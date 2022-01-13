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Интервью с Лукой Каттани, главные цитаты спортивного директора «Спартака» — про трансферы, Ваноли, агентов и давление

«Пришёл в «Спартак» не за властью». Главное из интервью со спортивным директором Каттани
Михаил Рождественский
Интервью с Лукой Каттани
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Итальянец дал отпор агентам и пообещал победы. А ещё оказалось, что он не был знаком с тренером красно-белых Паоло Ваноли.

«Спартак» выходит из тени. На официальном YouTube-канале красно-белых вышло интервью журналиста Александра Дорского с новым спортивным директором клуба Лукой Каттани. Итальянец выступил программно: рассказал про ответственность, общение с Паоло Ваноли и своём прошлом. Собрали главные цитаты.

Каттани говорит, что такой ответственности в его карьере ещё не было. Хотя он работал в «Челси» и «ПСЖ»

«Груз ответственности, который ложится на меня в «Спартаке», очевидно тяжелее. Я пять лет работал в «ПСЖ», и та позиция — не самая сложная работа в мире. Но лёгкой её тоже не назовёшь. «ПСЖ» — это такой уровень, где нельзя ошибаться. Иначе просто невозможно быть среди лучших клубов мира. Я прекрасно понимаю, что здесь мне будет ещё сложнее. Ошибки недопустимы».

«Спартак» оказался для Каттани особенным вариантом. Уходить из «ПСЖ» он не собирался

«Изначально я не хотел уходить из «ПСЖ». За прошлые лето и осень у меня было пять вариантов: «Спартак», «ПСЖ», а остальные три я даже не стал рассматривать. Повода уходить не было — только в каком-то особенном случае. Этот особенный случай — «Спартак». Это особенная команда. И со мной клуб вёл себя особенно. Очень убедительно, очень решительно.

Должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что в «ПСЖ» будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Но оказалось иначе — меня не хотели отпускать. Это было неожиданно, в положительном смысле. Моя ошибка была в том, что я думал как игрок, у которого заканчивается контракт. К счастью, в итоге всё разрешилось».

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Лука пришёл в «Спартак» не за властью. А ещё он обещает, что команда будет побеждать

«Я перешёл в «Спартак» из-за должности спортивного директора? Это совсем не так, дело не в полномочиях. Мне кажется, я показал, каков я есть. Я не решаю, а предлагаю варианты решений. Речь не идёт о какой-то личной жажде власти. Дело в развитии. «Спартаку» не всегда везло в последние годы, но это большой клуб с лучшими болельщиками и решительным руководством. «Спартак» будет побеждать. Это как в сёрфинге: есть волна и нужно её поймать, выбрать нужный момент. Из «ПСЖ» я ушёл не потому, что хотел власти. Предложения я получал каждый год. Но пока я всегда делал правильный выбор. Надеюсь, что и это решение окажется верным.

Да, я сказал, что приехал не командовать, а предлагать варианты решения проблем. Но это не значит, что я хочу спрятаться от ответственности. Увидите: когда придёт время, я возьму ответственность на себя. Но я не владелец, а сотрудник клуба. Моя задача — помогать. Возможно, с моей помощью получится сделать то, что до вчерашнего дня было невозможно. Потому что у меня другие компетенции, другой опыт, другие подходы к работе».

Каттани говорит про Ваноли. Оказывается, они не были знакомы, хотя работали вместе

«Ваноли привёз сюда не я. Это сделал пилот «Аэрофлота». Если серьёзно, то в своё время, когда мы знакомились, «Спартак» попросил меня подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами работать. Считаю, что предложил хорошо подготовленную и подробную модель с большим объёмом информации и вдохновения. Там я указал список возможных приобретений (и не только игроков), указал тех, за кем стоит следить, с кем стоит продлить контракт, кого нужно купить во что бы то ни стало.

