Подстава от агента Роналду. Кого «Ливерпуль» увёл из-под носа у Конте?

Диас мог играть за «Тоттенхэм», но теперь будет главным конкурентом Мане.

«Ливерпуль» забрал у «Порту» Луиса Диаса, заплатив € 45 млн (ещё € 15 млн достанется португальцам в качестве бонусов). Контракт до 2027 года.

В этом сезоне у Луиса Диаса шикарные цифры:

18 матчей, 14 голов и 4 ассиста (голевое действие каждые 83 минуты);

39 моментов создано, 2,2 передачи под удар за матч;

2,6 попытки дриблинга за матч (63% успешных).

В Лиге чемпионов статистика тоже добротная: 6 матчей, 2 гола, 10 моментов создано и 3,2 попытки дриблинга за матч.

Луис Диас вырос в неблагополучном районе Колумбии и страдал от худобы

Детство Луис Диас провёл недалеко от границы с Венесуэлой в одном из самых забытых правительством районов страны ― Ла Гуахира. Там самый высокий уровень недоедания в Колумбии. Часто дети там умирают от голода (c 2008-го по 2016-й из-за этого погибло около 5 тысяч детей), в основном это выходцы из индейских общин. Диас тоже страдал из-за этого.

В 2015 году Луиса заметили скауты на Кубке Америки в Чили, где он выступал за молодёжку Колумбии. После турнира 17-летнего парня подписал «Барранкилья» (фарм-клуб «Атлетико Хуниор»), который выступал во втором дивизионе Колумбии.

Джон Диас, один из первых его тренеров, вспоминает: «Я подумал: этому парню будет очень трудно выступать на высоком уровне из-за комплекции. На старте он регулярно проигрывал единоборства другим игрокам. При этом Диас был очень быстрым и техничным игроком. Мяч прилипал к его ногам».

В «Барранкилью» Диасу с ходу расписали специальную диету, которая помогла ему быстро набрать 10 килограмм.

«Большинство колумбийских игроков происходит из очень бедных семей, и история Диаса ничем не отличается. Он родился в одном из беднейших регионов страны, Ла Гуахира, где дети умирают от голода, а доступ к чистой воде ограничен. Луис был таким худым в детстве, что его прозвали Фидео (лапша)», ― рассказывает колумбийский журналист Хуан Фелипе Сьерра.

В структуре клуба было только два молодёжных состава: до 17 лет и до 20. Тут возникла ещё одна проблема: Диасу вскоре исполнялось 18 лет, поэтому за первых он уже не мог играть. А рубиться в команде до 20 лет не позволяли физические параметры. Поэтому «Барранкилья» организовал ещё одну молодёжную команду — до 18 лет.

«Диас был слишком слаб, чтобы выступать против 20-летних. Поэтому мы создали команду до 18 лет, чтобы дать ему и остальным ребятам немного игровой практики. Однако он сыграл там немного ― и в конце года уже выступал за команду до 20 лет», ― объясняет Джон Диас.

Летом 2017-го Луис перебрался в «Атлетико Хуниор» ― там он и начал регулярно играть. В течение следующих трёх сезонов забил 20 голов в 80 матчах за команду. И дебютировал за сборную Колумбии.

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Вскоре Диас попал на радары европейских клубов ― к футболисту предметный интерес проявляли «Брайтон», «Кардифф» и «Зенит». Но в 2019-м Луис Диас выбрал «Порту», подражая соотечественникам: Хамесу Родригесу, Радамелю Фалькао, Фредди Гуарину и Джексону Мартинесу.

Диас провел шикарный Кубок Америки — 2021

Луис громко заявил о себе на Кубке Америки — 2021. Несмотря на то что звание лучшего игрока турнира ушло Лионелю Месси, Диас выдал классный перформанс:

у Луиса четвёртая оценка на турнире по версии WhoScored (7,69): после Месси (8,40), Неймара (8,24) и Хуана Куадрадо (7,89);

разделил «Золотую бутсу» с Месси (оба забили по 4 гола);

лучший по затраченным минутам на гол ― всего 96. Следом идут Рональд Эрнандес (105) и Лаутаро Мартинес (139);

второй по попыткам дриблинга за матч ― 5,2 с 66,7%. Первый ― Неймар с 5,8 и 50,7%. Третий ― Лионель Месси с 4,9 и 68%.

«Он был великолепен на Кубке Америки, и это подняло его уверенность на новый уровень. Он один из тех игроков, у которых раньше были вспышки великолепной игры — одна в пяти матчах или около того. Теперь это почти каждый матч», ― описывает Диаса корреспондент World Soccermagazine Том Кундерт.

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При этом турнир для Диаса начался ужасно: первый матч провёл в запасе, а во втором вышел на полчаса и получил красную карточку. Разрывать он начал с последней игры группового этапа:

оформил гол ножницами в ворота Бразилии, которая дожала Колумбию только на 10-й компенсированной минуте;

в четвертьфинале Колумбия прошла Уругвай в серии послематчевых пенальти;

в полуфинале с Аргентиной Диас на 61-й минуте сравнял счёт, но это не помогло сборной, которая отлетела по пенальти;

в матче за третье место c Перу именно дубль Луиса Диаса принес бронзу Колумбии (3:2). Победный гол он забил на 94-й минуте.

