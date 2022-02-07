«Меня хотели разрекламировать и продать». Странный трансфер «Спартака» из Узбекистана

Вы помните развод «Локомотива» трансфером Жасура Жалолиддинова? Юрий Белоус привозил его в Россию, утверждая, что гражданин Узбекистана сильнее Жоау Марио. И как можно было ему не поверить? «Локо» подписал с крайним нападающим долгосрочный контракт, а через полгода выкинул его из клуба. Теперь будущая звезда бегает за ташкентский «Локомотив». Шансы раскрыться хотя бы в местном чемпионате у него действительно неплохие.

Фокус с узбекской звездой проворачивали и в 2001-м. В январе «Спартак» купил у «Дустлика» нападающего Жафара Ирисметова, который забивал кучу голов. К 25 годам – больше сотни на уровне чемпионата Узбекистана. Не так уж и плохо. Ожидалось, что клуб получит усиление в атаку к одинокому Робсону и стареющему Ширко. Особенно это было важно перед вторым групповым этапом Лиги чемпионов. Тогда ещё была такая стадия. Но трансфер себя не оправдал. Жафар не подошёл «Спартаку» ни по игровым характеристикам, ни ментально.

Романцев делал вид, что не знает Ирисметова, а потом объяснял его выбор

Форвард аномально много забивал в Узбекистане. В сезоне 2000-го – 45 голов в 37 матчах. Естественно, информация об этом дошла до России. На «Дустлик» вышел второй тренер «Спартака» Вячеслав Грозный и пригласил парня на просмотр. Ирисметов, по собственным словам, имел другие варианты в России, но не смог отказать легендарному клубу. Игрок вылетел в Израиль на сбор. Всё как обычно: тренировка, двусторонка, но в первом же внутреннем матче – четыре гола. Это впечатлило главного тренера.



«После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?» — «Ирисметов, из Узбекистана», – говорю. — «А ты хорош». Наверное, он знал меня. Может, так познакомиться решил», – говорил Жафар спустя годы в интервью «Чемпионату».

После был Кубок Содружества, где парень без контракта со «Спартаком» забил кучу голов. Интересно, что этим обстоятельством решило воспользоваться киевское «Динамо», которое вышло на игрока с выгодным предложением. Даже бóльшим, чем последующее от «Спартака». Но руководство «Дустлика» уже пообещало продать футболиста именно в Москву. Так в итоге и получилось – игрок подписал четырехлетний контракт, а Олег Романцев на пресс-конференции философски прокомментировал этот трансфер: «У него два пути: либо быть «первым парнем на деревне» в Узбекистане, либо быть вторым-третьим-пятым-десятым в Лиге чемпионов. Я ему задал такой вопрос – либо ты будешь забивать 45 голов у себя на родине, либо 10-15, но в «Спартаке». Он выбрал второе», – объяснил тренер.

Доверие в Лиге чемпионов и правда от руководства

Москва, Лига чемпионов, съёмная квартира в Сокольниках – что ещё надо для классного дебюта? На этот вопрос Ирисметов до сих пор не нашёл ответ. Нападающий так впечатлил Романцева, что вышел в старте в первой же официальной игре — с «Баварией». Жафар точно не был худшим, но «Спартак» уступил – 0:1. Через неделю – второй матч с немцами, узбек снова в составе. В этот раз всё прошло ещё хуже – он имел один отличный момент, но не реализовал его. «Спартак» проиграл 0:3.

Олег Иванович Романцев Фото: РИА Новости

Дальше – матч с лондонским «Арсеналом». Романцев упорно ставил Ирисметова в состав, но очередное поражение и ноль голов – лондонцы выиграли 1:0. Футболист позже рассказывал такую деталь из раздевалки: «Когда в Лондоне с «Арсеналом» играли, в перерыве даже Романцев кричал: «Почему вы ему не даёте пас?». Тогда я не очень понимал, в чём дело, а со временем смекнул: конкуренция. Всё-таки я был чужим – приехал из Узбекистана, никого не знал, в компании никакие не входил».

После Ирисметов сыграл ещё с «Лионом» в последнем туре ЛЧ и провёл 8 матчей в чемпионате России. К лету он перестал выходить даже на замену. 0 голов в 12 матчах – не такого ожидали от форварда из Узбекистана, когда подписывали с ним контракт. Тренерский штаб убеждал прессу, что у Ирисметова психологические проблемы, поэтому он не забивает в России. Хуже всего было самому игроку, который просто хотел получить ещё один шанс. Жафар вспоминал, что Романцев отказывался с ним говорить и постоянно отправлял с техническому директору Александру Шикунову.

Жафар Ирисметов экс-нападающий «Спартака» «Шикунов сказал, что меня брали под Лигу чемпионов. Хотели разрекламировать и подороже продать. В чемпионате России на меня не рассчитывали, так как я не спартаковский воспитанник. Мне просто не дали второго шанса. От Кавенаги, которого купили тремя годами позже, ждали гола чуть ли не год. Ему дали шанс, и он показал, чего стоит. А меня «зарубили» почти сразу».

Летом «Спартак» выставил нападающего на трансфер. Сначала тот уехал в аренду в Беларусь, а потом оказался в «Анжи».



Спустя 10 лет Ирисметов стал девятым в списке лучших бомбардиров национальных чемпионатов (среди тех, кто продолжал карьеру). На начало 2012-го у него было 239 мячей в 428 матчах. Большинство в чемпионате Казахстана и Узбекистана. В 2013-м Жафар закончил с футболом, а сейчас работает спортивным директором «Пахтакора».