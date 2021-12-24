Федун хотел подарить часть «Спартака» Газизову?! Разбор истории

«Спартак» и Леонид Федун снова в центре внимания СМИ. Шамиль Газизов, ранее занимавший пост генерального директора красно-белых, сделал резонансное заявление. По его словам, владелец «Спартака» обещал ему акции клуба.

Что сказал Газизов?

Менеджер раскрыл детали, касающиеся его найма на работу в московский клуб. На предварительном слушании суд рассмотрел расписку, которую предоставил Газизов.

— Расписку лично написал Леонид Федун, – сказал он «Матч ТВ». – Леонид Арнольдович должен выплатить мне определённую часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде, и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны.

Почему Газизов подал на «Спартак» в суд

Газизов занимал пост генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года. После ухода из «Спартака» функционер обратился в суд. В чём причина? Он заявил, что московский клуб должен выплатить ему порядка 300 млн рублей в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Общая сумма составила примерно около 400 млн рублей, но «Спартак» к моменту обращения Газизова в суд осуществил выплату первого транша. Далее вместо выплат началась юридическая война.

Инвестиционная компания АО «Капитальные активы», владеющая частью акций клуба, обратилась в суд с целью признать недействительным решение совета директоров о выплате компенсации Газизову. Помимо этого, акционер настаивал, что Федун был не вправе единолично определять условия увольнения гендиректора, а совет директоров — согласовывать увольнение на основании этого соглашения.

Впоследствии дело рассматривали в судах Москвы и Уфы, и в октябре этого года Арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию АО «Капитальные активы». Решение совета директоров признали недействительным, а выплату пособия Газизову — незаконной. Помимо всего прочего, «Спартак» получил право взыскать с бывшего гендиректора ранее выплаченные 88 млн рублей. В декабре верховный суд Башкирии принял окончательное решение в отказе удовлетворить требования Газизова в полном объёме. После этого функционер заявил, что обжалует решение.

Как в «Спартаке» отреагировали на заявление

В «Спартаке» Газизову ответили: сначала юрист клуба Татьяна Завьялова через «Чемпионат» призвала менеджера к диалогу.

— То, что происходит сейчас в суде, не укладывается в моей голове. Это разная параллель одного и того же человека (Газизова. — Прим. «Чемпионата»). С одной стороны перед собой я вижу человека, у которого многое получается в футболе, который имеет право на уважение в футбольном мире. Но как человек, который видит, что происходит в суде… Либо Газизов не очень понимает, но выглядит он сейчас как приятель Шуры Балаганова, который бежит за господином Корейко и кричит: «Ну дай миллион, тебе что — жалко? Я же не десять прошу, ну дай миллион». Если бы я была представителем Газизова, то я бы никогда такого не допустила. Я бы нашла любые механизмы соприкосновения с Федуном, попытки объяснить свою позицию, попытку договориться, но не в таком виде.

В очередной раз призываю Шамиля Газизова: «Пожалуйста, свяжитесь со мной, что бы вы обо мне ни думали, что бы ни говорили про меня в своих интервью. Я профессиональный человек и готова вас услышать, у меня есть большой опцион на переговоры с вами. Пожалуйста, просто свяжитесь со мной. Давайте просто поговорим о том, что вы хотите, что мы можем от вас услышать, на что согласиться. Худой мир всегда лучше доброй войны.

А потом рассказала и о возникновении той самой расписки Федуна, о которой говорил Газизов:

— Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем. С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством. Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но они не вошли в трудовой договор с господином Газизовым.

У меня нет документа, который говорил бы о таких обязательствах, при которых Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» и € 1 млн в год. Если Леонид Федун всё-таки взял на себя такие обязательства, то отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения. Если у них есть договор купли-продажи или дарения 10% акций, то, на мой взгляд, Газизов вправе обращаться за его исполнением. Однако, мне кажется, что такого заявления у сторон нет — как представителю клуба мне об этом ничего не известно.

Говоря о дальнейших действиях, «Спартак» будет находиться исключительно в правовом поле. Если стороны достигнут каких-то соглашений, то это будет рассматриваться только в правовом поле».

Что ответил Газизов

Экс-менеджер «Спартака» в ответ открыл ещё больше деталей: «В расписке были обязательства при выполнении определённых аспектов. Расписка написана лично Федуном. Акции? Там есть определённые сноски: о деньгах и определённых акциях «Спартака» при достижении результатов. Это было дополнение, когда меня нанимали на работу. Что касается слов юриста, что у неё нет документа, при которых Федун должен отдать мне акции, она же была на суде. В суде была предоставлена расписка. Я же не выдумываю — это подсудное дело», – сказал Газизов «Чемпионату».

Суд назначен на 28 января. По словам Газизова, там должно быть окончательное решение.

UPD. С заявлением выступил Леонид Федун:

— Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написаный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право.



Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом.