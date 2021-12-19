Капитанская повязка «Арсенала» стала проклятьем. Как она вредит лидерам

В ноябре 2019-го после выходки Гранита Джаки капитанскую повязку «Арсенала» передали Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Он и оставался капитаном в сезонах-2019/2020 и 2020/2021. Казалось, пришла капитанская стабильность, которой в последние годы не хватает «Арсеналу» во многих компонентах. Но недавно и Обамеянг лишился своего статуса. Его отпустили на день во Францию навестить маму, но с условием возвращения ночью того же дня. Обамеянг ослушался и прибыл на следующий день. Артета не стал делать поблажек для лидера – вывел его из заявки на два матча, а также отобрал капитанскую повязку. Сейчас габонец тренируется отдельно на базе.

И это далеко не первый случай, когда статус капитана в «Арсенале» вредил его обладателю. От Вильяма Галласа до Обамеянга – всё шло наперекосяк. Капитанская повязка в клубе стала проклятьем.

Мимолётное лидерство Галласа. Протест в центре поля и критика одноклубников

Долгое время у Арсена Венгера не было проблем с выбором капитана. После завершения карьеры Тони Адамса капитанскую повязку получил Патрик Виейра. После него – Тьерри Анри. Но по завершении сезона-2006/2007 Анри ушёл в «Барселону» и возник вопрос, а кто же будет следующим? Из опытных игроков, которым на тот момент исполнилось больше 25 лет, были Александр Глеб, Томаш Росицки, Коло Туре, Вильям Галлас, Мануэль Альмуния и Йенс Леманн.

Неожиданно для всех Венгер остановился на Галласе, который проводил всего второй сезон в «Арсенале». Если верить Йенсу Леманну и его автобиографии, о выборе Венгера команда узнала из газет. Многие отнеслись к такому решению со скепсисом. Леманн писал: «Я покачал головой, когда прочитал эту новость. Дело в том, что весь прошлый сезон Галлас регулярно опаздывал на тренировки и мог покинуть тренировочное поле раньше времени без разрешения».

Назначив Галласа капитаном, Венгер стремился сделать его более ответственным. Интересно, что после перехода в «Арсенал» Галласу достался 10-й номер, который до этого был у Денниса Бергкампа. Такой ход тоже вызвал недоумение – передать защитнику номер, который обычно принадлежит игроку атаки, да ещё и после Бергкампа, который успел заслужить статус легенды «Арсенала»?

Но Венгер упорно стоял на своём, за что очень быстро поплатился. Галлас показал склочный характер ещё в «Челси», когда хотел уйти из клуба и даже грозился забивать голы в свои ворота, если его не отпустят. Для «Арсенала» это не послужило тревожным звонком.

И Галлас снова о себе напомнил. Февраль 2008-го, матч с «Бирмингемом» сразу пошёл не лучшим образом для «Арсенала». В одном из стыков перелом ноги получил Эдуардо. Игра продолжилась, игроки «Арсенала» не сразу оправились от шока и пропустили первыми. Дубль Тео Уолкотта вернул их в игру, но в самой концовке Гаэль Клиши «привёз» пенальти. Это вывело Галласа из себя – он начал пинать рекламные щиты и пихать Клиши за ошибку. «Бирмингем» забил, «Арсенал» упустил победу, а Галлас устроил бунт – сел в центре поля и отказывался подниматься. Увести его удалось лишь Венгеру.

Со временем Галлас остыл и прокомментировал тот эпизод: «Я отдаюсь своему делу со всей страстью. Это приносит пользу, но иногда и вредит мне, как в тот раз». Не стал горячиться и Венгер, который оставил Галласа с капитанской повязкой. Но ненадолго – в ноябре 2008-го футболист позволил себе публичную критику партнёров. Этого Венгер не вытерпел и лишил Галласа его статуса.

История Вильяма в «Арсенале» завершилась предательством – он ушёл в «Тоттенхэм». Даже с таким бэкграундом Галлас раздавал советы Обамеянгу в 2021-м: «Ему стоит принять решение тренера и работать над собой. Только упорным трудом он вновь сможет вернуть его доверие».

