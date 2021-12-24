Звёзды футбола, чья трансферная стоимость подскочила в 2021 году

- Эрлинг Холанд, «Боруссия»: € +50 млн (+50%)
- Педри, «Барселона»: € +50 млн (+166,7%)
- Джуд Беллингем, «Боруссия»: € +48 млн (+177,8%)
- Флориан Вирц, «Байер»: € +46 млн (+191,7%)
- Джамал Мусиала, «Бавария»: € +45 млн (+450%)
- Эмиль Смит-Роу, «Арсенал»: € +35,3 млн (+1307,4%)
- Маркос Льоренте, «Атлетико»: € +35 млн (+77,8%)
- Душан Влахович, «Фиорентина»: € +34 млн (+212,5%)
- Джек Грилиш, «Манчестер Сити»: € +30 млн (+60%)
- Мэйсон Маунт, «Челси»: € +30 млн (+66,7%)
Эрлинг Холанд, «Боруссия»: € +50 млн (+50%)
Нынешняя стоимость: € 150 млн
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Эрлинг Холанд — самый востребованный футболист планеты. И речь даже не о голах, хотя с этим всё в порядке. В 2021 году норвежец — второй по их количеству (вместе с Мбаппе) после Роберта Левандовски. Поляк забил 69 штук, у Холанда и Мбаппе — по 49.
Холанд стремительно набирает в цене, в том числе из-за приближения лета 2022-го. Именно тогда «Боруссия» вроде бы договорилась с агентом продать форварда. Причём по цене в € 75 млн. Так что вокруг Холанда более-менее все топ-клубы.
- Ральф Рангник общается с отцом Эрлинга, чтобы убедить их во второй раз последовать его совету и перейти в «Манчестер Юнайтед». Ранее именно немец убедил Холанда перейти в «РБ Зальцбург».
- «Реал» пытается договориться на трансфер летом 2023 года. Получится эффектная замена Кариму Бензема. Чтобы это провернуть, Дортмунду придётся поднять Холанду зарплату до € 14 млн. Вероятно, «Реал» как-то косвенно поможет.
- «Барселона» мечтает о трансфере, но не знает, как найти деньги на полноценную сделку. Ведь будут не только € 75 млн выкупа, но и зарплата, подъёмные, агентские. В том, что «Барса» найдёт такие деньги, сомневается и президент Ла Лиги Хавьер Тебас. На это Хави отвечает, что Тебас должен быть первым в списке заинтересованных лиц. Намекая, что Ла Лига растеряла всех главных звёзд.
- Карл-Хайнц Румменигге утверждает, что стиль Холанда не подходит «Баварии», да и вообще Левандовски будет выносить все рекорды ещё 2-3 года.
- «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» просто готовы выложить любые деньги, которые потребуются.
Педри, «Барселона»: € +50 млн (+166,7%)
Нынешняя стоимость: € 80 млн
Фото: David Ramos/Getty Images
Самый молодой игрок года (премии и Golden Boy, и France Football), который провёл в прошлом сезоне феноменальные 73 матча во всех соревнованиях. Громадная цифра для 19-летнего парня. Отсюда и мощный прирост в цене.
Осень 2021-го омрачилась, видимо, рецидивом травмы, из-за чего Педри перестал играть.
Джуд Беллингем, «Боруссия»: € +48 млн (+177,8%)
Нынешняя стоимость: € 75 млн
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Англичанин удивительно быстро адаптировался и к Бундеслиге (после Чемпионшипа), и к основному составу «Боруссии» (после «Бирмингема»). Тем временем Беллингему всего лишь 18 лет. После ухода Джейдона Санчо именно Джуд — самый яркий игрок полузащиты Дортмунда.
Флориан Вирц, «Байер»: € +46 млн (+191,7%)
Нынешняя стоимость: € 70 млн
Фото: Alex Grimm/Getty Images
В 2021 году 18-летний Флориан Вирц успел пережить несколько травм, однако был максимально эффективен. Хотя в «Байере» раззабивался Патрик Шик (уже 16 голов), Вирц отвечает за нестандартные ходы и разжигание в атаке.
Уже в нынешнем сезоне Флориан пробил рекордные 50 матчей как самый молодой игрок — в 18 лет, 7 месяцев и 12 дней.
Джамал Мусиала, «Бавария»: € +45 млн (+450%)
Нынешняя стоимость: € 55 млн
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
И ещё один талант в конвейере Бундеслиги. Джамал Мусиала именно в этом году оформился в игрока стартового состава и успешно закрывает в «Баварии» позиции и в центре поля, и ближе к атаке. Отсюда мощнейший скачок в трансферной стоимости.
Эмиль Смит-Роу, «Арсенал»: € +35,3 млн (+1307,4%)
Нынешняя стоимость: € 38 млн
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Осенью 2020-го Эмиль Смит-Роу оценивался в € 2,7 млн и считался игроком талантливым, но застрявшим в переходе на взрослый уровень. За этот год он прошёл феноменальную трансформацию. И это прямое влияние Микеля Артеты.
Ещё по теме трансферов:
Маркос Льоренте, «Атлетико»: € +35 млн (+77,8%)
Нынешняя стоимость: € 80 млн
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Последние матчи даются «Атлетико» с трудом, но это не отменяет мощный 2021 год. «Атлетико» взял чемпионский титул, и ведущую роль в этом сыграл именно Маркос Льоренте. Диего Симеоне создал из него идеального полузащитника, выполняющего максимум работы и собирающего результативные баллы.
Душан Влахович, «Фиорентина»: € +34 млн (+212,5%)
Нынешняя стоимость: € 50 млн
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
Конкурент Александра Кокорина настрелял за год 42 гола во всех турнирах и повторил достижение Криштиану Роналду. У него 33 гола в Серии А в 2021-м. Безусловно, на Влаховича играет «Фиорентина». Но и сам он умеет многое: забивает головой, ищет пространство, бьёт издали и даже кладёт со штрафных.
Список интересующихся клубов даже больше, чем у Холанда. Поскольку с «Фиорентиной» проще договориться, да и сам Влахович готов идти на повышение. При этом активно обсуждается именно повышение в зарплате. Даже Румменигге прямо сказал, что 21-летнему игроку стоит провести ещё сезон-два в нынешнем клубе: «Погоня за деньгами в столь юном возрасте не приведёт ни к чему хорошему».
Джек Грилиш, «Манчестер Сити»: € +30 млн (+60%)
Нынешняя стоимость: € 80 млн
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Трансферная стоимость Джека Грилиша поднялась во многом из-за крупного трансфера в «Манчестер Сити». Грилиша взяли за € 117,5 млн, отсюда и +60%.
Мэйсон Маунт, «Челси»: € +30 млн (+66,7%)
Нынешняя стоимость: € 75 млн
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Мэйсон Маунт — безусловно, игрок основы, что особенно важно при топовой конкуренции в «Челси». Англичанин проводит сильный год по цифрам и влиянию.
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