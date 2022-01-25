Новый тренер «Спартака» напоминает Карреру. 7 фактов с «военных» сборов клуба

Зимние сборы российских клубов в Дубае проходят в максимально закрытой и чуть ли не военной обстановке. Всё из-за ковида. К примеру, «Краснодар» вообще не пускает к себе журналистов и разрешает делать интервью только посредством видеосвязи.

«Зенит» разрешил посетить товарищеский матч с «Ботевом», но только при предоставлении отрицательного теста на коронавирус. «Спартак» открыл пока только одно тренировочное занятие на 10 минут. Все остальные тренировки по решению Паоло Ваноли проходят в закрытом режиме. У игроков всех команд есть установка не покидать отели без особой нужды.

Самуэль Жиго Фото: spartak.com

Эти открытые 10 минут позволили впервые посмотреть на «Спартак» при Ваноли. В гости к «Спартаку» заехал и главный тренер сборной Валерий Карпин. Перед занятием он о чём-то беседовал с новым главным красно-белых, а потом посмотрел всю тренировку.

По 10 минутам много выводов сделать сложно, но один можно точно: Ваноли вообще не уступает в эмоциональности Доменико Тедеско и Массимо Каррере. А Виторию превосходит в разы. За то время, что у нас было, мы увидели только игру в квадрат, но этого хватило, чтобы понять всю экспрессивность итальянца. Одним из квадратов, в котором были Бакаев, Соболев, Николсон, Мозес и остальные, Ваноли руководил лично.

Паоло постоянно кричал, просил футболистов играть быстро, думать на поле, проявлять скорость мышления и реакции. А ещё постоянно кричал: «Ищите позицию!». В общем, новый коуч «Спартака» не замолкал ни на секунду. Кажется, такой подход оценил Бакаев, который был одним из лучших в этом упражнении.

Фото: spartak.com

Другие особенности тренировочного процесса по-итальянски можно подглядеть в видеодневниках «Спартака» со сборов.

Ваноли общается с командой через переводчика, но быстрые и короткие команды – очень эмоциональные, как написано выше – итальянец отдаёт на английском и русском. Уже активно пользуется словом «быстрее».

На открытых минутах тренировки и на видео с занятий Ваноли кажется закрытым, суровым и совсем не улыбающимся. Однако его выражение лица меняется, когда он не тренирует и не держит свисток, а общается с помощниками и веселится с Ещенко и Ребровым.

Если Ребров больше времени проводит рядом с тренерами, то Ещенко участвует в занятиях. Одетый в белую тренерскую футболку (а не красную – как у футболистов), он с ними бегает и подсказывает во время упражнений.

На тренировках игроки в основном сосредоточены, но улыбаются во время игровых упражнений. Например, когда, держась за руки, бегут по полю и ногами пытаются закинуть мяч в корзину. Или же после тренировок, когда пьют и отдыхают, могут пихаться и шутить друг над другом.

По кадрам со сборов заметно, что новичок Николсон уже шутит с Умяровым. Другой новичок Пруцев также отмечает Умярова – говорит, что бывший партнёр по «Чертаново» помогает ему с адаптацией. Жиго и Промес постоянно вместе: в шутку обнимаются, вместе о чём-то говорят. Скорее всего, эта компания распадётся уже летом: Жиго доигрывает сезон в Москве и уезжает во Францию.

Привычная картина последних лет – игроки перемещаются до тренировочного поля в масках. Кто-то не снимает маску даже во время разминки на велотренажёре (видимо, привыкли или просто так удобнее).

Фото: spartak.com

Первый матч «Спартака» Ваноли состоится 28 января – со «Слованом».

Ждём итальянских эмоций и новых ответов на вопрос: каким будет «Спартак» в 2022 году?