«Газизов — неадекватный. Он использовал «Спартак». Зарема Салихова снова разрывает эфир

В нашем футболе снова жарко. Прошлым летом настоящей звездой стала Зарема Салихова. Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна зажигала в своём телеграм-канале, но в августе всё обрубилось. А сегодня Зарема совершила камбэк. И очень мощный.

Что случилось?

Триггером стала война «Спартака» со своим бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым. Нынешний руководитель «Уфы» судится с красно-белыми из-за увольнения. Сегодня, 28 января, заседание перенесли на 4 марта. Причина — Газизов изменил требования. Об этом «Чемпионату» сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова:



— Суд уточнил новые требования и изменил сезон, по которому сторона Газизова просит взыскать с клуба премию. Обязали предоставить оригинал документа, на который они ссылаются. Так называемую расписку, составленную Федуном. Мы её увидели, там ни разу не упоминается слово «Спартак». Из этого документа абсолютно непонятно, при чём здесь клуб. Зато мы увидели новый иск господина Газизова по восстановлению на работу, ознакомились с материалами, которые нам любезно предоставили.



Документ, предоставленный стороной Газизова, крайне сложно назвать распиской или какими-то обязательствами. Сложно сказать, что это. Некий лингвистически неструктурированный перечень фраз. Если его читать, то может сложиться впечатление, что Федун просто записывал за Газизовым всё, что он хочет увидеть в трудовом договоре. Как юрист могу сказать: ничего из перечисленного в этой рукописной бумаге, где нет числа и обязательств, в трудовой договор не легло. Совет директоров такие условия не одобрил. Это некий лист обсуждений двух сторон, не более. Из всего, что там нарисовано, ничего утверждено в трудовом договоре не было.

Более того, это даже не нашло своего отражения в расторжении трудового договора. Если бы эти обязательства у клуба были, то Газизов и сам клуб должны были бы прописать их на предмет «как они должны быть выполнены при его увольнении с работы». Ничего такого указано не было. Расписка Газизова — некая бумага, которая была взята им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля. Его работодателям, наверное, с ним надо быть осторожным.

Шамиль Газизов Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Газизов в стороне не остался. Вот его комментарий «Чемпионату»:

— Я же не юрист. Пусть это скажет первое лицо — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?

Зареме позвонили из студии в прямом эфире. Она жёстко прошлась по Газизову

А теперь самая жара. В прямом эфире передачи «Есть тема» на «Матч ТВ» юрист Александр Добровинский позвонил Салиховой, чтобы пообщаться на тему иска Газизова. Спич Заремы получился мощным и откровенным.

Основные цитаты Заремы — про Газизова. Получилось жёстко:



— Газизов много чего обещал, он же сказочник, посмотрите его интервью. Обещал, что сократит комиссии агентов. Что будут лучшие игроки. Из академии никого не будут уводить. А на самом деле использовал «Спартак» в качестве донора. Как своего личного финансового донора и донора для «Уфы». За спиной пытался наших игроков — например, Игнатова — бесплатно загонять в «Уфу». Якобы они там будут получать практику. Я была против этого. Если вы заметите, у нас ни один игрок в «Уфу» не перешёл.



У Газизова был пунктик — прославиться. Когда я давала ему список игроков, которые были готовы к трансферу в «Спартак», он даже не смотрел. Говорил: «Дайте нашим парням прославиться». Нариману (Акавову, селекционеру. — Прим. «Чемпионата»), другим.



Газизов нас очень сильно утомил. Мы до сих пор расхлёбываем последствия. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он ещё и как гендиректор не работал. Его не интересовала коммерция. Полный ноль, абсолютно. Газизов как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака» — он неадекватный.

Зарема припомнила Газизову сделку с Александром Кокориным. И обвинила бывшего гендиректора в обмане:



— Кокорин обошёлся «Спартаку» очень дорого. По факту Газизов говорил, что это всё бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность: «Саша исправился, тюрьма изменила». Мы были против, а он возражал: «Нет, мы без Кокорина не победим». Говорил, всё бесплатно. В итоге более четырёх миллионов евро отдали.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на бюджет «Спартака». Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лёд и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы.

Досталось даже «Динамо». Обвинения от Заремы:



— Кстати, по вашему «Динамо» этому… Они так накручивают просмотры в YouTube! У них столько просмотров, но комментариев вообще нет почти. Что-то здесь нечисто.



Боссы «Спартака» выступают подобным образом не впервые. Ранее Федун публично высказывал претензии Газизову за переход Остона Урунова. Но Салихова сделала это гораздо ярче, чем её супруг.



«Чемпионат» обратился к Газизову за комментарием по поводу выступления Заремы. На момент публикации этого материала бывший гендиректор «Спартака» ответа не дал.