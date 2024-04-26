Глава РФС Дюков: мы удовлетворены работой Карпина и заинтересованы в сотрудничестве

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Мы удовлетворены работой Карпина. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество продолжилось. Сейчас «Ростов» решает турнирные задачи, поэтому мы вернёмся к разговору попозже», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Карпин совмещает работу в сборной России с тренерской деятельностью в «Ростове». Действующий контракт Карпина со сборной России рассчитан до 31 июля 2024 года.

55-летний специалист возглавляет российскую национальную команду с лета 2021 года. За этот период она приняла участие в 17 матчах во всех соревнованиях, в которых 10 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.