Мы с Ваноли работали в «Челси» в одно время, но тогда не были знакомы. Познакомились только теперь. Очевидно, у него есть полное понимание своего пути. Он тренировал молодёжную сборную Италии. Важно понимать, что эта работа стала для него большим, престижным и важным вызовом. Как и для меня. Я говорил, что работал в «ПСЖ», где нельзя ошибаться. Про Ваноли можно сказать то же самое, ведь он работал с Конте, одним из лучших тренеров в мире, перфекционистом. Требовательность, которую Ваноли привнесёт в «Спартак», будет на высочайшем уровне. Именно поэтому я настроен очень оптимистично. Это очень серьёзный и компетентный человек. Он может показаться придирчивым, но это не так. Работа над маленькими деталями позволит добиться много. В этом и есть секрет успеха».

Давление в «Спартаке» оказалось для Каттани сродни мешкам с цементом

«Спартак» не просто большой клуб, это что-то особенное. Именно таким было моё первое впечатление. Давление, которое есть здесь, действительно не оказывается ни на один другой клуб. Я постараюсь действовать исходя из ситуации. Понятно, что если реагировать на всё, что пишут и говорят, то мне не будет хватать рабочего дня. Я должен концентрироваться на других вопросах.

Давление, как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать здесь. Скажу так: со мной или без меня, но «Спартак» вернётся в элиту российского футбола. Руководство очень хочет вернуть «Спартак» наверх. Я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на рынок».

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Каттани рассказал, почему у него не сложилась карьера игрока. И почему он работал журналистом

«Журналистика была самым простым путём, чтобы оказаться в контакте с футболом. Самым важным было делать работу, которую я люблю. Быть в футболе. Потом у меня появилась возможность попасть уже внутрь этого мира. Как журналист я специализировался на трансферах. У меня было много контактов, которые впоследствии в разной степени помогли.

Моя мечта стать профессиональным футболистом закончилась очень быстро. У меня не было ни таланта, ни хорошего игрового мышления. Не хватало самоотверженности и решительности. Я быстро понял, что просто теряю время. Но страсть к футболу осталась».

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Как Лука выбирает игроков. Заодно итальянец дал отпор агентам

«При формировании команды важна «химия». Эта наиболее сложная часть работы. Универсального набора нужных характеристик нет. Но мой опыт говорит о том, что в первую очередь нужно увидеть у игрока психологию победителя. Без этого качества я не берусь за работу или не беру на себя ответственность за такую покупку. Как определить психологию — большой и сложный вопрос. Сначала я смотрю не на то, как игрок обрабатывает мяч, как бьёт по воротам или насколько он быстр, а на то, насколько сильно он хочет выиграть матч. На мой взгляд, победы добываются головой, а не техническими качествами.

На это многие не обращают внимания, но никого из последних приобретённых игроков «Спартаку» не предложили. Это были внутренние решения. Около пяти-шести игроков. Я не раз слышал разговоры о том, что футболисты приходят по советам агентов. Такое мнение есть во всём мире. Говорят, что агенты — хозяева современного футбола. Но не в случае «Спартака».

Фото: spartak.com

У Каттани не будет помощника по российскому рынку. Он считает, что знает наш футбол

«Мне не нужен помощник по российскому футболу. Считаю, что знаю российский футбол хорошо. Да, я неидеален, но работаю действительно очень много. Жертвую свободным временем, чтобы изучать детали. Я не нуждаюсь в эксперте, который мне скажет, какие игроки сильные, потому что я их уже знаю. Это моя ответственность.

Я бы сказал, что мне больше нужен помощник по итальянскому футболу. Не думайте, что я приехал неподготовленным и не знаю российских игроков. Я их знаю. И не говорю, что мне никто не нужен. Но помощник в итальянском футболе пригодился бы больше. Например, российский специалист, просматривающий молодых итальянцев, на которых у меня не осталось времени».

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Лука Каттани •••

Заглавное фото: youtube.com/c/FCSpartakMoscow

Источник: «Чемпионат»

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