Фабрегас — капитан, который так и не стал новым символом побед

Фабрегас дебютировал за «Арсенал», когда ему не было и 17. Он присоединился к клубу в тот период, когда тот постепенно терял чемпионскую мощь. Пока что последний титул чемпионов «Арсенал» взял в сезоне-2003/2004. В 2005-м уже с Фабрегасом в составе клуб выиграл Кубок Англии. В составе вместе с опытными Леманном, Юнгбергом, Виейра и Бергкампом были молодые Сеск, ван Перси, Рейес. Венгер наверняка планировал провести смену поколений безболезненно. Но не вышло.

Сеск стал новым лидером «Арсенала» после ухода Анри. За 304 матча он забил 57 голов и отдал 96 ассистов, но, помимо кубка, взял всего один трофей – Суперкубок Англии. В сезоне-2007/2008 Сеск отдал 20 голевых передач в АПЛ, без него тот «Арсенал» невозможно было представить. И после очередной выходки Галласа Венгер доверил капитанскую повязку Фабрегасу. Даже несмотря на то, что в 2008-м году тому было всего 21.

Сеск не психовал в стиле Галласа, продолжал штамповать ассисты, но это не привело к результату. «Арсенал» сезон за сезоном оставался без трофеев, что огорчало Фабрегаса. А тут ещё и родная «Барселона» позвала к себе. Сеск не удержался и вернулся домой летом 2011-го. Так «Арсенал» вновь лишился капитана.

Ван Перси принял повязку от Фабрегаса и поддержал тренд

Робин ван Перси пришёл в «Арсенал», чтобы стать следующим великим нападающим клуба после Тьерри Анри. Ван Перси раскачивался постепенно – пять голов в своём первом и втором сезонах чемпионата Англии, 11 голов в третьем. А на топ-уровень по показателям ван Перси впервые вышел в сезоне-2010/2011, когда в 25 матчах АПЛ забил 18 голов.

Но проблема оставалась той же, что и у Фабрегаса, – годы шли, а оба игрока оставались без трофеев. Вместе с Сеском летом 2011-го из «Арсенала» в «Манчестер Сити» ушёл Самир Насри. С каждым годом Арсен Венгер терял важных исполнителей, которые больше не верили, что с «Арсеналом» возможно побеждать в турнирах.

Ван Перси остался, получил капитанскую повязку и поверил, что выиграть титул с «Арсеналом» реально. Для этого ван Перси сделал всё возможное, о чём говорят его 30 голов в АПЛ. Только клубу это не помогло – «Арсенал» занял третье место и отстал от чемпиона на 19 очков. Тот чемпионат, кстати, выиграл «Манчестер Сити», в состав которого летом 2011-го ушёл Насри.

И тогда ван Перси согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», с которым в сезоне-2012/2013 выиграл долгожданный чемпионский титул. Сам Робин забил 28 голов в 38 матчах АПЛ. В том числе ван Перси отметился двумя голами в воротах «Арсенала». Что интересно — в матче первого круга он не стал праздновать взятие ворот, но уже во втором не скрывал своих эмоций.

Вермален едва не поддержал старый тренд и задал новый

Следом за Робином ван Перси капитанская повязка перешла к Томасу Вермалену. Центральный защитник проявлял лидерские качества и демонстрировал стабильность: в сезоне-2011/2012 провёл 40 матчей во всех турнирах. Сезон-2012/2013 прошёл для Вермалена на таком же уровне – 39 матчей, только теперь с капитанской повязкой на руке.

А уже в сезоне-2013/2014 началось то, с чем ассоциируется карьера Вермалена, – травмы. Всего он провёл 21 матч, но при этом оставался капитаном. Венгер поддерживал Вермалена как мог, хоть и чаще предпочитал ему Мертезакера и Косельни.

Несмотря на различные травмы, к Вермалену сохранялся интерес со стороны топ-клубов. Интересно, что в 2014-м ходили разговоры о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», так бы Вермален поддержал прежний тренд. Но настойчивее оказалась «Барселона», которая заплатила за него € 19 млн. Как показал следующий сезон – «Арсенал» совершил супервыгодную сделку, ведь Вермален проведёт в том сезоне всего один матч в составе «Барселоны».

