«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трём моментам после матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла вчера, 25 апреля, и завершилась вничью — 0:0.

«Клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам:

1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.

2) Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

3) Жёлтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте клуб обратился в КДК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.