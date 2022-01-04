Самые результативные игроки 2021 года. Роналду с Месси нет даже в топ-4

Продолжаем подводить итоги и рассказывать о героях 2021 года. На очереди – топ лучших бомбардиров. Первое место в третий раз подряд занял Роберт Левандовски: за последние три года польский нападающий забил 170 голов в 161 матче.

8-10. Мемфис Депай, 39 голов в 60 матчах, «Лион», «Барселона» и сборная Нидерландов

Нападающий забил 14 мячей весной за «Лион». Перейдя в «Барселону», Депай стал главной звездой команды в атаке и в 21 матче отметился восемью голами (правда, ни одного в Лиге чемпионов). За сборную Мемфис сыграл 16 игр и только в трёх из них уходил без результативного действия. У него 17 голов, включая один хет-трик и пять дублей в оранжевой футболке.

8-10. Мохамед Салах, 39 голов в 58 матчах, «Ливерпуль» и сборная Египта

37 и 2 – в такой пропорции Салах разделил голы за «Ливерпуль» и национальную команду. Нападающий забил 10 мячей в Лиге чемпионов, три в Кубке Англии и 24 – в английской Премьер-лиге. Сейчас Мо – лучший бомбардир АПЛ сезона-2021/2022. После первого круга у него 15+9 очков по системе «гол+пас».

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8-10. Артур Кабрал, 39 голов в 51 матче, «Базель»

23-летний бразилец забил за «Базель» 12 голов весной и 27 (!) с 22 июля. Кабрал отметился как минимум одним забитым мячом в каждом матче квалификации Лиги конференций, а в группе нанёс пять точных ударов в шести встречах. В чемпионате Швейцарии Артур в огне: в частности, оформил покер в игре с «Серветтом» и сделал два дубля. Зимой Кабрал может сменить клуб, им среди прочих интересуется «Зенит».

7. Душан Влахович, 41 гол в 56 матчах, «Фиорентина» и сборная Сербии

Почти все голы Влахович забил в Серии А (33 мяча). В Кубке Италии Душан оформил дубль в матче с «Козенцей», а в составе сборной отличился шесть раз. По данным Transfermarkt, серб стал самым дорогим форвардом чемпионата Италии в возрасте до 23 лет. Уже этой зимой он может перейти в один из топ-клубов Европы.

6. Лионель Месси, 43 гола в 60 матчах, «Барселона», «ПСЖ» и сборная Аргентины

Только за январь и февраль 2021-го Лео наколотил 14 мячей. Аргентинец был очень эффективен в этом году до прихода в «ПСЖ». За новый клуб Месси забил только шесть голов в 16 матчах. Что касается выступлений за сборную, то у аргентинца девять мячей в 16 играх.

5. Криштиану Роналду, 46 голов в 64 матчах, «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и сборная Португалии

20, 13 и 13 голов забил Криштиану за «Ювентус», «МЮ» и сборную Португалии соответственно. Безусловно, самые важные мячи Роналду были за национальную команду. Благодаря им португалец побил мировой рекорд по голам за сборные. Кроме того, в 2021 году нападающий преодолел отметку в 800 мячей в карьере.

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4. Карим Бензема, 47 голов в 63 матчах, «Реал» и сборная Франции

Летом Бензема вернулся в сборную и на своих плечах тащил её в матчах с Португалией и Швейцарией на Евро-2020 (оформил по дублю). Кроме того, француз отличился в полуфинале и финале Лиги наций. За «Реал» форвард забил 38 голов в 2021 году.

3. Эрлинг Холанд, 49 голов в 51 матче, «Боруссия» Д и сборная Норвегии

Результативности Холанда позавидует любой нападающий. Норвежец оформил 11 (!) дублей весной, а осенью забил 13 голов в 10 матчах Бундеслиги. В Лиге чемпионов форвард тоже не дремлет: отметился семью мячами. За Норвегию в 2021-м Холанд забил шесть голов в восьми играх.

2. Килиан Мбаппе, 51 гол в 67 матчах, «ПСЖ» и сборная Франции

Мбаппе забил во всех клубных турнирах и сыграл главную роль в полуфинале и финале Лиги наций, дважды отметившись голом и голевой передачей. На Евро-2020 француз не отличился, но исправился в ноябре, положив четыре мяча Казахстану и один гол Финляндии в отборочном цикле чемпионата мира. Благодаря этому Франция вышла напрямую на ЧМ-2022. За «ПСЖ» Килиан забил 43 гола в 2021 году.

1. Роберт Левандовски, 69 голов в 59 матчах, «Бавария» и сборная Польши

Только в одном матче второго круга Бундеслиги сезона-2020/2021 Левандовски не отметился голом. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии, два на клубном чемпионате мира и 11 – за сборную Польши. Таким образом, поляк повторил достижение Криштиану Роналду, установленное в 2013 году. Тогда португалец забил столько же голов за такое же количество матчей.