Лучше бы Артета не становился капитаном

Как капитанская повязка повлияла на карьеру Микеля Артеты? Самый яркий показатель – статистика выступлений. Артета пришёл в «Арсенал» летом 2011-го и провёл за сезон 29 матчей. Следующие два сезона (2012/2013 и 2013/2014) — у Артеты по 30+ матчей в каждом из них. После продажи Вермалена Венгер передал капитанскую повязку Артете, которому на тот момент было 32 года. Опыт (11 сезонов в АПЛ), стабильность, лидерские качества – всё было при нём.

Но кто же знал, что статус капитана вновь привлечёт травмы к игроку «Арсенала». В сезоне-2014/2015 Артета провёл всего семь матчей. Он совершил попытку вернуться в футбол в сезоне-2015/2016, отыграл девять матчей и завершил карьеру.

Мертезакер последовал примеру Артеты

После того как Тьерри Анри был капитаном два сезона, ни одному из последователей не удалось пробыть в том статусе более двух сезонов. Не вышло и у Пера Мертезакера. Он не только был выбором Венгера на позиции основного защитника, но и вице-капитаном. Лучше бы он не брал на себя эту роль. Ведь ещё в сезоне-2015/2016 Мертезакер получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустил Евро-2016.

На этом проблемы Мертезакера не закончились – летом 2016-го он получил травму колена, после которой вернулся лишь в январе 2017-го. Факт травмы не смутил Венгера, который назначил Мертезакера новым капитаном. Тот хоть и вернулся к январю, но за сезон провёл всего два матча. Интересно, что одним из двух стал финал Кубка Англии. Мертезакер отыграл 90 минут с капитанской повязкой на плече и помог «Арсеналу» взять трофей.

В сезоне-2017/2018 статистика Мертезакера останется печальной – всего 12 сыгранных матчей. Он решил не мучить себя и перешёл на работу в клубной академии «Арсенала».

Косельни стал капитаном, но захотел уйти из клуба

Лето 2018-го Унаи Эмери сменил Арсена Венгера. Новый тренер назначил капитаном ещё одного защитника — Лорана Косельни. От Эмери ждали новых идей и свежего взгляда, а он начал с того, чем занимался Венгер. А именно – назначил капитаном игрока, у которого на тот момент была травма. Весной 2018-го Косельни повредил ахиллово сухожилие, но это не помешало Эмери, который назначил его новым капитаном.

Косельни вернулся на поле только в ноябре 2018-го, набрал по ходу сезона форму и помог клубу выйти в финал Лиги Европы. «Арсенал» вновь начал подбираться к трофеям, и казалось, что продолжение будет ещё лучше. Но тут начались проблемы. Косельни отказался ехать с клубом на предсезонный тур в США. Медиа быстро выяснили причину – Косельни переживал, что по контракту остался всего год, а от «Арсенала» не поступало предложений. Косельни хотел продления на два года, клуб отказывался, ссылаясь на возраст (33 года).

Стороны так и не договорились – летом 2019-го Лоран ушёл в «Бордо». Интересно, что причиной ухода он назвал не разногласия с клубом, а желание семьи вернуться во Францию.

Джака оскорбил фанатов и сорвал майку, это стоило ему капитанства

С одной стороны, Джака избежал тяжёлых травм. С другой – Джака лишился капитанского статуса крайне бесславно. Его назначили капитаном в конце сентября, а лишили повязки в начале ноября. Как фанаты относились к Джаке-капитану? Плохо. По ходу сезона их отношения были натянутыми. Во время матча с «Кристал Пэлас» Эмери заменил Джаку, которого трибуны провожали не аплодисментами, а свистом. Джака в ответ оскорбил фанатов, бросил капитанскую повязку и выкинул футболку.

О дальнейшем статусе капитана не было и речи. Удивительно, как вообще Джака остался игроком «Арсенала». Эмери не осталось ничего другого, как передать капитанскую повязку Обамеянгу. Теперь и он успел влипнуть в неприятную историю, а следующим капитаном Артета назначил Ляказетта. И теперь за него тревожно.