После Кубка Америки Луис Диас отправился на родину, где рубился в футбол с местными ребятами и друзьями детства.

«Ливерпуль» увёл Диаса у «Тоттенхэма»

«Порту» не собирался продавать Луиса в январе, но финансовые трудности после вылета из Лиги чемпионов (5 очков в 6 турах и третье место в группе) заставили изменить решение. За игрока вели борьбу «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Антонио Конте был лично заинтересован в приобретении Диаса, поэтому в конце прошлой недели «Тоттенхэм» начал работать над трансфером. Посредником в переговорах выступал Жорже Мендеш (агент и близкий друг Криштиану Роналду). И это подставило лондонский клуб. Представители Диаса не захотели иметь дел с Мендешем, поэтому ждали, пока тот выйдет из переговоров.

Именно этой паузой воспользовался «Ливерпуль», который сперва договорился с «Порту» о компенсации, а затем устаканил детали контракта с футболистом. Клопп и Диас сразу же созвонились по FaceTime, и тренер рассказал о перспективах колумбийца на «Энфилде».

Ключевой фигурой в трансфере стал Джулиан Уорд, который летом заменит Майкла Эдвардса на посту спортивного директора «Ливерпуля». С декабря Уорд работает помощникам Эдвардса, который вводит преемника в курс дела. По информации The Athletic, именно Джулиан Уорд проделал всю подготовительную работу по трансферу Луиса Диаса.

Такая прыть «Ливерпуля» не должна удивлять ― клуб ведёт Диаса ещё с 2017-го. Юрген Клопп планировал подписать колумбийца только летом, но в планы немца вмешался «Тоттенхэм», поэтому «Ливерпулю» пришлось действовать оперативно.

Луис Диас ― замена Садио Мане, которому в апреле исполнится 30 лет

«Он выдающийся игрок, за которым мы следили долгое время. Считаем, у него есть всё необходимое, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к АПЛ ― как физически, так и психологически. Он жаждет успеха и знает: нужно бороться, чтобы получить то, что ты хочешь. Он боец, без сомнения. Умелый командный игрок, который всегда нацелен на ворота.

Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, то видели, какой он опасный, быстрый и как его характер направлен на помощь своей команде», ― Юрген Клопп встретил Диаса комплиментами.

В этом сезоне португальского чемпионата Луис был сильнее конкурентов, о чём красноречиво говорят цифры:

голы: 14 (1-е место);

голевые передачи: 4 (14-е);

касания в чужой штрафной: 162 (1-е);

возврат владения в финальной трети: 18 (2-е);

успешные попытки дриблинга: 46 (3-е);

передачи в финальную треть: 248 (4-е).

При этом стоит уточнить: Диас прилично оверперформит. Он выбил всего 7,7 ожидаемых голов, что в два раза меньше реальных голов.

Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Главная фишка колумбийца ― игра двумя ногами. Его любимый приём ― принять мяч левой и забить правой. Португальские СМИ сравнивают Диаса с Арьеном Роббеном: «Его фирменный приём — это уловка Арьена Роббена: он проходит внутрь штрафной и забивает. Ты знаешь, что он собирается сделать, но всё равно не можешь его остановить».

Кроме шикарного перформанса у чужих ворот, Луис Диас отлично помогает команде без мяча. В чемпионате у него 18 возвратов мяча на чужой трети, что отлично подходит высокому прессингу «Ливерпуля».

Учитывая привязанность Диаса к левому флангу (28 матчей из 28 в этом сезоне), его главный конкурент ― Садио Мане. Поэтому логично сравнить их в лоб. Взяли цифры со старта сезона-2020/2021 (чемпионат и Лига чемпионов).

Показатели Садио Мане Луис Диас Матчи 71 63 Голы/голевые 24/9 24/9 Минут на голевое действие 168,9 124,7 Удары 2,9 2,6 Передачи под удар 1,5 1,6 Дриблинг 2,1 3 Успешный дриблинг 55 63,5 Возврат владения в финальной трети 0,8 1 Точность передач в финальную треть 69,6 75

Показатели Мане и Диаса практически идентичны, но есть ключевой нюанс: сенегалец уже второй сезон плавно регрессирует, поэтому этот трансфер выглядит вполне логичным. Тем более Мане в апреле стукнет 30 лет, а контракт истекает уже через год.

Но не всё так однозначно: Мане явно лучше Диаса в обороне. Для сравнения взяли статистику в этом сезоне.

Показатели Садио Мане Луис Диас Отборы 1,2 0,7 Перехваты 0,4 0,2 Фолы 1,6 1,6 Офсайды 0,1 0 Выносы 0,5 0,3 Обыгран в результате дриблинга 0,5 0,4

Хотя Луису Диасу в «Порту» и не приходится столько обороняться, сколько это делает Садио Мане в «Ливерпуле». Сопротивление в Премьер-лиге в разы выше, чем в чемпионате Португалии.