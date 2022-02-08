«Урал» избежал разгрома, хотя должен был пропускать гораздо больше. Зато первый гол есть у Николсона.

«Спартак» выдал мощный матч, но забил всего три. Новый опорник был особенно хорош!

Кажется, «Спартак» прорвало. В очередном товарищеском матче красно-белые встретились с соседом по таблице в РПЛ — «Уралом». И одержали первую победу при новом главном тренере Паоло Ваноли.

«Спартак» вышел играть по традиционной схеме с тремя защитниками. Компанию Георгию Джикии и Самуэлю Жиго составил Руслан Литвинов, который расположился справа в оборонительной тройке. Парой в центре поля стали Наиль Умяров и новичок Кристофер Мартинс Перейра, а по флангам традиционно разошлись Айртон и Виктор Мозес. Творить в атаке вышли Александр Соболев, Джордан Ларссон и Квинси Промес.

С первых минут «Спартак» стал использовать свою новую фишку, которую ввёл Ваноли, — высокий прессинг. В некоторых моментах давление на оборону «Урала» оказывали сразу шестеро футболистов красно-белых. Ещё в начале матча «Спартак» чуть не лишился Промеса — под него грубо подкатился сзади Рамазан Гаджимурадов. Голландец пару минут лежал на газоне, но пришёл в себя и вернулся в игру.

А на 8-й минуте «Спартак» забил. После прессинга Айртон подловил ошибку в передаче, подработал мяч и, пока все ждали паса на нападающих, неожиданно пульнул в дальний нижний угол из-под защитника.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

В составе «Спартака» было особенно интересно наблюдать за Перейрой, которого во время перехода преподносили как долгожданного опорника. Крис был практически везде. Он подчищал перед своей штрафной, успевал ходить в атаку и чуть не забил, пытаясь замкнуть скидку головой. При выходе из-под прессинга Перейра даже оказывался на фланге, а когда наступал момент давить на оборону «Урала», поднимался высоко. У «Урала» тем временем самым заметным игроком был Гаджимурадов, на которого лёг весь креатив в атаке.

Картина игры прояснилась быстро. «Спартак» ожидаемо больше владел мячом и контролировал ход матча. А высокий прессинг красно-белых приносил плоды. В одном из таких эпизодов «Спартак» создал опасный момент, который закончился ещё более опасным штрафным. Но Промес не попал. Спустя несколько минут тренерскому штабу красно-белых вновь стало тревожно. Соболев получил по ногам в центре поля, но вскоре тоже пришёл в себя.

Фото: twitter.com/fcsm_official

Ближе к концу тайма команды окончательно перестали создавать моменты, явно ожидая перерыва. Игроки «Спартака» просто перепасовывались в обороне и в центре поля. Но прямо перед перерывом красно-белые всё-таки попытались обострить и чуть не заработали пенальти. Мозес оказался на газоне, но судья проигнорировал момент.

«Спартак» начал второй тайм активно и сразу создал несколько опасных моментов. Забивать могли Соболев, Ларссон и Айртон, но не получилось. За полчаса до конца матча «Урал» сменил практически весь состав, однако картина осталась прежней. У «Спартака» вышел Роман Зобнин — и почти сразу забил. Вновь отметился Перейра, который подключился в штрафную с левого фланга и опасно пробил, а на добивании сработал Зобнин.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

Следом должен был забивать Соболев — реализовать выход один на один не получилось. Зато забил «Урал». Алексей Евсеев пробежал пару десятков метров и здорово исполнил в дальний угол. Гол добавил «Уралу» уверенности. Команда забрала мяч и пыталась позиционно атаковать. Ваноли отреагировал тройной заменой — освежать игру вышли Даниил Денисов, Шамар Николсон и Зелимхан Бакаев.

Несмотря на активность «Урала», моменты продолжил создавать «Спартак». Близки к голам были Николсон и особенно Зобнин — защитнику пришлось выносить с ленточки. За пять минут до конца ещё один шанс получил Шамар. Мяч удачно отскочил к нему в штрафной, и форвард спокойно «расстрелял» вратаря. Защитники были уверены, что Николсон находился в офсайде, но судьи посчитали иначе.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

Концовка матча получилась спокойной. Настолько, что главному арбитру это надоело. Он свистнул за 20 секунд до истечения 90-й минуты.

Подводим итоги: «Спартак» наконец-то выдал мощный матч при Ваноли. Работало практически всё, что итальянец пытается привить команде. И это на фоне пусть и не самого искусного, но всё же играющего в РПЛ соперника. Будет ли работать в официальных матчах? Скоро увидим.