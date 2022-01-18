«На него надеялись как на лидера, а он губки надул». Один из самых спорных трансферов ЦСКА

Когда бразилец Витиньо приходил в ЦСКА в 2013 году (за € 9,5 млн), на нападающего возлагались большие надежды. Президент клуба Евгений Гинер был уверен, что армейцы пригласили настоящую звезду бразильского футбола: рассказывал, что «Витиньо сравнивали с Неймаром» по уровню потенциала. Но в составе московского клуба футболист так и не смог раскрыть свой талант. За 84 матча он забил 19 голов и отдал 15 результативных передач. По сути, классно отыграл Витиньо только один сезон, когда вернулся из аренды.

Основная претензия фанатов и ветеранов клуба заключалась в том, что Витиньо должен был стать лидером, но так и не смог проявить свой характер. Лучше всего проблему в разговоре с журналистом «Чемпионата» сформулировал Дмитрий Кузнецов: «То, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зелёным пацаном, непростительно сейчас. На него надеялись как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера».

А вот сам нападающий своё время в ЦСКА оценил высоко, вспомнив про гол в ворота «Спартака»:

«Переполненный стадион, «класико». Такие встречи отмечаются в истории ЦСКА. Теперь и я вписал своё имя в историю клуба. Благодарен за то, что вы пригласили меня мальчиком, которому дали возможность больше узнать о футболе и жизни. Спустя почти пять лет я возвращаюсь в клуб «Фламенго», которому принадлежит моё сердце. Возвращаюсь сильнее и лучше, чем был раньше».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2018 году случился трансфер, который устроил все стороны. Футболиста, который так и не раскрыл весь свой потенциал, ЦСКА продал во «Фламенго» за € 12 млн. Казалось, что армейцы просто обманули бразильский клуб, поскольку покупали Витиньо намного дешевле. Но, видимо, футболист просто очень соскучился по Бразилии. Трансферные затраты ЦСКА отбил, скрасив общее впечатление от спорного перехода. Но впечатление о своём времени в Москве Витиньо оставил странное.

В составе «Фламенго» нападающий засиял: за 160 матчей он забил 24 гола и отдал 26 пасов. А ещё в Бразилии случился главный матч в карьере бразильца: на 88-й минуте финала Кубка Либертадорес «Фламенго» проигрывал со счётом 0:1 «Ривер Плэйту». Экс-игрок ЦСКА отдал классную предголевую передачу в разрез, после которой счёт сравнял Габриэль. В итоге команда Витиньо выиграла кубок.

Сейчас Витиньо 28 лет, но с «Фламенго» он успел уже дважды стать чемпионом Бразилии и обладателем Суперкубка, выиграл Кубок Либертадорес. В 2020 году его уже сватали в назад в Россию, но бразильские издания не конкретизировали клуб. Нападающий остался и за прошлый год забил 4 гола и отдал 8 передач в 31 игре.