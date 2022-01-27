Кокорин требовал у «Спартака» € 2 млн за отъезд в Италию. Так сколько он получил от клуба?

Появились новые подробности ухода нападающего Александра Кокорина из «Спартака». По информации телеграм-канала «Мутко против», московский клуб заплатил футболисту деньги, чтобы тот ушёл в «Фиорентину». Самое время посчитать, сколько же всего заработал и потратил «Спартак» на Александре.

За что Кокорин получал деньги от «Спартака» и сколько клуб заработал на его продаже

Нападающий подписал контракт с красно-белыми в августе 2020-го, а покинул «Спартак» спустя полгода.

Летом 2020 года «Чемпионат» сообщал, что зарплата футболиста в «Спартаке» – около € 3 млн в год. При этом соблюдение правил (не употреблять алкоголь, не опаздывать и пропускать тренировки, не вести переговоров с другими клубами) было условием, по которому зарплата не уменьшалась.

Сам московский клуб не заплатил за игрока ни копейки, поскольку тот присоединился к красно-белым в статусе свободного агента. Переход Кокорина из «Спартака» же обошёлся «Фиорентине» в € 4,5 млн (данные Transfermarkt).

Летом 2021 года телеграм-канал Black Mirror писал, что «Спартак» выплатил Кокорину солидный подписной бонус – € 4 млн.

Сегодня стало известно, что красно-белые выплатили Александру и его агенту € 2 млн, чтобы футболист согласился на переход в «Фиорентину». Изначально Кокорин не рассматривал такой вариант, поскольку итальянская команда предложила ему более скромную зарплату. Нападающий согласился на трансфер после того, как «Спартак» покрыл ему расходы.

Таким образом, «Спартак» получил от «Фиорентины» за трансфер € 4,5 млн. Но при этом потратил € 7,75 млн на другие расходы: € 4 млн — подписной бонус, € 2 млн — выплата за уход (половина из этого, по нашей информации, досталась агенту) и € 1,75 млн, по информации «Чемпионата», — зарплата за фактический срок в клубе.

Фото: fiorentina.it

С другой стороны, московский клуб сэкономил на зарплате Кокорина. Его соглашение с красно-белыми действовало до лета 2023-го: если бы клуб не отпустил футболиста в Италию, то мог бы потратить на его зарплату (с конца января 2021-го до окончания контракта летом 2023-го) около € 7,5 млн.

Почему «Фиорентина» не расторгнет контракт с игроком

Это невыгодно с экономической точки зрения. По крайней мере, именно так описывает ситуацию Firenze Viola. Источник утверждает, что клуб хочет продать футболиста, а не расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Трансфер Кокорина никак нельзя назвать удачным для «Фиорентины», поскольку за год россиянин провёл на поле в официальных матчах всего 212 минут. А вот в графе «результативные действия» у форварда значатся унылые нули. Corriere dello Sport пишет, что клубу будет крайне тяжело расстаться с Кокориным без расторжения контракта. При этом в 2021-м издание La Nazione опубликовало данные по зарплате игрока – речь идёт о сумме в € 1,8 млн в год.