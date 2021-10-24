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Как фанаты «Зенита» радовались травме Владимира Быстрова

«Четыре месяца счастья». Однажды фанаты «Зенита» бурно отметили травму Быстрова
Евгений Марков
Как фанаты «Зенита» радовались травме Владимира Бы
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Поблагодарили игрока «Анжи», который назвал их акцию неуважением.

В дни матчей «Зенит» – «Спартак» нельзя обойтись без Владимира Быстрова. Поигравшего в обоих клубах питерского воспитанника, который проехался по горячему маршруту Петербург – Москва – Петербург и которому регулярно с 2009 года доставалось от питерских фанатов. Не только за то, что надел красно-белое, но и потому, что отмечал голы в ворота «Зенита», целовал ромбик и говорил, что с детства за «Спартак».

И если центральные трибуны «Петровского» через какое-то время встречали Владимира растяжкой «Быстров, ты дома» (и дрались за него с «Виражом»), то активные фанаты не простили даже после регулярных голов, продолжая освистывать и задевать в своём творчестве.

Фото: landscrona.ru

Рисовали баннеры «Быстров лёгкого поведения» и «Вернуть Быстрова = плюнуть в душу», изображали Владимира в образе Голлума с ромбиком в руке, называли Кириешкиным, пели «Не лги, не предавай» и предлагали не считать его голы.

Особенно жёстким получился «привет» в марте 2011 года.

«Мы потеряли Володю на 5-6 месяцев». Как это было?

На самом старте сезона – в 1/8 финала Кубка России – «Зенит» на выезде обыграл «Анжи» со счётом 3:2. В дебютном матче махачкалинского новичка Одила Ахмедова, который приехал в РПЛ из «Пахтакора».

Фото: fc-zenit.ru

На 36-й минуте при счёте 1:1 он отобрал мяч у Быстрова и попытался уйти от него на скорости – Владимир догнал Ахмедова, случился стык, после чего Быстров упал и долго лежал. Комментировавший игру Геннадий Орлов добавил подробностей: Быстров не просто упал, а ещё и ударился коленом об искуственный газон грозненского стадиона «Динамо».

Судья нарушения не нашёл, да и Ахмедов, стоявший к Быстрову спиной, не сразу заметил падение. «Это был абсолютно игровой момент, – вспоминал Один. – И мыслей типа «я провёл только первый матч, а уже травмировал такого игрока» у меня не было».

Летевший в Петербург вместе с командой Орлов видел, что Быстрову наложили лангетку и перемотали ногу бинтом, что он мучился. А утренний снимок показал: разрыв крестообразных связок, без операции не обойтись.

«Это точно такая же травма, которая в своё время была у Ломбертса, – говорил Орлов. – Мы потеряли Володю на 5-6 месяцев».

16 игроков в заявке «Зенита» и тот самый баннер против Быстрова

Быстрову оперативно прооперировали колено в Германии, а через два дня «Зенит» полетел в Краснодар – на матч за Суперкубок с ЦСКА. Из-за травм Быстрова, а также Кержакова, Бухарова, Губочана и Ломбертса в питерской заявке оказались 16 человек. Так что в запасе, помимо вратаря Жевнова, остались Файзулин, Хусти, Чеминава и автор победного гола Ионов.

Тогда же на трибуне фанатов «Зенита» появились баннеры со словами: «Спасибо, Одил» + «1 травма, 4 месяца счастья» + перечёркнутый 34-й номер Быстрова.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Мы связались с создателями баннера, которые попросили не называть своих имён. Особенной истории у этой акции нет. «Такие баннеры-однодневки рисовались где-то на парковках у торгового центра на Московском шоссе либо на остановках по ходу выезда, потому что людям по пути приходили самые разные идеи, плохие и хорошие», – рассказали «Чемпионату».

С нами поделились другой историей – о первом матче «Зенита» после объявления о трансфере Быстрова. Она же и даёт ответ – почему фанаты благодарили травмировававшего его Ахмедова.

«Когда объявили о возвращении – никто не мог поверить. Мнение фанатов в трансферах всегда учитывалось, а тут все удивились в плохом смысле этого слова. Так что перед первым матчем после объявления трансфера – домашней игрой с португальским «Насьоналем» – в городе закончились белая ткань и баллончики с синей и чёрной краской.

Игрок под номером 34 в том матче участия принимать не мог, а вот болельщикам по какой-то причине было разрешено проносить любой баннер: досмотр отсутствовал, люди тащили всё. И, думаю, португальцы, сильно удивились, увидев сектор фанатов «Зенита» в баннерах с изображением свиньи.

Матч прошёл, мы свою точку зрения высказали, а на всех спортивных ресурсах никто не обращал внимания, что «Зенит» вообще-то вылетел из Кубка УЕФА. Писали про фанатов».

Реакция Ахмедова на баннер и защита со стороны Спаллетти

Ахмедов рассказывал, что узнал о характере травмы Быстрова только после разговоров о баннере «Спасибо, Одил» и что совершенно не понимает, «как с таким неуважением можно относиться к игроку любимой команды».

«Отношусь к этому, конечно, резко отрицательно. Такие поступки – неуважение болельщиков к своему клубу. Поклонники «Анжи» никогда не позволили бы себе такого, они всегда поддерживают нас очень горячо».

Фото: «Чемпионат»

Спаллетти заступался за Быстрова ранее и сказал, что баннер в матче за Суперкубок его удивил.

«Мне было неприятно, – говорил Лучано. – Быстрый не только хороший футболист, он чувствительный парень. И он хороший парень – поэтому не заслуживает такого отношения. Если в следующий раз наши тифози вновь будут проявлять неуважение к нему, я скажу им: «Пожалуйста, не надо освистывать Быстрова». Если кто-то и после этого не поймёт, я попрошу их сделать это ради меня. И если они сделают, потом я отдам им взамен кое-что другое».

***

Через пять месяцев Быстров восстановился от травмы, играл за «Зенит» три года, пробовал футбол в «Анжи», «Краснодаре» и «Тосно». А прямо сейчас анализирует футбол на «Матч ТВ» и подходит к матчу «Зенита» и «Спартака» в качестве эксперта.

В тексте использованы цитаты из материалов Sports.ru, «Советского спорта», «СЭ» и СДЗД.

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