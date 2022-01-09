«Милиционер долго упирался, но я вырвал фуражку». История знаменитого фото Быстрова

«Зенит» в начале 2000-х – команда, которая максимально связана с городом. Морозов, Рапопорт и потом Петржела ставили в состав воспитанников, на стадион ходили их друзья, одноклассники, соседи. Тогда же появилось выражение – «команда с нашего двора». Сейчас его применять куда сложнее.

Одним из самых известных воспитанников был Владимир Быстров. Он ворвался в состав в 2002-м, в 2003-м уже забивал, а ещё через год стал одним из лидеров команды.

В 2003-м полузащитник положил четыре гола за «Зенит». Последний – в конце октября «Черноморцу». Тогда состоялось первое необычное празднование, подчёркивающее по-хорошему безумную атмосферу в той команде. Быстров после гола надел маску Кинг-Конга. Вот что он рассказывал «СЭ»: «Маску на базу притащил Максим Астафьев. Я увидел, предложил: «Возьми с собой на игру. Если забью – поприкалываемся». После гола рванул к Астафьеву. Он на лавке сидел, маска лежала рядом. Нацепил, попраздновал, кайфанул и вернулся на поле. Сейчас бы, наверное, жёлтую получил за неспортивное поведение. А тогда судья на мою выходку даже внимания не обратил».



В 2004-м у Владимира был только один гол в ворота «Ротора». Плюс очередной необычный перформанс. Правда, не после своего мяча. Летом «Зенит» играл матч 1/16 финала Кубка России с «Иртышом» в Петербурге. Команда Петржелы победила 7:1. Кержаков забил пять и установил рекорд по количеству голов «Зенита» в турнире, который не побит до сих пор. После его первого мяча на четвёртой минуте с передачи как раз Быстрова оба побежали отмечать к трибуне. Правда, нынешний телевизионный эксперт сначала выцепил фуражку у милиционера, который работал на игре. Уже после появились эти знаменитые кадры.

Фото: fc-zenit.ru

Сам Быстров в том же интервью «СЭ» в 2019-м вспомнил подробности истории. Правда, не до конца точно. Он не забивал в игре, а лишь ассистировал.

«В другой раз там же, на «Петровском», я забил гол и фуражку у милиционера отнял, в ней фотокорреспондентам позировал.



Экспромт! Я в эйфории понёсся в сторону трибун. Увидел на бровке милиционера, решил фуражку у него одолжить. Отдавать не хотел, долго упирался, но я всё-таки вырвал. И вспомнил про Радимова, которого за пару дней до матча оштрафовали за превышение скорости. Тут же в голове родился новый прикол: бежит он ко мне поздравить с голом, а я стою в фуражке и машу рукой, словно жезлом, торможу Влада. Поржали. Фуражка, кстати, не пострадала, вернул в целости и сохранности», – говорил он.



И как можно было не любить тот «Зенит»?