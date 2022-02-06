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Какие топ-клубы представлены на Кубке африканских наций по футболу — тест: «Бавария», «Наполи», «Манчестер Юнайтед»

Какие топ-клубы больше всех пострадали от Кубка Африки? Тест
Виталий Пасичный
Топ-клубы на Кубке африканских наций. Тест
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Легионеры из РПЛ там тоже были.

Сегодня в Камеруне завершится Кубок африканских наций. Сборные Сенегала и Египта разыграют финал, а бронзовую медаль в составе хозяев уже завоевал динамовец Клинтон Н'Жье. Целый ряд топ-клубов может вздохнуть спокойно: наконец-то их лидеры и просто ценные игроки вернутся и продолжат отрабатывать контракты в чемпионатах и еврокубках.

К завершению турнира мы подготовили специальный тест. Вы будете видеть некоторое количество клубов, отправивших игроков в африканскую сборную – и от вас будет требоваться правильно выбрать эту сборную из четырёх вариантов. Постарайтесь не спешить и действовать методом исключения: всегда будет подходить только один правильный ответ.

Удачи! Пишите результаты в комментарии.

Пройти тест можно по ссылке.

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