах.

При этом лига заявила, что в настоящий момент двумя дозами вакцинировано уже 77% футболистов (в октябре было 68%). Однако врачи считают, что для полной защиты нужен третий этап.

По проценту вакцинированных игроков Премьер-лига значительно уступает европейским топ-лигам:

Серия А ― 98%;

Лига 1 ― 95%;

Бундеслига ― 94%;

Ла Лига ― 90%.

Хуже всего с заболевшими в «Лидсе». Команда Марсело Бьелсы в 18-м туре рубилась с «Арсеналом» (проиграла 1:4), хотя у аргентинца было доступно всего девять футболистов основной обоймы (восемь полевых плюс вратарь). На скамейке ― сплошь игроки из молодёжки, которые суммарно провели девять матчей за первую команду. Так в заявку запрыгнул 15-летний Арчи Грей.

Странная ситуация вокруг «Челси». Томас Тухель сообщил о положительных тестах сразу у семи футболистов первой команды (Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои, Кай Хаверц, Жоржиньо и Рубен Лофтус-Чик). Однако руководство Премьер-лиги отказалось переносить матч против «Вулверхэмптона».

После игры немецкий специалист негодовал: «Мы думали, что у нас есть веские аргументы в отношении безопасности и здоровья игроков. У нас семь зараженных, нас заставили сидеть в автобусе и ездить вместе в течение трёх часов. Мы пересекались, завтракали вместе и обедали. Нет ощущения, что ситуация изменится».

В остальных клубах дела не лучше:

Дольше всех буксовал «Тоттенхэм», который пропустил сразу четыре матча: три тура чемпионата и игру Лиги конференций против «Ренна». Точное число зараженных представители клуба не озвучили, но на заявку не набралось (13 полевых и вратарь).

«Ман Юнайтед» пропустил два тура, а на пике сразу 19 человек находились на самоизоляции (включая сотрудников). К матчу с «Брентфордом» было доступно только девять игроков.

15 декабря «Уотфорд» должен был рубиться с «Бёрнли», но не смог собрать нужное количество футболистов.

У «Лестера» сразу семь футболистов сдали положительные тесты на ковид, поэтому команда ушла на самоизоляцию. Матч с «Тоттенхэмом» перенесли.

У «Астон Виллы», «Брайтона» и «Ливерпуля» по 3-5 футболистов с ковидом.

В оставшихся командах ситуация пока стабильная.

Премьер-лига 20 декабря собрала экстренное заседание, на котором приняли два ключевых решения: чемпионат продолжится, стандартизировали критерии переноса матчей. Если команда сможет собрать 13 полевых игроков и 1 вратаря, игра состоится. Есть нюанс: клубам в обязательном порядке придётся задействовать игроков из молодёжной команды для заполнения заявки. Для юниоров есть только один критерий: на счету должен быть хотя бы один матч за первую команду.