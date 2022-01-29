«Он очень любит Россию». Откуда в топ-клубе Италии кандидат в нашу сборную

Когда осенью прошлого года в составе сборной России U18 промелькнули явно не русские имя-фамилия Андреа Пеламатти, на это мало кто обратил внимание. Во-первых, о юношах у нас вспоминают только после больших побед — еврочемпионы Колыванов и Хомуха не дадут соврать. А тут — «какие-то» спарринги в далёкой Марбелье. А между тем парнишка прошел школу миланского «Интера» и уже стоит на предпоследней ступени клубной лестницы — в молодёжной команде. Пора устранить информационные пробелы.

А кто это сделает лучше самого близкого и родного человека? Перед вами история российско-итальянской семьи от мамы Андреа — Ольги Гусевой:

Мама Андреа уехала в Италию после кризиса 1998-99 годов в России. Работала учителем физкультуры, вышла замуж, родила сына

«Я родилась в Липецке, — рассказывает Ольга. — После школы поступила в педагогический университет на факультет физической культуры и спорта. Занималась лёгкой атлетикой у знаменитого советского тренера Геннадия Алексеевича Колесникова. Бегала 400 и 800 метров. Результаты были на уровне кандидата в мастера спорта, без выдающихся успехов. Работала преподавателем в пединституте. А в 1998-99 годах в России разразился кризис, и нужда заставила уехать. Через знакомых предложили работу в Италии. Устроилась в спортивный центр учителем физкультуры и вплоть до начала пандемии работала по специальности. В Италии познакомилась с будущим мужем. Мауро — коммерческий агент, но, как и все итальянцы — заядлый болельщик. По выходным гоняет мяч с друзьями в своё удовольствие.

Мы поселились в местечке Дарфо-Боарио-Терме в долине Камоника. Ближайший роддом находился в соседней коммуне Эзине — там и родился сын. По документам он Андреа, но в России все называют Андреем. В пять лет начал играть в футбол в маленькой команде «Монтеккио» при местной церкви, в 10 — попал в клуб «Сарнико», входящий в систему подготовки «Интернационале». И в первом же матче против «Интера» приглянулся их тренеру. Через несколько дней нам позвонили с предложением присоединиться к «Интеру». Два раза в неделю Андрей тренировался с «Сарнико», один — с «Интером». Целый год прожили в таком режиме.

В Милан возил дедушка — по два часа в одну сторону.

По окончании пробного периода сына взяли в «Интер» на постоянной основе, и следующие пять лет он уже каждый день проводил по четыре часа в дороге. Но теперь клуб обеспечивал транспортом — специальный автобус собирал всех иногородних детей, а после развозил по домам. Когда начался ковид, мне пришлось поменять работу, мы переехали в Милан, и разъезды Андрея наконец прекратились. Теперь и тренировочный центр молодёжки, и школа сына — рядом.

В Италии учебная программа рассчитана на 12 лет, поэтому Андрею ещё полтора года учиться. Но зато из школы выходят не только со средним образованием, но и с профессией — в нашем случае это менеджер спорта».

Русско-итальянская семья: Мауро и Андреа Пеламатти и Ольга Гусева Фото: Из личного архива Ольги Гусевой

В сборной Италии U15 Пеламатти тренировала легенда женского футбола. В молодёжке «Интера» он играет у Киву

В младших возрастных категориях «Интера» дела у Андреа/Андрея складывались очень даже неплохо — заслужил капитанскую повязку и вызов в юношескую сборную Италии U15. Интересно, что возглавляла её легенда женского футбола страны. Патриция Панико 14 (!) раз становилась лучшим бомбардиром национальной лиги (естественно, это рекорд), а ещё забивала России за женскую «скуадру адзурру» — две штуки в Подольске в 2012-м. У этой выдающейся синьоры Пеламатти провёл четыре матча — по два против Турции и Австрии. Результат — три победы, одна ничья.



Летом того же года о новоявленном «сборнике» Италии с русскими корнями узнали на маминой малой родине. На каникулах в Липецке Андреа поддерживал форму со сверстниками из местного «Металлурга». Паблик клуба с юмором представил «новичка»: «По просьбе главного тренера ФК «Интер» Антонио Конте в команде СДЮШОР «Металлург» 2004 г.р. (тренер Хрипунков Сергей) проходит стажировку игрок национальной сборной Италии U15 Андреа Пеламатти! Для игрока нерадзурри красно-чёрный цвет неприемлем, если только это не «Металлург» Липецк. Forza Inter, вперёд, «Металлург»!»

Хрипунков уточняет: большую часть времени Андреа тренировался у другого Сергея — Григорьева. Вот что он рассказал о «стажёре» из Милана:



«Две недели с ним работали. Живой, общительный пацан. Ребята поначалу настороженно, с любопытством его встретили, но уже за пару дней обнюхались, обтёрлись и с удовольствием перенимали опыт. Я много где был на стажировках — и в «Зените», и в ЦСКА, и в «Локо». Могу сказать, что по своему возрасту Андреа был на голову выше парней из наших топ-клубов. Не по физическим данным — по игровому мышлению. У нас тоже есть быстрые, резкие ребята, но Андреа уже в 15 лет играл во взрослый футбол. Как минимум в нашем «Металлурге» рядом с мужиками точно не потерялся бы. На западе немножко другой менталитет — я и в школе «Эспаньола» это видел, и в РФС преподаватели нам об этом говорили. Почему до определённого момента мы по юношам «возим» иностранцев, а потом они вырываются вперёд? Разница в подходе.

