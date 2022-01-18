«Меня называли Иван Грозный, в честь русского царя». Что стало с легендой «Реала» Саморано

Кажется, ещё недавно блистал в Испании и Италии, а ему уже 55.

Иван Саморано был классным бомбардиром: где бы ни играл — везде забивал. Всего на профессиональном уровне колоритный форвард наиграл 458 матчей, забил 207 голов и отдал 22 результативные передачи. Стабильно высокой результативности он и обязан громким прозвищем — Иван Грозный. 18 января Саморано исполняется 55. По случаю юбилея вспомним самые яркие эпизоды из карьеры чилийца и расскажем о его жизни после футбола.

— Мне очень нравится имя Иван, — как-то признался Саморано. — Оно такое сильное, личностное. Когда играл в Швейцарии, меня начали называть Иваном Грозным, в честь русского царя.

Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Ещё в Чили молодой нападающий буквально закончил карьеру будущего главного тренера многих топовых команд Мануэля Пеллегрини. В матче Кубка страны опытный защитник проиграл верховую борьбу Саморано, который был значительно ниже ростом. Расстроенный Пеллегрини после игры принял решение завязать с выступлениями. А для Саморано, напротив, всё только начиналось.

«Иван Грозный» — не единственное прозвище Саморано. Менее известную кличку ему придумал чилийский комментатор, назвав футболиста в эфире «Бам-Бам» — в честь одного из героев известного мультсериала «Флинтстоуны». Прозвище быстро приклеилось к нападающему благодаря созвучности с именем и полюбилось журналистам.

Фото: Matthew Ashton/Getty Images / Кадр из мультфильма «Флинтстоуны»

Лучший матч в карьере Саморано случился в 1995 году. Нападающий мадридского «Реала» вышел на матч с «Барселоной» предельно мотивированным, мечтая о реванше за 0:5 на «Камп Ноу» в январе 1994-го. Месть удалась: «сливочные» разнесли противника – 5:0, а Саморано отличился трижды! Более того, Иван мог ещё несколько раз поразить ворота, но сначала ему помешала штанга, а затем чилиец великодушно покатил мяч партнёру на пустые, хотя мог разбираться с голкипером и сам.

Естественно, что эта встреча навсегда запомнилась Саморано.

Иван Саморано «кс-форвард «Реала» «Я хотел остаться жить на поле! Но я помню овации «Бернабеу», когда Вальдано заменил меня. Это был очень эмоциональный момент».

С «Интером» у Саморано связана другая любопытная история. В 1998 году в миланский клуб пришёл Роберто Баджо, который затребовал 10-й номер. Роналдо согласился отдать его, но взамен попросил «девятку», под которой играл Саморано. Чилийский форвард оригинально вышел из ситуации. Он взял 18-й номер и приклеил между цифрами знак «+». Таким оригинальным образом Саморано и любимый номер сохранил, и бразильского товарища уважил.

Фото: Tony Marshall/Getty Images

Завершил выступления Саморано на родине в 2003 году. Напоследок Иван настрелял 8 голов за «Коло-Коло». Однако футбол и поныне не отпускает великого чилийца — теперь он анализирует игры в качестве эксперта.

Но большую часть времени Иван Грозный проводит с семьёй. У футболиста три ребёнка, младшего из которых назвали в честь отца. Иван-старший по-прежнему мечтает возглавить сборную Чили, а пока заведует спортивным городком с современными полями, футбольной школой на 1200 детей и благотворительным фондом, помогающим детям из малообеспеченных семей. Ну и, конечно, он по-прежнему гоняет в футбол — правда, теперь всё больше в «мини». Всё-таки возраст — уже 55.