Если в России больше заточены на командный результат, то в Европе — развивают индивидуальности.

Мне было интересно, как построен тренировочный процесс в «Интере», и Андреа много об этом рассказал. Теперь прошу его при случае дать мастер-класс моим ребятишкам 2013 года. Сказал: «Не вопрос. Как только границы откроют — прилечу».

Андреа Пеламатти и Сергей Григорьев Фото: Из архива Сергея Григорьева

В 2020-м Пеламатти поднялся в сборную U16. И в первом же матче — против катарских ровесников в Коверчано — сделал два ассиста! Италия выиграла — 3:1. Сезон-2021/22 защитник встретил уже в «Примавере» — дублирующем составе «Интера» у знаменитого Кристиана Киву. В 2003 году «Рома» за € 18 купила румынского защитника у «Аякса», а через четыре года за 16 уступила «Интеру». Теперь Киву наставляет молодёжку «нерадзурри». А Пеламатти и тут стартовал ударно — с голевой передачи в перестрелке с «Фиорентиной» (3:3). Мальчишкой всерьез заинтересовались на родине предков.

Дебют в сборной России Пеламатти отметил голевым пасом. Тренеры на него рассчитывают

Первым «официальным» тренером Пеламатти в России стал Иван Шабаров (сборная U18). Послушаем его:



«Я услышал о нём от скаутской службы РФС. Тренер липецкого «Металлурга» мне вкратце рассказал историю парня, а наши скауты дали видеозаписи двух матчей с его участием в чемпионате Италии. Пеламатти неплохо смотрелся в этих играх. Плюс позиция левого защитника у нас традиционно дефицитная, и наша команда — не исключение. Поэтому и решили вызвать его на сбор в Марбелью — познакомиться поближе, посмотреть в тренировках и играх».

Иван Шабаров с одним из воспитанников по «Зениту» Алексеем Суторминым

«Когда я проходил обучение на юношескую категорию B, куратором моей стажировки в «Зените» был Иван Евгеньевич Шабаров, — добавляет Григорьев. — Он попросил узнать у Андреа, не против ли он приехать. При нём списались в «Инстаграме». Конечно, он удивился, но ответил: «Только за!» Пока это юношеская сборная — даст бог, и до национальной дорастёт».

А за U18, уже российскую, Пеламатти дебютировал традиционно для себя — с очередного результативного паса. Вышел при 0:3 против Норвегии и отдал на гол динамовцу Чупаёву. Второй матч, против Англии, всей команде не удался — счёт 0:3 говорит сам за себя. Но данным шансом русский итальянец скорее воспользовался, чем нет. На тренера сборной России он произвёл благоприятное впечатление.



«В игре, тренировках Пеламатти взрывной, чувствуется менталитет победителя, — характеризует новичка Шабаров. — В матчах был очень активен: против Норвегии вышел на второй тайм и сделал голевую передачу. С Англией сыграл не так ярко, но что отличало его и на тренировках, и в играх — максимальная самоотдача в каждом эпизоде. Из разговора с ним я понял, что это качество он приобрёл в системе подготовки «Интера». У них в команде около 30 футболистов, а играет, как правило, 12-14.

Поэтому на каждой тренировке идут жёсткие зарубы за право выйти на поле в субботу. До драк доходит.

Но я так понял, что он настроен по максимуму использовать возможность реализоваться в Италии.



Насколько экспрессивный Андреа на поле, настолько скромный, смиренный в быту. Хорошо, хоть и с акцентом, говорит по-русски. По характеру, темпераменту, манере поведения он скорее итальянец, чем русский, но на наше приглашение откликнулся с удовольствием, и, как я понял, ему это было интересно. Нашим ребятам — тоже. Мы много разговаривали о подготовке в «Интере». Так что приезд Андреа оказался полезен не только со спортивной точки зрения».

Юношеская сборная России. Андреа Пеламатти — второй справа в нижнем ряду (номер 15) Фото: Из архива Ивана Шабарова

С воодушевлением воспринял новый опыт и сам Андреа.



«Мы каждый год приезжали в Россию, потому что хотелось, чтобы сын говорил по-русски, — говорит Ольга Гусева. — У него с детства остались самые добрые воспоминания о нашей стране.

Он же наполовину русский и очень любит Россию.

Когда предложили сыграть за сборную — сразу согласился и был очень счастлив. А вернувшись, радовался, как тепло, душевно ребята приняли".



На декабрьском международном турнире в Израиле штаб сборной решил протестировать ещё одного «иностранца», играющего слева в защите — уроженца Кипра Сергиоса Фенеридиса. Пеламатти чисто физически не смог бы помочь команде — был травмирован.



«Защищая ворота, получил ногой в голову, — уточняет мама футболиста. — К счастью, обошлось без сотрясений, но последние матчи 2021 года Андрей пропустил».



«Мы на Андреа в любом случае рассчитываем, — уверяет Шабаров. — У нас первый раунд отбора на Евро U19 в сентябре. Соперники — Испания, Бельгия, Албания. Интересная группа. Дальше выходят две команды. Играем в Бельгии. Но до этого будут два окна — в марте и июне: либо сборы, либо турниры».



А пока главная задача Пеламатти — закрепиться в дубле великого клуба. В 17 лет это совсем не просто. Но, кажется, он движется в верном направлении.



Чемпионат Примаверы возобновляется уже в субботу. Для молодых «интеристов» — выездом к «СПАЛ». Удачи, Андрюха!